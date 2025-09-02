https://sarabic.ae/20250902/لافروف-يجب-الاعتراف-بالوقائع-الإقليمية-الجديدة-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1104445287.html
لافروف: يجب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة لتحقيق السلام في أوكرانيا
لافروف: يجب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة لتحقيق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا يتطلب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة وتثبيتها وفق الأطر القانونية... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T22:47+0000
2025-09-02T22:47+0000
2025-09-02T22:47+0000
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الهند اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948318_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_19954da954cb45b7e04a53cdc2cfeec6.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال لافروف في مقال نشرته صحيفة "كومباس" الإندونيسية، "لكي يكون السلام مستداما، يجب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة التي نشأت بعد انضمام القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، إضافة إلى منطقتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الاتحاد الروسي عقب الاستفتاءات، والعمل على تثبيتها بصيغة قانونية دولية".وأكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تقدر موقف الهند التي لم تخضع للضغوط الأمريكية وظلت متمسكة بمبادئ التجارة الحرة.وقال لافروف، "الجميع يعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكتفِ بتهديد عدد من الدول بفرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجاتها، بل إن هذه الرسوم فُرضت بالفعل، على سبيل المثال على الهند، وهي شريكنا الاستراتيجي المتميز وأحد كبار المستهلكين للمنتجات الروسية، وخاصة مصادر الطاقة".وتابع الوزير الروسي: "نحن نقدر حقيقة أن نيودلهي لم ترضخ لتلك الضغوط، وظلت متمسكة بالتزامها بمبادئ التجارة الحرة".
https://sarabic.ae/20250902/لافروف-يتحدث-عن-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-مع-إندونيسيا-وجهود-السلام-في-غزة-وأوكرانيا-1104427992.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948318_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_623f509378a76d7c0b368f79ece4dc7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: يجب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة لتحقيق السلام في أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا يتطلب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة وتثبيتها وفق الأطر القانونية الدولية.
موسكو –سبوتنيك. وقال لافروف في مقال نشرته صحيفة "كومباس" الإندونيسية، "لكي يكون السلام مستداما، يجب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة التي نشأت بعد انضمام القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، إضافة إلى منطقتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الاتحاد الروسي عقب الاستفتاءات، والعمل على تثبيتها بصيغة قانونية دولية".
وأضاف لافروف أن التسوية المستدامة في أوكرانيا "مستحيلة من دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإزالة التهديدات الموجهة ضد أمن روسيا"، مشيرًا إلى أن موسكو تتوقع استمرار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن "رؤساء الوفود لا يزالون على تواصل مباشر".
وأكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تقدر موقف الهند التي لم تخضع للضغوط الأمريكية وظلت متمسكة بمبادئ التجارة الحرة.
وقال لافروف، "الجميع يعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكتفِ بتهديد عدد من الدول بفرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجاتها، بل إن هذه الرسوم فُرضت بالفعل، على سبيل المثال على الهند، وهي شريكنا الاستراتيجي المتميز وأحد كبار المستهلكين للمنتجات الروسية، وخاصة مصادر الطاقة".
وتابع الوزير الروسي: "نحن نقدر حقيقة أن نيودلهي لم ترضخ لتلك الضغوط، وظلت متمسكة بالتزامها بمبادئ التجارة الحرة".