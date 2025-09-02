عربي
لافروف: يجب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة لتحقيق السلام في أوكرانيا
لافروف: يجب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة لتحقيق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا يتطلب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة وتثبيتها وفق الأطر القانونية... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الهند اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو –سبوتنيك. وقال لافروف في مقال نشرته صحيفة "كومباس" الإندونيسية، "لكي يكون السلام مستداما، يجب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة التي نشأت بعد انضمام القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، إضافة إلى منطقتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الاتحاد الروسي عقب الاستفتاءات، والعمل على تثبيتها بصيغة قانونية دولية".وأكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تقدر موقف الهند التي لم تخضع للضغوط الأمريكية وظلت متمسكة بمبادئ التجارة الحرة.وقال لافروف، "الجميع يعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكتفِ بتهديد عدد من الدول بفرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجاتها، بل إن هذه الرسوم فُرضت بالفعل، على سبيل المثال على الهند، وهي شريكنا الاستراتيجي المتميز وأحد كبار المستهلكين للمنتجات الروسية، وخاصة مصادر الطاقة".وتابع الوزير الروسي: "نحن نقدر حقيقة أن نيودلهي لم ترضخ لتلك الضغوط، وظلت متمسكة بالتزامها بمبادئ التجارة الحرة".
الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: يجب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة لتحقيق السلام في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا يتطلب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة وتثبيتها وفق الأطر القانونية الدولية.
موسكو –سبوتنيك. وقال لافروف في مقال نشرته صحيفة "كومباس" الإندونيسية، "لكي يكون السلام مستداما، يجب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة التي نشأت بعد انضمام القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، إضافة إلى منطقتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الاتحاد الروسي عقب الاستفتاءات، والعمل على تثبيتها بصيغة قانونية دولية".

وأضاف لافروف أن التسوية المستدامة في أوكرانيا "مستحيلة من دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإزالة التهديدات الموجهة ضد أمن روسيا"، مشيرًا إلى أن موسكو تتوقع استمرار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن "رؤساء الوفود لا يزالون على تواصل مباشر".

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تقدر موقف الهند التي لم تخضع للضغوط الأمريكية وظلت متمسكة بمبادئ التجارة الحرة.
وقال لافروف، "الجميع يعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكتفِ بتهديد عدد من الدول بفرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجاتها، بل إن هذه الرسوم فُرضت بالفعل، على سبيل المثال على الهند، وهي شريكنا الاستراتيجي المتميز وأحد كبار المستهلكين للمنتجات الروسية، وخاصة مصادر الطاقة".
وتابع الوزير الروسي: "نحن نقدر حقيقة أن نيودلهي لم ترضخ لتلك الضغوط، وظلت متمسكة بالتزامها بمبادئ التجارة الحرة".
