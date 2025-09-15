https://sarabic.ae/20250915/الكرملين-القمة-بشأن-أوكرانيا-يجب-أن-يعد-لها-جيدا-لكن-كييف-والأوروبيين-ليسوا-على-استعداد-1104864487.html

الكرملين: القمة بشأن أوكرانيا يجب أن يعد لها جيدا لكن كييف والأوروبيين ليسوا على استعداد

الكرملين: القمة بشأن أوكرانيا يجب أن يعد لها جيدا لكن كييف والأوروبيين ليسوا على استعداد

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن اللقاء على أعلى مستوى بشأن أوكرانيا، سيكون عديم الفائدة إذا عُقد بغير تحضير مسبق وبشكل جيد. 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف، للصحفيين: "اللقاء بحد ذاته، إذا عقد دون تحضير مسبق، سيكون عديم الفائدة تماما. ونحن بدورنا نقول إنه يجب التحضير جيدا لمثل هذه اللقاءات وأي اتصالات على أعلى مستوى، بحيث يتم خلال هذا الحوار تسجيل التطورات (مقدمات لهذا اللقاء) التي يجب القيام بها مسبقا على مستوى الخبراء. لكن لا نظام كييف ولا الأوروبيين مستعدون للقيام بذلك".وردا على سؤال حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قمة ثلاثية محتملة بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وما إذا كانت هناك أي اتفاقات بشأن مثل هذا الاجتماع، قال بيسكوف: "لا، لم يحدث أي تقدم حتى الآن"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن "كييف تعرقل عملية تسوية النزاع في أوكرانيا بشكل مُصطنع".وأشار بيسكوف إلى أن "أوروبا لا تريد إيلاء الاهتمام اللازم بضرورة حل الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا"، وقال: "لا أحد يريد الخوض في جوهر الصراع، والأوروبيون يعيقون هذا الأمر، والأوروبيون لا ينوون إيلاء الاهتمام بأي شكل بالأسباب الجذرية لهذه الأزمة".وعقدت قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في 15 أغسطس/ آب الماضي، بمدينة إنكوريدج بولاية في ألاسكا، إذ بحث الزعيمان خلالها وعلى مدى ثلاث ساعات تقريبًا، عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وتطالب موسكو، من أجل تسوية جدية في أوكرانيا، بسلام دائم يزيل جذور الأزمة، وهذا ما يتطلّب انسحاب القوات الأوكرانية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وتقليص الجيش الأوكراني، وضمان عدم انضمام كييف إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي.

