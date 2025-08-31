https://sarabic.ae/20250831/وسط-الاضطرابات-الرئيس-الإندونيسي-يوافق-على-مطالب-المتظاهرين-1104347439.html
وسط الاضطرابات... الرئيس الإندونيسي يوافق على مطالب المتظاهرين
وافق الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، على عدد من مطالب المحتجين في خضم تواصل الاحتجاجات والوضع المضطرب في البلاد. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
وألغى سوبيانتو زيارته إلى الصين، يوم أمس السبت، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، بسبب الاضطرابات الواسعة في البلاد.وكان من المقرر أن يشارك برابووو سوبيانتو في الصين في مراسم إحياء الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية، لكنه بقي في البلاد وسط موجة الاحتجاجات.وقالت السلطات الإندونيسية، يوم أمس السبت، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، بعد إضرام محتجين النار في مبنى برلمان إقليمي، وذلك خلال تظاهرات تشكل أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.واندلعت الاضطرابات التي انتشرت في إندونيسيا، منذ مطلع الأسبوع المنصرم، بسبب غضب شعبي بعد تقارير عن حصول أعضاء برلمان البلاد على بدل سكن شهري 50 مليون روبية (3000 دولار)، أي أكثر من 10 أضعاف متوسط الأجر في إندونيسيا.مشهد مرعب... بركان يثور في إندونيسيا ويقذف رماده إلى ارتفاع 10 كيلومترات
وافق الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، على عدد من مطالب المحتجين في خضم تواصل الاحتجاجات والوضع المضطرب في البلاد.
وألغى سوبيانتو زيارته إلى الصين، يوم أمس السبت، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، بسبب الاضطرابات الواسعة في البلاد.
وكان من المقرر أن يشارك برابووو سوبيانتو في الصين في مراسم إحياء الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية، لكنه بقي في البلاد وسط موجة الاحتجاجات.
ولقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم بحريق أشعله متظاهرون في مبنى مجلس محلي في مدينة ماكاسار شرقي إندونيسيا، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت السلطات الإندونيسية، يوم أمس السبت، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، بعد إضرام محتجين النار في مبنى برلمان إقليمي، وذلك خلال تظاهرات تشكل أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.
واندلعت الاضطرابات التي انتشرت في إندونيسيا، منذ مطلع الأسبوع المنصرم، بسبب غضب شعبي بعد تقارير عن حصول أعضاء برلمان البلاد على بدل سكن شهري 50 مليون روبية (3000 دولار)، أي أكثر من 10 أضعاف متوسط الأجر في إندونيسيا.