https://sarabic.ae/20250831/خبير-الغرب-هو-المستفيد-من-الوضع-الراهن-في-إندونيسيا--1104356676.html
خبير: الغرب هو المستفيد من الوضع الراهن في إندونيسيا
خبير: الغرب هو المستفيد من الوضع الراهن في إندونيسيا
سبوتنيك عربي
أفاد دانييل هوغو سانتوس، محلل في معهد الدراسات الاستراتيجية للقرن الآسيوي في الفلبين، بأن لإندونيسيا مكانة ونفوذ إقليمي وعالمي، مشيرا إلى أن الوضع الراهن في... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T18:02+0000
2025-08-31T18:02+0000
2025-08-31T18:02+0000
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104353444_0:0:557:313_1920x0_80_0_0_52a32b6564979a4aac91c211ea34ff99.jpg
وقال سانتوس لوكالة "سبوتنيك": "لإندونيسيا نفوذ إقليمي وعالمي، ولها صوت في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومجموعة العشرين، والآن في مجموعة "بريكس".وتابع سانتوس: "يُمثل الوضع الراهن خطوة مهمة للغرب، إذ قد يُعطي انطباعًا بأن جاكرتا غير مهتمة بالتكتل الإقليمي بسبب قضايا داخلية. وقد يمثل هذا خطابا مضادا من الغرب ردا على غياب الرئيس برابوو عن قمة مجموعة السبع في كندا بسبب مشاركته السابقة في منتدى سنغافورة الاقتصادي الدولي 2025".وتابع: "تُضخم وسائل التواصل الاجتماعي هذه العمليات، فقد أصبحت أداة لتعبئة الاحتجاجات حول العالم، بما في ذلك "الثورات الملونة"، لكن تأثيرها يعتمد دائمًا على المناخ السياسي.واندلعت الاحتجاجات في إندونيسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، مما أجبر الرئيس برابوو سوبيانتو على إلغاء زيارته إلى الصين وعدم حضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.وقالت السلطات الإندونيسية، يوم أمس السبت، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، بعد إضرام محتجين النار في مبنى برلمان إقليمي، وذلك خلال تظاهرات تشكل أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.خبير سياسي: الدول الأوروبية وجهت احتجاجات أندونسيا للحد من تأثير قمة منظمة شنغهاي"ثورة ملونة بقيادة الغرب" في إندونيسيا... خبير يوضح السبب
https://sarabic.ae/20250831/ما-دلالة-رفع-علم-ون-بيس-في-الاحتجاجات-الإندونيسية؟-خبير-يكشف-حقائق-مهمة-1104350141.html
https://sarabic.ae/20250831/خبير-سياسي-الدول-الأوروبية-وجهت-احتجاجات-أندونسيا-للحد-من-تأثير-قمة-منظمة-شنغهاي-1104348909.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104353444_61:0:542:361_1920x0_80_0_0_891af95597adac95a737f233f806656f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم
أخبار العالم الآن, العالم
خبير: الغرب هو المستفيد من الوضع الراهن في إندونيسيا
حصري
أفاد دانييل هوغو سانتوس، محلل في معهد الدراسات الاستراتيجية للقرن الآسيوي في الفلبين، بأن لإندونيسيا مكانة ونفوذ إقليمي وعالمي، مشيرا إلى أن الوضع الراهن في إندونيسيا يستفيد منه للغرب لأنه قد يعطي انطباعا بأن جاكرتا غير مهتمة بالتكتل الإقليمي بسبب قضايا داخلية.
وقال سانتوس لوكالة "سبوتنيك": "لإندونيسيا نفوذ إقليمي وعالمي، ولها صوت في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومجموعة العشرين، والآن في مجموعة "بريكس".
وأضاف سانتوس: "يستفيد الغرب من الوضع الراهن سياسيًا، حيث لن تمثل إندونيسيا، وهي اقتصاد إقليمي مهم، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. قد يكون لتغيب جاكرتا عن القمة تداعيات خطيرة على العديد من الأطراف، وقد يبطئ إلغاء الزيارة طموحات الرئيس برابوو العالمية في أن يصبح لاعبا مؤثرا في الساحة الدولية للمنتديات متعددة الأطراف".
وتابع سانتوس: "يُمثل الوضع الراهن خطوة مهمة للغرب، إذ قد يُعطي انطباعًا بأن جاكرتا غير مهتمة بالتكتل الإقليمي بسبب قضايا داخلية. وقد يمثل هذا خطابا مضادا من الغرب ردا على غياب الرئيس برابوو عن قمة مجموعة السبع في كندا بسبب مشاركته السابقة في منتدى سنغافورة الاقتصادي الدولي 2025".
وأضاف سانتوس: "تباينت الاحتجاجات في البلاد لأسباب متعددة، لكن جوهرها مرتبط باستياء المواطنين من المشرعين، سواء أيدوا الرئيس أم لا. في الوقت نفسه، يمكن للقوى الخارجية استخدام المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأجنبية للتأثير على الوضع، خاصة إذا انحرفت أهدافها عن السياسة الخارجية للبلاد".
وتابع: "تُضخم وسائل التواصل الاجتماعي هذه العمليات، فقد أصبحت أداة لتعبئة الاحتجاجات حول العالم، بما في ذلك "الثورات الملونة"، لكن تأثيرها يعتمد دائمًا على المناخ السياسي.
وختم، قائلا: "في حالة إندونيسيا، تُوجه الاحتجاجات ضد المشرعين، وهو أمر قد يكون من السهل نسبيا على السلطة التنفيذية معالجته، لأنه لا يؤثر على الصورة الشخصية للرئيس برابوو حتى الآن".
واندلعت الاحتجاجات في إندونيسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، مما أجبر الرئيس برابوو سوبيانتو على إلغاء زيارته إلى الصين وعدم حضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وقالت السلطات الإندونيسية، يوم أمس السبت، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، بعد إضرام محتجين النار في مبنى برلمان إقليمي، وذلك خلال تظاهرات تشكل أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.