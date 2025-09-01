تقارير: قادة أوروبيين سيجتمعون في باريس 4 سبتمبر لبحث التسوية في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/تقارير-قادة-أوروبيين-سيجتمعون-في-باريس-4-سبتمبر-لبحث-التسوية-في-أوكرانيا-1104362325.html
تقارير: قادة أوروبيين سيجتمعون في باريس 4 سبتمبر لبحث التسوية في أوكرانيا
تقارير: قادة أوروبيين سيجتمعون في باريس 4 سبتمبر لبحث التسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، مساء أمس الأحد، بأن قادة عدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو سيجتمعون في باريس يوم 4 سبتمبر/ أيلول... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T01:43+0000
2025-09-01T01:43+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103723652_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_4707c559a3d9f035a488ddd1696fc4b6.jpg
موسكو –سبوتنيك. وأشارت الصحيفة نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على الخطط لم تسميهم إلى أن الاجتماع سيعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيشارك في الاجتماع من التقوا (بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب) في واشنطن.وكان القادة المذكورون قد شاركوا في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي بواشنطن يوم 18 أغسطس/ آب، لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستكون خارج إطار الناتو.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو على الأراضي الأوكرانية غير مقبول قطعا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.وكانت الوزارة قد وصفت سابقا التصريحات التي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة من دول الحلف في أوكرانيا بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.
https://sarabic.ae/20250831/ميرتس-ألمانيا-أنقذت-الناتو-من-الانهيار-عبر-زيادة-ديونها-الدفاعية-1104361437.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103723652_67:0:959:669_1920x0_80_0_0_89358dd349df053210863e8c3dbbb58b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار أوكرانيا

تقارير: قادة أوروبيين سيجتمعون في باريس 4 سبتمبر لبحث التسوية في أوكرانيا

01:43 GMT 01.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، مساء أمس الأحد، بأن قادة عدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو سيجتمعون في باريس يوم 4 سبتمبر/ أيلول لبحث التسوية في أوكرانيا.
موسكو –سبوتنيك. وأشارت الصحيفة نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على الخطط لم تسميهم إلى أن الاجتماع سيعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيشارك في الاجتماع من التقوا (بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب) في واشنطن.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وكان القادة المذكورون قد شاركوا في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي بواشنطن يوم 18 أغسطس/ آب، لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستكون خارج إطار الناتو.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو على الأراضي الأوكرانية غير مقبول قطعا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
ميرتس: ألمانيا أنقذت الناتو من الانهيار عبر زيادة ديونها الدفاعية
أمس, 21:46 GMT
وكانت الوزارة قد وصفت سابقا التصريحات التي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة من دول الحلف في أوكرانيا بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала