إعلام أمريكي: الاتحاد الأوروبي يفشل في إقناع تركيا بوقف شراء النفط من روسيا
ذكرت صحيفة أمريكية أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من إقناع تركيا بوقف استيراد النفط الروسي، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت الصحيفة: "لا تملك بروكسل الكثير لإجبار تركيا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، على تغيير موقفها".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس السبت، استعداده لفرض عقوبات صارمة على موسكو، إذا رفضت جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو شراء النفط الروسي.ويؤكد الرئيس الأمريكي ترامب، أن هذا الأمر سيلعب دورًا محوريًا في إنهاء الصراع الأوكراني.
ذكرت صحيفة أمريكية أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من إقناع تركيا بوقف استيراد النفط الروسي، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت الصحيفة: "لا تملك بروكسل الكثير لإجبار تركيا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، على تغيير موقفها".
وتشكك الصحيفة في أن يكون الاقتراح السياسي دافعًا كافيًا لأنقرة لقطع نفسها عن مصدر للطاقة الرخيصة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس السبت، استعداده لفرض عقوبات صارمة على موسكو، إذا رفضت جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو شراء النفط الروسي.
كما دعا الحلف إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على البضائع الصينية.
ويؤكد الرئيس الأمريكي ترامب، أن هذا الأمر سيلعب دورًا محوريًا في إنهاء الصراع الأوكراني.