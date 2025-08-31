عربي
خبير: الغرب هو المستفيد من الوضع الراهن في إندونيسيا
خبير: الغرب هو المستفيد من الوضع الراهن في إندونيسيا
أفاد دانييل هوغو سانتوس، محلل في معهد الدراسات الاستراتيجية للقرن الآسيوي في الفلبين، بأن لإندونيسيا مكانة ونفوذ إقليمي وعالمي، مشيرا إلى أن الوضع الراهن في... 31.08.2025
أفاد دانييل هوغو سانتوس، محلل في معهد الدراسات الاستراتيجية للقرن الآسيوي في الفلبين، بأن لإندونيسيا مكانة ونفوذ إقليمي وعالمي، مشيرا إلى أن الوضع الراهن في إندونيسيا يستفيد منه للغرب لأنه قد يعطي انطباعا بأن جاكرتا غير مهتمة بالتكتل الإقليمي بسبب قضايا داخلية.
وقال سانتوس لوكالة "سبوتنيك": "لإندونيسيا نفوذ إقليمي وعالمي، ولها صوت في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومجموعة العشرين، والآن في مجموعة "بريكس".

وأضاف سانتوس: "يستفيد الغرب من الوضع الراهن سياسيًا، حيث لن تمثل إندونيسيا، وهي اقتصاد إقليمي مهم، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. قد يكون لتغيب جاكرتا عن القمة تداعيات خطيرة على العديد من الأطراف، وقد يبطئ إلغاء الزيارة طموحات الرئيس برابوو العالمية في أن يصبح لاعبا مؤثرا في الساحة الدولية للمنتديات متعددة الأطراف".

علم قراصنة من مسلسل ون بيس في أندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
ما دلالة رفع علم "ون بيس" في الاحتجاجات الإندونيسية؟.. خبير يكشف حقائق مهمة
14:16 GMT
وتابع سانتوس: "يُمثل الوضع الراهن خطوة مهمة للغرب، إذ قد يُعطي انطباعًا بأن جاكرتا غير مهتمة بالتكتل الإقليمي بسبب قضايا داخلية. وقد يمثل هذا خطابا مضادا من الغرب ردا على غياب الرئيس برابوو عن قمة مجموعة السبع في كندا بسبب مشاركته السابقة في منتدى سنغافورة الاقتصادي الدولي 2025".

وأضاف سانتوس: "تباينت الاحتجاجات في البلاد لأسباب متعددة، لكن جوهرها مرتبط باستياء المواطنين من المشرعين، سواء أيدوا الرئيس أم لا. في الوقت نفسه، يمكن للقوى الخارجية استخدام المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأجنبية للتأثير على الوضع، خاصة إذا انحرفت أهدافها عن السياسة الخارجية للبلاد".

احتجاجات إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
خبير سياسي: الدول الأوروبية وجهت احتجاجات أندونسيا للحد من تأثير قمة منظمة شنغهاي
13:57 GMT
وتابع: "تُضخم وسائل التواصل الاجتماعي هذه العمليات، فقد أصبحت أداة لتعبئة الاحتجاجات حول العالم، بما في ذلك "الثورات الملونة"، لكن تأثيرها يعتمد دائمًا على المناخ السياسي.

وختم، قائلا: "في حالة إندونيسيا، تُوجه الاحتجاجات ضد المشرعين، وهو أمر قد يكون من السهل نسبيا على السلطة التنفيذية معالجته، لأنه لا يؤثر على الصورة الشخصية للرئيس برابوو حتى الآن".

واندلعت الاحتجاجات في إندونيسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، مما أجبر الرئيس برابوو سوبيانتو على إلغاء زيارته إلى الصين وعدم حضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وقالت السلطات الإندونيسية، يوم أمس السبت، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، بعد إضرام محتجين النار في مبنى برلمان إقليمي، وذلك خلال تظاهرات تشكل أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.
