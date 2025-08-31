عربي
ما دلالة رفع علم "ون بيس" في الاحتجاجات الإندونيسية؟.. خبير يكشف حقائق مهمة
ما دلالة رفع علم "ون بيس" في الاحتجاجات الإندونيسية؟.. خبير يكشف حقائق مهمة
حصري
عصفت الاضطرابات والاحتجاجات بإندونيسيا، منذ مطلع الأسبوع المنصرم، بسبب غضب شعبي بعد تقارير عن حصول أعضاء برلمان البلاد على بدل سكن شهري 50 مليون روبية (3000 دولار)، أي أكثر من 10 أضعاف متوسط الأجر في إندونيسيا.
وقال المحلل الجيوسياسي، أنجيلو جوليانو، إن الاضطرابات تعكس مظالم اقتصادية حقيقية، كارتفاع التكاليف والبطالة، وبالمقابل يرتدي البرلمانيون البزات الفاخرة، ويتنعمون بالمزايا مما أشعر الناس بالحنق.
وأضاف جوليانو: "مع ذلك، يشير رمز علم القراصنة ون بيس، إلى تأثير خارجي، ربما من الصندوق الوطني للديمقراطية، الذي مول وسائل الإعلام الإندونيسية منذ عام 1990، وفقا لمراجعته لعام 2020".
اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج على المخصصات السخية الممنوحة لأعضاء البرلمان، في جاكرتا في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
"ثورة ملونة بقيادة الغرب" في إندونيسيا... خبير يوضح السبب
14:05 GMT

وتابع: "كما قد تساهم أيضا مؤسسات المجتمع المفتوح لجورج سوروس، النشطة منذ عام 1990 بأكثر من 8 مليارات دولار على مستوى العالم ومجموعات داعمة مثل تيفا، بما يتماشى مع زيارات سوروس التي تركز على العدالة".

وأضاف: "يرتبط هذا بالتركيز الأخير على المحيطين الهندي والهادئ، وسط توترات مثل الصراع بين كمبوديا وتايلاند، مما يشير إلى دوافع جيوسياسية".
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
وسط الاضطرابات... الرئيس الإندونيسي يوافق على مطالب المتظاهرين
13:37 GMT

وأردف: "يترافق ذلك مع الإبلاغ عن وفاة أحد المتظاهرين بالفعل، حيث تزداد مخاطر التصعيد".

وختم جوليانو: "الاحتجاجات تنبع من إحباط حقيقي، لكن تورط نيد وسوروس يثير تساؤلات حول أجندات خفية تستحق الاستكشاف".
وقالت السلطات الإندونيسية، يوم أمس السبت، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، بعد إضرام محتجين النار في مبنى برلمان إقليمي، وذلك خلال تظاهرات تشكل أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.
خبير سياسي: الدول الأوروبية وجهت احتجاجات أندونسيا للحد من تأثير قمة منظمة شنغهاي
