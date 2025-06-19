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بوتين: العلاقات بين روسيا وإندونيسيا ذات منفعة متبادلة وتشهد تطورا مضطردا
بوتين: العلاقات بين روسيا وإندونيسيا ذات منفعة متبادلة وتشهد تطورا مضطردا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وإندونيسيا ذات منفعة متبادلة وتشهد تطورا مضطردا. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T15:38+0000
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وقال الرئيس الروسي عقب محادثات مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو: "علاقاتنا ذات منفعة متبادلة وتشهد تطورًا مضطردًا، استنادًا إلى التقاليد العريقة من الصداقة والمساعدة المتبادلة".وأضاف بوتين أن "شركات الطاقة الروسية الكبرى تعمل بفعالية في السوق الإندونيسية. نحن مستعدون لتوسيع الإمدادات المباشرة من الهيدروكربونات والنفط والغاز الطبيعي المسال".وقال الرئيس الروسي، عقب المحادثات الروسية الإندونيسية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "تتمسك بلداننا بمبادئ سيادة القانون الدولي والسيادة ونعمل معًا على تحقيق التنمية السلمية والمستدامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وننسق عملنا المشترك في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية".وقال الرئيس الروسي: "نحن سعداء جدا لرؤيتك. مرة أخرى، أهنئك شخصيًا على انتخابك رئيسا، وأتمنى لك كل التوفيق في خدمة بلدك وشعبك".ولفت الرئيس بوتين، بالقول: "تتمتع روسيا بعلاقات ودّية طويلة الأمد مع إندونيسيا منذ عقود، إذ نحتفل في العام المقبل بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".
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بوتين: العلاقات بين روسيا وإندونيسيا ذات منفعة متبادلة وتشهد تطورا مضطردا

15:38 GMT 19.06.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الإندونيسي المنتخب فرابوو سوبيانتو خلال اجتماع في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الإندونيسي المنتخب فرابوو سوبيانتو خلال اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وإندونيسيا ذات منفعة متبادلة وتشهد تطورا مضطردا.
وقال الرئيس الروسي عقب محادثات مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو: "علاقاتنا ذات منفعة متبادلة وتشهد تطورًا مضطردًا، استنادًا إلى التقاليد العريقة من الصداقة والمساعدة المتبادلة".
وأضاف بوتين أن "شركات الطاقة الروسية الكبرى تعمل بفعالية في السوق الإندونيسية. نحن مستعدون لتوسيع الإمدادات المباشرة من الهيدروكربونات والنفط والغاز الطبيعي المسال".

وأكد الرئيس الروسي أن "روسيا بذلت كل ما في وسعها لتسهيل انضمام إندونيسيا إلى "بريكس"، نحن سعداء بحصول إندونيسيا على هذه الحقوق منذ الأول من يناير (كانون الثاني)".

وقال الرئيس الروسي، عقب المحادثات الروسية الإندونيسية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "تتمسك بلداننا بمبادئ سيادة القانون الدولي والسيادة ونعمل معًا على تحقيق التنمية السلمية والمستدامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وننسق عملنا المشترك في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية".
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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى محادثات نظيره الإندونيسي فرابوو سوبيانتو، في 31 يوليو/ تموز 2024، بقصر الكرملين، عقب وصوله إلى موسكو في زيارة رسمية.

وقال الرئيس الروسي: "نحن سعداء جدا لرؤيتك. مرة أخرى، أهنئك شخصيًا على انتخابك رئيسا، وأتمنى لك كل التوفيق في خدمة بلدك وشعبك".
ولفت الرئيس بوتين، بالقول: "تتمتع روسيا بعلاقات ودّية طويلة الأمد مع إندونيسيا منذ عقود، إذ نحتفل في العام المقبل بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".
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