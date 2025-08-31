عربي
أمساليوم
بث مباشر
خبير سياسي: الدول الأوروبية وجهت احتجاجات أندونسيا للحد من تأثير قمة منظمة شنغهاي
خبير سياسي: الدول الأوروبية وجهت احتجاجات أندونسيا للحد من تأثير قمة منظمة شنغهاي
سبوتنيك عربي
قال الخبير الاستراتيجي اللبناني، حسن حردان، إن الاحتجاجات التي شهدتها إندونيسيا رغم أنها كانت نابعة من مطالب اجتماعية واقتصادية مما ينفي عنها الصفة السياسية... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك" أن الاحتجاجات قد تم توجيهها من قبل جهات خارجية في هذا التوقيت بالذات، من أجل الحيلولة دون سفر الرئيس الإندونيسي إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.وأوضح حردان أن هذه الممارسات غير مستبعدة، لأن الدول الأوروبية طالما تدخلت أو غطت تدخلاتها في الدول التي تعارض سياساتها عبر احتجاجات محلية ذات طابع محلي، لكنها تهدف من ورائها إلى تحقيق غايات سياسية.وشدد على أن الدول الأوروبية لها مصلحة في تقويض منظمة شنغهاي ومنع توسع حضورها على المستوى الدولي، وتحولها إلى مركز ثقل أساسي في حركة الاقتصاد العالمي، خاصة وأن ثقل الاقتصاد بدأ ينتقل من الغرب إلى الشرق، وهذا ما حفز الكثير من الدول للانضمام إلى عضوية المنظمة كما شهدنا في اجتماعاتها الأخيرة.وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن المنظمة تشكل منافسا قويا للدول الغربية، وأن هذه الدول لها مصلحة في الحد من نجاح القمة، لأن المنظمة تشكل حافزية اقتصادية للدول المنضمة إليها وتوفر مجالات واسعة للاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري، وتحقق نموا اقتصاديا أعلى بكثير من الدول الغربية التي تعاني من أزمات اقتصادية.وتابع قائلا إن الاحتجاجات تتوافق مع الأجندات الغربية، وإن كانت من وراء ستار، حيث تقوم جهات مرتبطة بالغرب بتفعيل مثل هذه الاحتجاجات تحت عناوين الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن يراد منها تحقيق أهداف سياسية بشكل غير مباشر.ولفت إلى أن هذه السياسة الغربية الانتقائية تعتمد ازدواجية المعايير، حيث تتجاهل أو تنتقد سياسات الدول المعادية لحقوق الإنسان حسب مصالحها، فهي تمتنع عن انتقاد سياسات الدول التي ترتبط بها وتتوافق معها سياسياً، بينما تنتقد سياسات الدول المعادية لها.
https://sarabic.ae/20190930/شرطة-إندونيسيا-تفرق-احتجاجات-على-قانون-يحظر-ممارسة-الجنس-دون-زواج-1043022643.html
https://sarabic.ae/20250722/ترامب-يعلن-اتفاقيات-تجارية-مع-الفلبين-وإندونيسيا-تشمل-تطبيق-رسوم-جمركية-بنسبة-19-1102923146.html
خبير سياسي: الدول الأوروبية وجهت احتجاجات أندونسيا للحد من تأثير قمة منظمة شنغهاي

13:57 GMT 31.08.2025
© AP Photo / Dita Alangkaraاحتجاجات إندونيسيا
احتجاجات إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Dita Alangkara
حصري
قال الخبير الاستراتيجي اللبناني، حسن حردان، إن الاحتجاجات التي شهدتها إندونيسيا رغم أنها كانت نابعة من مطالب اجتماعية واقتصادية مما ينفي عنها الصفة السياسية الخارجية، إلا أنه لا يستبعد أن تكون هناك بعض الأطراف التي تقف وراءها.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك" أن الاحتجاجات قد تم توجيهها من قبل جهات خارجية في هذا التوقيت بالذات، من أجل الحيلولة دون سفر الرئيس الإندونيسي إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
عناصر شرطة الشغب تفرق مظاهرة لطلاب جامعة خارج البرلمان الإندونيسي في جاكارتا، إندونيسيا 24 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2019
شرطة إندونيسيا تفرق احتجاجات على قانون يحظر ممارسة الجنس دون زواج
30 سبتمبر 2019, 16:25 GMT
وأوضح حردان أن هذه الممارسات غير مستبعدة، لأن الدول الأوروبية طالما تدخلت أو غطت تدخلاتها في الدول التي تعارض سياساتها عبر احتجاجات محلية ذات طابع محلي، لكنها تهدف من ورائها إلى تحقيق غايات سياسية.
وشدد على أن الدول الأوروبية لها مصلحة في تقويض منظمة شنغهاي ومنع توسع حضورها على المستوى الدولي، وتحولها إلى مركز ثقل أساسي في حركة الاقتصاد العالمي، خاصة وأن ثقل الاقتصاد بدأ ينتقل من الغرب إلى الشرق، وهذا ما حفز الكثير من الدول للانضمام إلى عضوية المنظمة كما شهدنا في اجتماعاتها الأخيرة.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن المنظمة تشكل منافسا قويا للدول الغربية، وأن هذه الدول لها مصلحة في الحد من نجاح القمة، لأن المنظمة تشكل حافزية اقتصادية للدول المنضمة إليها وتوفر مجالات واسعة للاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري، وتحقق نموا اقتصاديا أعلى بكثير من الدول الغربية التي تعاني من أزمات اقتصادية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
ترامب يعلن اتفاقيات تجارية مع الفلبين وإندونيسيا تشمل تطبيق رسوم جمركية بنسبة 19%
22 يوليو, 21:26 GMT
وتابع قائلا إن الاحتجاجات تتوافق مع الأجندات الغربية، وإن كانت من وراء ستار، حيث تقوم جهات مرتبطة بالغرب بتفعيل مثل هذه الاحتجاجات تحت عناوين الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن يراد منها تحقيق أهداف سياسية بشكل غير مباشر.
ولفت إلى أن هذه السياسة الغربية الانتقائية تعتمد ازدواجية المعايير، حيث تتجاهل أو تنتقد سياسات الدول المعادية لحقوق الإنسان حسب مصالحها، فهي تمتنع عن انتقاد سياسات الدول التي ترتبط بها وتتوافق معها سياسياً، بينما تنتقد سياسات الدول المعادية لها.
