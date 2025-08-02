مشهد مرعب... بركان يثور في إندونيسيا ويقذف رماده إلى ارتفاع 10 كيلومترات
© AP Photoبركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا، 1 أغسطس/ آب 2025
© AP Photo
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ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية بإندونيسيا مرتين، بين مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، مطلقا أعمدة كثيفة من الرماد وصل ارتفاعها في ذروته إلى 18 ألف متر، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية.
وأوضح مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية أن الثوران الأول وقع عند الساعة 8:45 مساءً بالتوقيت المحلي أمس الجمعة، وأنتج عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه نحو 10 آلاف متر.
أما الثوران الثاني، والذي كان أكثر قوة، فقد حدث عند الساعة 1:26 فجر اليوم السبت، وارتفع عمود الرماد الناتج عنه إلى نحو 18 ألف متر، وتم رصد الرماد وهو يتجه إلى الجهات الجنوبية الغربية والغربية والشمالية الغربية، بلون تراوح بين الرمادي الداكن والأسود.
🚨 Indonesia's Lewotobi Laki-Laki has erupted. You can see the volcanic lightning too 🌋⚡️👀— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 1, 2025
An eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki in East Nusa Tenggara occurred at 20:48 WITA. The ash column was observed to reach approximately 10,000 meters above the summit (±11,584 meters… pic.twitter.com/b8fjvP6rT9
ووفقا لمركز المراقبة، فقد رافق الثوران صوت دوي قوي وهدير مرتفع سُمع من محيط البركان، وأظهرت بيانات الزلازل أن أقصى سعة انفجارية بلغت 47.3 ملليمتر، واستمرت الهزة الناتجة عن الثوران قرابة 14 دقيقة و5 ثوان.
ولا يزال البركان في حالة تأهب قصوى، حيث تم الإبقاء على المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار الإندونيسي.