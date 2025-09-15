الكرملين: القمة بشأن أوكرانيا يجب أن يعد لها جيدا لكن كييف والأوروبيين ليسوا على استعداد

عربي
بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250915/الكرملين-القمة-بشأن-أوكرانيا-يجب-أن-يعد-لها-جيدا-لكن-كييف-والأوروبيين-ليسوا-على-استعداد-1104864487.html
الكرملين: القمة بشأن أوكرانيا يجب أن يعد لها جيدا لكن كييف والأوروبيين ليسوا على استعداد
الكرملين: القمة بشأن أوكرانيا يجب أن يعد لها جيدا لكن كييف والأوروبيين ليسوا على استعداد
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن اللقاء على أعلى مستوى بشأن أوكرانيا، سيكون عديم الفائدة إذا عُقد بغير تحضير مسبق وبشكل جيد. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T12:41+0000
2025-09-15T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف، للصحفيين: "اللقاء بحد ذاته، إذا عقد دون تحضير مسبق، سيكون عديم الفائدة تماما. ونحن بدورنا نقول إنه يجب التحضير جيدا لمثل هذه اللقاءات وأي اتصالات على أعلى مستوى، بحيث يتم خلال هذا الحوار تسجيل التطورات (مقدمات لهذا اللقاء) التي يجب القيام بها مسبقا على مستوى الخبراء. لكن لا نظام كييف ولا الأوروبيين مستعدون للقيام بذلك".وردا على سؤال حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قمة ثلاثية محتملة بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وما إذا كانت هناك أي اتفاقات بشأن مثل هذا الاجتماع، قال بيسكوف: "لا، لم يحدث أي تقدم حتى الآن"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن "كييف تعرقل عملية تسوية النزاع في أوكرانيا بشكل مُصطنع".وأشار بيسكوف إلى أن "أوروبا لا تريد إيلاء الاهتمام اللازم بضرورة حل الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا"، وقال: "لا أحد يريد الخوض في جوهر الصراع، والأوروبيون يعيقون هذا الأمر، والأوروبيون لا ينوون إيلاء الاهتمام بأي شكل بالأسباب الجذرية لهذه الأزمة".وعقدت قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في 15 أغسطس/ آب الماضي، بمدينة إنكوريدج بولاية في ألاسكا، إذ بحث الزعيمان خلالها وعلى مدى ثلاث ساعات تقريبًا، عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وتطالب موسكو، من أجل تسوية جدية في أوكرانيا، بسلام دائم يزيل جذور الأزمة، وهذا ما يتطلّب انسحاب القوات الأوكرانية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وتقليص الجيش الأوكراني، وضمان عدم انضمام كييف إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20250915/إعلام-أمريكي-الاتحاد-الأوروبي-يفشل-في-إقناع-تركيا-بوقف-شراء-النفط-من-روسيا-1104861624.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: القمة بشأن أوكرانيا يجب أن يعد لها جيدا لكن كييف والأوروبيين ليسوا على استعداد

12:41 GMT 15.09.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن اللقاء على أعلى مستوى بشأن أوكرانيا، سيكون عديم الفائدة إذا عُقد بغير تحضير مسبق وبشكل جيد.
وقال بيسكوف، للصحفيين: "اللقاء بحد ذاته، إذا عقد دون تحضير مسبق، سيكون عديم الفائدة تماما. ونحن بدورنا نقول إنه يجب التحضير جيدا لمثل هذه اللقاءات وأي اتصالات على أعلى مستوى، بحيث يتم خلال هذا الحوار تسجيل التطورات (مقدمات لهذا اللقاء) التي يجب القيام بها مسبقا على مستوى الخبراء. لكن لا نظام كييف ولا الأوروبيين مستعدون للقيام بذلك".
وردا على سؤال حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قمة ثلاثية محتملة بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وما إذا كانت هناك أي اتفاقات بشأن مثل هذا الاجتماع، قال بيسكوف: "لا، لم يحدث أي تقدم حتى الآن"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن "كييف تعرقل عملية تسوية النزاع في أوكرانيا بشكل مُصطنع".
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
إعلام أمريكي: الاتحاد الأوروبي يفشل في إقناع تركيا بوقف شراء النفط من روسيا
11:14 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن "أوروبا لا تريد إيلاء الاهتمام اللازم بضرورة حل الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا"، وقال: "لا أحد يريد الخوض في جوهر الصراع، والأوروبيون يعيقون هذا الأمر، والأوروبيون لا ينوون إيلاء الاهتمام بأي شكل بالأسباب الجذرية لهذه الأزمة".
وعقدت قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في 15 أغسطس/ آب الماضي، بمدينة إنكوريدج بولاية في ألاسكا، إذ بحث الزعيمان خلالها وعلى مدى ثلاث ساعات تقريبًا، عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان من نتائج قمة "ألاسكا"، موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الموقف الروسي بأن التسوية في أوكرانيا يجب أن لا تقتصر على "وقف للإطلاق النار فقط"، وإنما على حل مستدام يعالج أسباب الأزمة، ويحول دون نشأتها من جديد.

وتطالب موسكو، من أجل تسوية جدية في أوكرانيا، بسلام دائم يزيل جذور الأزمة، وهذا ما يتطلّب انسحاب القوات الأوكرانية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وتقليص الجيش الأوكراني، وضمان عدم انضمام كييف إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала