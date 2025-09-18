لافروف: روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع أمريكا عبر جميع القنوات

عربي
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر القنوات كافة، مشيرا إلى أن روسيا تلمس رغبة متبادلة من جانب واشنطن.
لافروف: روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع أمريكا عبر جميع القنوات

12:08 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 12:51 GMT 18.09.2025)
© Sputnik . mid.ruوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik . mid.ru
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر القنوات كافة، مشيرا إلى أن روسيا تلمس رغبة متبادلة من جانب واشنطن.
وقال لافروف خلال مقابلة: "نعم، نريد أن نحافظ على الحوار الذي أقيم بين الرئيسين، وبين وزراء الخارجية، ومن خلال قنوات أخرى، بين مساعدي الأمن القومي والممثلين الخاصين للرئيسين، ونحن نرى نفس الرغبة من الجانب الأمريكي".
وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يراوغ، ولا يخفي أفكاره، ويركز على النتائج و"الصفقات"، لكن "الدولة العميقة" تعيقه.

وقال لافروف: "إنه لا يراوغ (ترامب)، ولا يخفي أفكاره. إنه يركز على النتائج، على ما يسميه "صفقات" بالمعنى الأوسع للكلمة. وهذا يشمل المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في الاقتصاد والفضاء وتنمية الموارد الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة".

وأشار لافروف إلى أن موسكو تعتبر بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بالدعوة ليس فقط إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة، خطوة مهمة.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الكرملين: روسيا تؤكد انفتاحها على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
أمس, 10:40 GMT
وقال: "إن توقف ترامب، بعد ألاسكا، عن إصدار إنذار نهائي لوقف إطلاق نار غير مشروط، وبدءه بالدعوة إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد ومستدام، يعد بالطبع خطوة بالغة الأهمية، وقرارا بالغ الأهمية من البيت الأبيض. وحتى الآن، لا أعتقد أنهم سيتراجعون عن هذا".
وأوضح لافروف أن إدارة ترامب تريد رفع الملف الأوكراني عن جدول الأعمال من أجل إزالة العقبات أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع روسيا.

وقال: "أعتقد أن إدارة ترامب، تحديدا لأن هذه الحرب اختلقها (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن وفريقه، ولا تعكس فلسفة الإدارة الحالية، تريد حذفها من جدول الأعمال بهدف إزالة العقبات التي تعترض تطبيع العلاقات والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي وغيرها من العلاقات. سيكون هذا صعبا أيضا، لأن الولايات المتحدة لديها نهج فريد للغاية في كيفية حل القضايا الاقتصادية".

وأعرب لافروف عن أمله في أن تجري روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتصالات إضافية بشأن أوكرانيا.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
لافروف: الغرب يريد احتلال الجزء الخاضع لسيطرة نظام كييف بعد التسوية- عاجل
12:39 GMT
وقال: "بالعودة إلى موضوع تعامل الولايات المتحدة مع أوكرانيا، أعتقد أننا سنجري المزيد من الاتصالات، لأننا افترقنا في أنكوريج على أساس قبولنا للمنطق الذي طرحه (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، القائم على فهم الأسباب الجذرية وفهم موقفنا. لم يعترض دونالد ترامب على هذا المنطق، قائلاً إنه سيتشاور مع حلفائه. ثم توجهوا إلى واشنطن، وبالطبع لم يخفوا حقيقة أنهم كانوا، وسيظلون، ويثنون القيادة الأمريكية علنًا عن أي إجراءات بناءة تجاه روسيا في سياق الأزمة الأوكرانية".
وأكد لافروف أن الغرب ليس لديه نية لاستبدال نظام زيلينسكي بل يريد احتلال الجزء من أوكرانيا الذي سيكون تحت سيطرة كييف بعد التسوية.

وقال: "الجزء من أوكرانيا الذي لا يزال تحت سيطرة النظام الحالي، وليس لديهم أي نية لتغييره، إنهم يريدون احتلاله ومواصلة دعم هذا الكيان النازي الذي يقوده الآن زيلينسكي".

وأشار لافروف إلى أن إدارة ترامب تدرك ضرورة أخذ نتائج الاستفتاءات في شبه جزيرة القرم والمناطق الأخرى في الاعتبار في أي اتفاق.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
موسكو: تهديدات زيلينسكي تثبت تورطه بهجمات إرهابية في روسيا
11:51 GMT
وأوضح لافروف أن روسيا مستعدة للبحث عن حلول وسط بشأن التسوية الأوكرانية شريطة ضمان مصالحها الأمنية المشروعة.

وقال: "أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن الاتفاق المستدام في نهاية المطاف هو حل وسط. ونحن مستعدون للسعي إليه، شريطة ضمان مصالحنا الأمنية المشروعة، والمصالح المشروعة للمواطنين الروس في أوكرانيا، تماما كما هو الحال بالنسبة للمصالح المشروعة للأطراف الأخرى في مثل هذا الاتفاق".

ولفت لافروف إلى أن أوروبا تحاول تقويض نهج ترامب الذي استخدمه في قمة ألاسكا.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، ويجب إقامة توازن أمني.
وقال بوتين، خلال قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون: "بالطبع ، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي ذكرتها للتو والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني".
