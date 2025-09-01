https://sarabic.ae/20250901/تقارير-قادة-أوروبيين-سيجتمعون-في-باريس-4-سبتمبر-لبحث-التسوية-في-أوكرانيا-1104362325.html
تقارير: قادة أوروبيين سيجتمعون في باريس 4 سبتمبر لبحث التسوية في أوكرانيا
تقارير: قادة أوروبيين سيجتمعون في باريس 4 سبتمبر لبحث التسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، مساء أمس الأحد، بأن قادة عدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو سيجتمعون في باريس يوم 4 سبتمبر/ أيلول... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T01:43+0000
2025-09-01T01:43+0000
2025-09-01T01:43+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103723652_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_4707c559a3d9f035a488ddd1696fc4b6.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأشارت الصحيفة نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على الخطط لم تسميهم إلى أن الاجتماع سيعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيشارك في الاجتماع من التقوا (بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب) في واشنطن.وكان القادة المذكورون قد شاركوا في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي بواشنطن يوم 18 أغسطس/ آب، لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستكون خارج إطار الناتو.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو على الأراضي الأوكرانية غير مقبول قطعا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.وكانت الوزارة قد وصفت سابقا التصريحات التي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة من دول الحلف في أوكرانيا بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.
https://sarabic.ae/20250831/ميرتس-ألمانيا-أنقذت-الناتو-من-الانهيار-عبر-زيادة-ديونها-الدفاعية-1104361437.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103723652_67:0:959:669_1920x0_80_0_0_89358dd349df053210863e8c3dbbb58b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار أوكرانيا
تقارير: قادة أوروبيين سيجتمعون في باريس 4 سبتمبر لبحث التسوية في أوكرانيا
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، مساء أمس الأحد، بأن قادة عدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو سيجتمعون في باريس يوم 4 سبتمبر/ أيلول لبحث التسوية في أوكرانيا.
موسكو –سبوتنيك. وأشارت الصحيفة نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على الخطط لم تسميهم إلى أن الاجتماع سيعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، وسيشارك في الاجتماع من التقوا (بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب) في واشنطن.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وكان القادة المذكورون قد شاركوا في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي بواشنطن يوم 18 أغسطس/ آب، لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستكون خارج إطار الناتو.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو على الأراضي الأوكرانية غير مقبول قطعا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.
وكانت الوزارة قد وصفت سابقا التصريحات التي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة من دول الحلف في أوكرانيا بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.