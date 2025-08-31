https://sarabic.ae/20250831/خبير-الغرب-هو-المستفيد-من-الوضع-الراهن-في-إندونيسيا--1104356676.html

خبير: الغرب هو المستفيد من الوضع الراهن في إندونيسيا

خبير: الغرب هو المستفيد من الوضع الراهن في إندونيسيا

أفاد دانييل هوغو سانتوس، محلل في معهد الدراسات الاستراتيجية للقرن الآسيوي في الفلبين، بأن لإندونيسيا مكانة ونفوذ إقليمي وعالمي، مشيرا إلى أن الوضع الراهن في... 31.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال سانتوس لوكالة "سبوتنيك": "لإندونيسيا نفوذ إقليمي وعالمي، ولها صوت في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومجموعة العشرين، والآن في مجموعة "بريكس".وتابع سانتوس: "يُمثل الوضع الراهن خطوة مهمة للغرب، إذ قد يُعطي انطباعًا بأن جاكرتا غير مهتمة بالتكتل الإقليمي بسبب قضايا داخلية. وقد يمثل هذا خطابا مضادا من الغرب ردا على غياب الرئيس برابوو عن قمة مجموعة السبع في كندا بسبب مشاركته السابقة في منتدى سنغافورة الاقتصادي الدولي 2025".وتابع: "تُضخم وسائل التواصل الاجتماعي هذه العمليات، فقد أصبحت أداة لتعبئة الاحتجاجات حول العالم، بما في ذلك "الثورات الملونة"، لكن تأثيرها يعتمد دائمًا على المناخ السياسي.واندلعت الاحتجاجات في إندونيسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، مما أجبر الرئيس برابوو سوبيانتو على إلغاء زيارته إلى الصين وعدم حضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.وقالت السلطات الإندونيسية، يوم أمس السبت، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، بعد إضرام محتجين النار في مبنى برلمان إقليمي، وذلك خلال تظاهرات تشكل أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.خبير سياسي: الدول الأوروبية وجهت احتجاجات أندونسيا للحد من تأثير قمة منظمة شنغهاي"ثورة ملونة بقيادة الغرب" في إندونيسيا... خبير يوضح السبب

