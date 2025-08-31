https://sarabic.ae/20250831/ثورة-ملونة-بقيادة-الغرب-في-أندونيسيا-خبير-يوضح-السبب-1104348706.html
"ثورة ملونة بقيادة الغرب" في إندونيسيا... خبير يوضح السبب
"ثورة ملونة بقيادة الغرب" في إندونيسيا... خبير يوضح السبب
اندلعت احتجاجات في إندونيسيا، منذ مطلع الأسبوع المنصرم، بسبب غضب شعبي، بعد تقارير عن حصول أعضاء برلمان البلاد على بدل سكن شهري 50 مليون روبية (3000 دولار)، أي... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
واعتبر الكثير من المراقبون، أن هذه الأحداث ليست وليدة الصدفة، بل لها محرك خارجي، كما هو الحال في العديد من البلدان التي لا تقدم فرو الطاعة للغرب.وقال الخبير في الشؤون الآسيوية، السياسي جيف براون، لوكالة "سبوتنيك"، إن "إندونيسيا ثامن أكبر اقتصاد في العالم، من حيث تعادل القوة الشرائية، بعد روسيا مباشرة، وبالتالي فهي أكبر اقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تسعى للتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون".وأردف: "هي أول دولة في جنوب شرق آسيا تنضم إلى مجموعة البريكس، وتتعاون علنا مع الصين في مبادرة الحزام والطريق العالمية".وأوضح: "من وجهة نظر الغرب الاستعماري، يمثل كل هذا هدفا كبيرا لإندونيسيا، هدفا جديرا بالهجوم بثورة ملونة من صنع الغرب".وتابع: "يحدث نفس السيناريو في صربيا، مجموعة السبع تريد ديكتاتورا آخر مدعوما من الولايات المتحدة".وسط الاضطرابات... الرئيس الإندونيسي يوافق على مطالب المتظاهرين
"ثورة ملونة بقيادة الغرب" في إندونيسيا... خبير يوضح السبب
31.08.2025
اندلعت احتجاجات في إندونيسيا، منذ مطلع الأسبوع المنصرم، بسبب غضب شعبي، بعد تقارير عن حصول أعضاء برلمان البلاد على بدل سكن شهري 50 مليون روبية (3000 دولار)، أي أكثر من 10 أضعاف متوسط الأجر في إندونيسيا.
واعتبر الكثير من المراقبون، أن هذه الأحداث ليست وليدة الصدفة، بل لها محرك خارجي، كما هو الحال في العديد من البلدان التي لا تقدم فرو الطاعة للغرب.
وقال الخبير في الشؤون الآسيوية، السياسي جيف براون، لوكالة "سبوتنيك"، إن "إندونيسيا ثامن أكبر اقتصاد في العالم، من حيث تعادل القوة الشرائية، بعد روسيا مباشرة، وبالتالي فهي أكبر اقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تسعى للتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون".
وأضاف: "إندونيسيا هي رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 300 مليون نسمة، مما يجعلها أكبر دولة إسلامية على وجه الأرض".
وأردف: "هي أول دولة في جنوب شرق آسيا تنضم إلى مجموعة البريكس، وتتعاون علنا مع الصين في مبادرة الحزام والطريق العالمية".
وأوضح: "من وجهة نظر الغرب الاستعماري، يمثل كل هذا هدفا كبيرا لإندونيسيا، هدفا جديرا بالهجوم بثورة ملونة من صنع الغرب".
وتابع: "يحدث نفس السيناريو في صربيا، مجموعة السبع تريد ديكتاتورا آخر مدعوما من الولايات المتحدة".