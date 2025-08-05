https://sarabic.ae/20250805/بعد-رفع-الإنتاج-ما-سيناريوهات-أسعار-النفط-في-ظل-توترات-البحر-الأحمر-1103410620.html

بعد رفع الإنتاج.. ما سيناريوهات أسعار النفط في ظل توترات البحر الأحمر؟

بعد رفع الإنتاج.. ما سيناريوهات أسعار النفط في ظل توترات البحر الأحمر؟

سبوتنيك عربي

قال خبراء اقتصاد، إن قرار "أوبك" الخاص برفع الإنتاج يؤثر على أسعار النفط على المدى المستقبلي. 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T18:07+0000

2025-08-05T18:07+0000

2025-08-05T18:07+0000

أوبك

أسعار النفط اليوم

العالم

روسيا

تقارير سبوتنيك

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وأوضح الخبراء في حديثهم مع "سبوتنيك" أبعاد التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على أسعار النفط، في ظل عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة.من ناحيته قال الدكتور عماد عكوش الخبير الاقتصادي اللبناني، إن أسعار النفط بعد تراجع قرار "أوبك+" وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% إلى 69.02 دولار للبرميل. وجاء هذا الهبوط بعد إعلان تحالف "أوبك+" عن زيادة إنتاجية جديدة بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر بهدف استعادة الحصة السوقية لمجموعة "أوبك+".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن المجموعة أشارت إلى أن قرارها "يستند إلى قوة الاقتصاد العالمي وانخفاض مستويات المخزونات، لكن في المبدأ فعندما تزيد أوبك (أو أوبك+) إنتاجها، فإن المعروض في السوق يرتفع، وإذا لم تصح المعلومات التي قدمتها المجموعة فإن الأسعار تتجه للانخفاض".وفق البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن مخزونات النفط الخام انخفض بمقدار 3.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 18 يوليو من العام الجاري، كما ارتفع معدل النمو للاقتصاد العالمي المتوقع في تموز والصادر عن صندوق النقد الدولي إلى 3 بالمئة بدل 2.8 في نيسان/ أبريل الماضي، وهذا يؤيد فكرة الزيادة في الإنتاج.بشأن تداعيات توترات البحر الأحمر، يرى عكوش يرى أن الأمر يدعم فكرة رفع الإنتاج، خاصة أن البحر الأحمر هو ممر حيوي للنفط والغاز، مرورا بقناة السويس وباب المندب، ما يعني أن استمرار أو تصاعد التهديدات من اليمنيين أو تعطيل الملاحة يرفع كلفة النقل البحري ويزيد المخاطر الجيوسياسية، مما يمكن أن يؤدي اإلى ارتفاع تدريجي في الأسعار أو على الأقل منع هبوطها رغم زيادة المعروض من "أوبك+".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "أوبك+" أعلنت عن زيادات تدريجية في الإنتاج بهدف استعادة جزء من حصتها في السوق، لكن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على الأسعار حتى الآن، لأن الأوضاع الأمنية لا تزال غير مستقرة.وتابع: "البحر الأحمر أصبح منطقة حساسة جدًا، وأي تهديد أو هجوم فيه يؤثر فورًا على حركة السفن، وبالتالي على أسعار النفط. السوق اليوم لا يتحرك فقط بالأرقام، بل أيضًا بالخوف من تطورات مفاجئة".وختم بقوله: "بشكل عام، السوق يعيش حالة توتر مستمر، وأي تغير صغير قد يسبب تقلبات كبيرة. من الواضح أن السياسة والاقتصاد معًا أصبحا المحركَين الرئيسيين لأسعار النفط في المرحلة الحالية".وأعلنت منظمة "أوبك"، أن 8 دول في تحالف "أوبك+" قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2025، مع إمكانية تعليق القرار أو إلغائه بحسب تطورات السوق.وستزيد روسيا إنتاجها النفطي إلى 9.449 مليون برميل يوميا، والمملكة العربية السعودية إلى 9.978 مليون برميل، والعراق إلى 4.22 مليون برميل، والإمارات العربية المتحدة إلى 3.375 مليون برميل، والكويت إلى 2.548 مليون برميل، وكازاخستان إلى 1.55 مليون برميل. هذه الأهداف لا تعكس آلية التعويض، بحسب البيان.

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أوبك, أسعار النفط اليوم, العالم, روسيا, تقارير سبوتنيك