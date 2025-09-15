عربي
نتنياهو: قرارنا قصف قادة "حماس" في قطر كان إسرائيليا مستقلا
https://sarabic.ae/20250915/إعلام-أمريكي-الاتحاد-الأوروبي-يفشل-في-إقناع-تركيا-بوقف-شراء-النفط-من-روسيا-1104861624.html
إعلام أمريكي: الاتحاد الأوروبي يفشل في إقناع تركيا بوقف شراء النفط من روسيا
إعلام أمريكي: الاتحاد الأوروبي يفشل في إقناع تركيا بوقف شراء النفط من روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من إقناع تركيا بوقف استيراد النفط الروسي، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
إعلام أمريكي: الاتحاد الأوروبي يفشل في إقناع تركيا بوقف شراء النفط من روسيا

11:14 GMT 15.09.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أمريكية أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من إقناع تركيا بوقف استيراد النفط الروسي، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت الصحيفة: "لا تملك بروكسل الكثير لإجبار تركيا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، على تغيير موقفها".

وتشكك الصحيفة في أن يكون الاقتراح السياسي دافعًا كافيًا لأنقرة لقطع نفسها عن مصدر للطاقة الرخيصة.

الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
الكرملين: "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا
09:49 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس السبت، استعداده لفرض عقوبات صارمة على موسكو، إذا رفضت جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو شراء النفط الروسي.
كما دعا الحلف إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على البضائع الصينية.
ويؤكد الرئيس الأمريكي ترامب، أن هذا الأمر سيلعب دورًا محوريًا في إنهاء الصراع الأوكراني.
