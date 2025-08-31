https://sarabic.ae/20250831/ما-دلالة-رفع-علم-ون-بيس-في-الاحتجاجات-الإندونيسية؟-خبير-يكشف-حقائق-مهمة-1104350141.html
ما دلالة رفع علم "ون بيس" في الاحتجاجات الإندونيسية؟.. خبير يكشف حقائق مهمة
ما دلالة رفع علم "ون بيس" في الاحتجاجات الإندونيسية؟.. خبير يكشف حقائق مهمة
سبوتنيك عربي
عصفت الاضطرابات والاحتجاجات بإندونيسيا، منذ مطلع الأسبوع المنصرم، بسبب غضب شعبي بعد تقارير عن حصول أعضاء برلمان البلاد على بدل سكن شهري 50 مليون روبية (3000... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T14:16+0000
2025-08-31T14:16+0000
2025-08-31T14:16+0000
أخبار إندونيسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104349556_0:50:224:176_1920x0_80_0_0_507a1e0d71b8db513a1a3fb9168d0a35.jpg
وقال المحلل الجيوسياسي، أنجيلو جوليانو، إن الاضطرابات تعكس مظالم اقتصادية حقيقية، كارتفاع التكاليف والبطالة، وبالمقابل يرتدي البرلمانيون البزات الفاخرة، ويتنعمون بالمزايا مما أشعر الناس بالحنق.وأضاف جوليانو: "مع ذلك، يشير رمز علم القراصنة ون بيس، إلى تأثير خارجي، ربما من الصندوق الوطني للديمقراطية، الذي مول وسائل الإعلام الإندونيسية منذ عام 1990، وفقا لمراجعته لعام 2020".وأضاف: "يرتبط هذا بالتركيز الأخير على المحيطين الهندي والهادئ، وسط توترات مثل الصراع بين كمبوديا وتايلاند، مما يشير إلى دوافع جيوسياسية".وختم جوليانو: "الاحتجاجات تنبع من إحباط حقيقي، لكن تورط نيد وسوروس يثير تساؤلات حول أجندات خفية تستحق الاستكشاف".وقالت السلطات الإندونيسية، يوم أمس السبت، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، بعد إضرام محتجين النار في مبنى برلمان إقليمي، وذلك خلال تظاهرات تشكل أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.خبير سياسي: الدول الأوروبية وجهت احتجاجات أندونسيا للحد من تأثير قمة منظمة شنغهاي
https://sarabic.ae/20250831/ثورة-ملونة-بقيادة-الغرب-في-أندونيسيا-خبير-يوضح-السبب-1104348706.html
https://sarabic.ae/20250831/وسط-الاضطرابات-الرئيس-الإندونيسي-يوافق-على-مطالب-المتظاهرين-1104347439.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104349556_0:29:224:197_1920x0_80_0_0_23fb3bbf78d86f3eb052a6a657da38db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إندونيسيا, العالم
ما دلالة رفع علم "ون بيس" في الاحتجاجات الإندونيسية؟.. خبير يكشف حقائق مهمة
حصري
عصفت الاضطرابات والاحتجاجات بإندونيسيا، منذ مطلع الأسبوع المنصرم، بسبب غضب شعبي بعد تقارير عن حصول أعضاء برلمان البلاد على بدل سكن شهري 50 مليون روبية (3000 دولار)، أي أكثر من 10 أضعاف متوسط الأجر في إندونيسيا.
وقال المحلل الجيوسياسي، أنجيلو جوليانو، إن الاضطرابات تعكس مظالم اقتصادية حقيقية، كارتفاع التكاليف والبطالة، وبالمقابل يرتدي البرلمانيون البزات الفاخرة، ويتنعمون بالمزايا مما أشعر الناس بالحنق.
وأضاف جوليانو: "مع ذلك، يشير رمز علم القراصنة ون بيس، إلى تأثير خارجي، ربما من الصندوق الوطني للديمقراطية، الذي مول وسائل الإعلام الإندونيسية منذ عام 1990، وفقا لمراجعته لعام 2020".
وتابع: "كما قد تساهم أيضا مؤسسات المجتمع المفتوح لجورج سوروس، النشطة منذ عام 1990 بأكثر من 8 مليارات دولار على مستوى العالم ومجموعات داعمة مثل تيفا، بما يتماشى مع زيارات سوروس التي تركز على العدالة".
وأضاف: "يرتبط هذا بالتركيز الأخير على المحيطين الهندي والهادئ، وسط توترات مثل الصراع بين كمبوديا وتايلاند، مما يشير إلى دوافع جيوسياسية".
وأردف: "يترافق ذلك مع الإبلاغ عن وفاة أحد المتظاهرين بالفعل، حيث تزداد مخاطر التصعيد".
وختم جوليانو: "الاحتجاجات تنبع من إحباط حقيقي، لكن تورط نيد وسوروس يثير تساؤلات حول أجندات خفية تستحق الاستكشاف".
وقالت السلطات الإندونيسية، يوم أمس السبت، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، بعد إضرام محتجين النار في مبنى برلمان إقليمي، وذلك خلال تظاهرات تشكل أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.