https://sarabic.ae/20250918/لافروف-روسيا-تريد-الحفاظ-على-الحوار-مع-أمريكا-عبر-جميع-القنوات--عاجل-1104985333.html

لافروف: روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع أمريكا عبر جميع القنوات

لافروف: روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع أمريكا عبر جميع القنوات

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر القنوات كافة، مشيرا إلى أن روسيا تلمس... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-18T12:08+0000

2025-09-18T12:08+0000

2025-09-18T12:51+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102579725_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5cb9197d2219332f4a5f130b29aaedcf.jpg

وقال لافروف خلال مقابلة: "نعم، نريد أن نحافظ على الحوار الذي أقيم بين الرئيسين، وبين وزراء الخارجية، ومن خلال قنوات أخرى، بين مساعدي الأمن القومي والممثلين الخاصين للرئيسين، ونحن نرى نفس الرغبة من الجانب الأمريكي".وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يراوغ، ولا يخفي أفكاره، ويركز على النتائج و"الصفقات"، لكن "الدولة العميقة" تعيقه.وأشار لافروف إلى أن موسكو تعتبر بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بالدعوة ليس فقط إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة، خطوة مهمة. وقال: "إن توقف ترامب، بعد ألاسكا، عن إصدار إنذار نهائي لوقف إطلاق نار غير مشروط، وبدءه بالدعوة إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد ومستدام، يعد بالطبع خطوة بالغة الأهمية، وقرارا بالغ الأهمية من البيت الأبيض. وحتى الآن، لا أعتقد أنهم سيتراجعون عن هذا".وأوضح لافروف أن إدارة ترامب تريد رفع الملف الأوكراني عن جدول الأعمال من أجل إزالة العقبات أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع روسيا.وأعرب لافروف عن أمله في أن تجري روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتصالات إضافية بشأن أوكرانيا.وقال: "بالعودة إلى موضوع تعامل الولايات المتحدة مع أوكرانيا، أعتقد أننا سنجري المزيد من الاتصالات، لأننا افترقنا في أنكوريج على أساس قبولنا للمنطق الذي طرحه (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، القائم على فهم الأسباب الجذرية وفهم موقفنا. لم يعترض دونالد ترامب على هذا المنطق، قائلاً إنه سيتشاور مع حلفائه. ثم توجهوا إلى واشنطن، وبالطبع لم يخفوا حقيقة أنهم كانوا، وسيظلون، ويثنون القيادة الأمريكية علنًا عن أي إجراءات بناءة تجاه روسيا في سياق الأزمة الأوكرانية".وأكد لافروف أن الغرب ليس لديه نية لاستبدال نظام زيلينسكي بل يريد احتلال الجزء من أوكرانيا الذي سيكون تحت سيطرة كييف بعد التسوية.وأشار لافروف إلى أن إدارة ترامب تدرك ضرورة أخذ نتائج الاستفتاءات في شبه جزيرة القرم والمناطق الأخرى في الاعتبار في أي اتفاق.وأوضح لافروف أن روسيا مستعدة للبحث عن حلول وسط بشأن التسوية الأوكرانية شريطة ضمان مصالحها الأمنية المشروعة.ولفت لافروف إلى أن أوروبا تحاول تقويض نهج ترامب الذي استخدمه في قمة ألاسكا.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، ويجب إقامة توازن أمني.وقال بوتين، خلال قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون: "بالطبع ، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي ذكرتها للتو والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني".

https://sarabic.ae/20250917/الكرملين-روسيا-تؤكد-انفتاحها-على-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا-1104940384.html

https://sarabic.ae/20250918/لافروف-الغرب-يريد-احتلال-الجزء-الخاضع-لسيطرة-نظام-كييف-بعد-التسوية--عاجل-1104986499.html

https://sarabic.ae/20250918/موسكو-تهديدات-زيلينسكي-تثبت-تورطه-بهجمات-إرهابية-في-روسيا--عاجل-1104984873.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم