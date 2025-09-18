لافروف: الغرب يريد احتلال الجزء الخاضع لسيطرة نظام كييف بعد التسوية- عاجل

عربي
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/لافروف-الغرب-يريد-احتلال-الجزء-الخاضع-لسيطرة-نظام-كييف-بعد-التسوية--عاجل-1104986499.html
لافروف: الغرب يريد احتلال الجزء الخاضع لسيطرة نظام كييف بعد التسوية- عاجل
لافروف: الغرب يريد احتلال الجزء الخاضع لسيطرة نظام كييف بعد التسوية- عاجل
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الغرب ليس لديه نية لاستبدال نظام زيلينسكي، بل يريد احتلال الجزء من أوكرانيا الذي سيكون تحت سيطرة كييف... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T12:39+0000
2025-09-18T13:01+0000
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_eecc9fb01ae6f1d59d9aa5f22d01d340.jpg
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "بولشايا إيغرا"، على القناة الأولى الروسية: "هذا الجزء من أوكرانيا الذي لا يزال تحت سيطرة النظام الحالي، وليس لديهم أي نية لتغييره، بل يريدون احتلاله، ومواصلة دعم هذا الكيان النازي الذي يقوده الآن زيلينسكي".وأضاف لافروف: "الاتحاد الأوروبي لا يرغب بتسوية الأزمة الأوكرانية بل يريد إحياء الآلة العسكرية الأوروبية ومواصلة التهديدات ضد روسيا".وأشار لافروف، إلى أن روسيا مستعدة للبحث عن حلول وسط بشأن التسوية الأوكرانية شريطة ضمان مصالحها الأمنية المشروعة.وأكد لافروف، أن "مناقشة أوروبا للضمانات الأمنية لأوكرانيا دون مشاركة روسيا يعني رغبتها في صياغة ضمانات تدعم استمرار الحرب".
https://sarabic.ae/20250918/لافروف-روسيا-تريد-الحفاظ-على-الحوار-مع-أمريكا-عبر-جميع-القنوات--عاجل-1104985333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_87c2323a034202181b210d7c7a216623.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, روسيا
الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, روسيا

لافروف: الغرب يريد احتلال الجزء الخاضع لسيطرة نظام كييف بعد التسوية- عاجل

12:39 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 13:01 GMT 18.09.2025)
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الغرب ليس لديه نية لاستبدال نظام زيلينسكي، بل يريد احتلال الجزء من أوكرانيا الذي سيكون تحت سيطرة كييف بعد التسوية.
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "بولشايا إيغرا"، على القناة الأولى الروسية: "هذا الجزء من أوكرانيا الذي لا يزال تحت سيطرة النظام الحالي، وليس لديهم أي نية لتغييره، بل يريدون احتلاله، ومواصلة دعم هذا الكيان النازي الذي يقوده الآن زيلينسكي".
وأضاف لافروف: "الاتحاد الأوروبي لا يرغب بتسوية الأزمة الأوكرانية بل يريد إحياء الآلة العسكرية الأوروبية ومواصلة التهديدات ضد روسيا".
وأشار لافروف، إلى أن روسيا مستعدة للبحث عن حلول وسط بشأن التسوية الأوكرانية شريطة ضمان مصالحها الأمنية المشروعة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
لافروف: روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع أمريكا عبر جميع القنوات
12:08 GMT
لقد أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا أن التوصل إلى اتفاق مستدام في نهاية المطاف هو تسوية، نحن مستعدون للبحث عن حلول وسط شريطة ضمان مصالحنا الأمنية المشروعة ومصالح المواطنين الروس في أوكرانيا، كما والمصالح المشروعة للأطراف الأخرى المشاركة في مثل هذا الاتفاق.
وأكد لافروف، أن "مناقشة أوروبا للضمانات الأمنية لأوكرانيا دون مشاركة روسيا يعني رغبتها في صياغة ضمانات تدعم استمرار الحرب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала