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"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
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خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
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مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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بابل العراقية تراث إنساني
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عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مشهد مرعب... بركان يثور في إندونيسيا ويقذف رماده إلى ارتفاع 10 كيلومترات
مشهد مرعب... بركان يثور في إندونيسيا ويقذف رماده إلى ارتفاع 10 كيلومترات
سبوتنيك عربي
ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية بإندونيسيا مرتين، بين مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، مطلقا أعمدة كثيفة من الرماد وصل... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T07:27+0000
2025-08-02T07:27+0000
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وأوضح مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية أن الثوران الأول وقع عند الساعة 8:45 مساءً بالتوقيت المحلي أمس الجمعة، وأنتج عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه نحو 10 آلاف متر.أما الثوران الثاني، والذي كان أكثر قوة، فقد حدث عند الساعة 1:26 فجر اليوم السبت، وارتفع عمود الرماد الناتج عنه إلى نحو 18 ألف متر، وتم رصد الرماد وهو يتجه إلى الجهات الجنوبية الغربية والغربية والشمالية الغربية، بلون تراوح بين الرمادي الداكن والأسود.ووفقا لمركز المراقبة، فقد رافق الثوران صوت دوي قوي وهدير مرتفع سُمع من محيط البركان، وأظهرت بيانات الزلازل أن أقصى سعة انفجارية بلغت 47.3 ملليمتر، واستمرت الهزة الناتجة عن الثوران قرابة 14 دقيقة و5 ثوان.ولا يزال البركان في حالة تأهب قصوى، حيث تم الإبقاء على المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار الإندونيسي.
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نادي الفيديو, أخبار إندونيسيا
نادي الفيديو, أخبار إندونيسيا

مشهد مرعب... بركان يثور في إندونيسيا ويقذف رماده إلى ارتفاع 10 كيلومترات

07:27 GMT 02.08.2025
© AP Photoبركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا، 1 أغسطس/ آب 2025
بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية بإندونيسيا مرتين، بين مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، مطلقا أعمدة كثيفة من الرماد وصل ارتفاعها في ذروته إلى 18 ألف متر، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية.
وأوضح مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية أن الثوران الأول وقع عند الساعة 8:45 مساءً بالتوقيت المحلي أمس الجمعة، وأنتج عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه نحو 10 آلاف متر.
أما الثوران الثاني، والذي كان أكثر قوة، فقد حدث عند الساعة 1:26 فجر اليوم السبت، وارتفع عمود الرماد الناتج عنه إلى نحو 18 ألف متر، وتم رصد الرماد وهو يتجه إلى الجهات الجنوبية الغربية والغربية والشمالية الغربية، بلون تراوح بين الرمادي الداكن والأسود.
ووفقا لمركز المراقبة، فقد رافق الثوران صوت دوي قوي وهدير مرتفع سُمع من محيط البركان، وأظهرت بيانات الزلازل أن أقصى سعة انفجارية بلغت 47.3 ملليمتر، واستمرت الهزة الناتجة عن الثوران قرابة 14 دقيقة و5 ثوان.
ولا يزال البركان في حالة تأهب قصوى، حيث تم الإبقاء على المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار الإندونيسي.
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