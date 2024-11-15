https://sarabic.ae/20241115/موسكو-إندونيسيا-تطلب-من-روسيا-تزويدها-بالأسلحة-والطلب-قيد-الإعداد-1094816625.html

موسكو: إندونيسيا تطلب من روسيا تزويدها بالأسلحة والطلب قيد الإعداد

موسكو: إندونيسيا تطلب من روسيا تزويدها بالأسلحة والطلب قيد الإعداد

سبوتنيك عربي

صرح رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير بولافين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تلقت طلبًا من إندونيسيا لتزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية خلال... 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T03:15+0000

2024-11-15T03:15+0000

2024-11-15T03:15+0000

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جاكرتا - سبوتنيك. وقال بولافين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا طلبًا من زملائنا في إندونيسيا للفترة 2025-2030، وقريبًا سيتم إعداد المقترحات من الجانب الروسي وفقًا لهذا الطلب".وبحسب بولافين، فإن روسيا وإندونيسيا "تعملان حاليًا وفق التعاون العسكري التقني على سبعة عقود في مراحل مختلفة من التنفيذ لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية".كما أشار بولافين إلى أنه بالتوازي، يجري تدريب كوادر عسكرية إندونيسية وعلى وجه الخصوص الطيارين.وعلق بولافين أيضًا على المناورة البحرية الروسية الإندونيسية المشتركة الأولى "أورودا-2024" التي جرت في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر في سورابايا.وقال بولافين بهذا الصدد: "هناك استعداد واهتمام بمواصلة الاتصالات، وعلى وجه الخصوص، فإن الجانب الإندونيسي أبدى استعداده للمشاركة في عروضنا البحرية".

https://sarabic.ae/20241104/بمشاركة-قوات-بحرية-روسيا-وإندونيسيا-تنفذان-مهمة-عسكرية-تاريخية-1094487026.html

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إندونيسيا, العالم