https://sarabic.ae/20250918/لافروف-الغرب-يريد-احتلال-الجزء-الخاضع-لسيطرة-نظام-كييف-بعد-التسوية--عاجل-1104986499.html
لافروف: الغرب يريد احتلال الجزء الخاضع لسيطرة نظام كييف بعد التسوية- عاجل
لافروف: الغرب يريد احتلال الجزء الخاضع لسيطرة نظام كييف بعد التسوية- عاجل
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الغرب ليس لديه نية لاستبدال نظام زيلينسكي، بل يريد احتلال الجزء من أوكرانيا الذي سيكون تحت سيطرة كييف... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T12:39+0000
2025-09-18T12:39+0000
2025-09-18T13:01+0000
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_eecc9fb01ae6f1d59d9aa5f22d01d340.jpg
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "بولشايا إيغرا"، على القناة الأولى الروسية: "هذا الجزء من أوكرانيا الذي لا يزال تحت سيطرة النظام الحالي، وليس لديهم أي نية لتغييره، بل يريدون احتلاله، ومواصلة دعم هذا الكيان النازي الذي يقوده الآن زيلينسكي".وأضاف لافروف: "الاتحاد الأوروبي لا يرغب بتسوية الأزمة الأوكرانية بل يريد إحياء الآلة العسكرية الأوروبية ومواصلة التهديدات ضد روسيا".وأشار لافروف، إلى أن روسيا مستعدة للبحث عن حلول وسط بشأن التسوية الأوكرانية شريطة ضمان مصالحها الأمنية المشروعة.وأكد لافروف، أن "مناقشة أوروبا للضمانات الأمنية لأوكرانيا دون مشاركة روسيا يعني رغبتها في صياغة ضمانات تدعم استمرار الحرب".
https://sarabic.ae/20250918/لافروف-روسيا-تريد-الحفاظ-على-الحوار-مع-أمريكا-عبر-جميع-القنوات--عاجل-1104985333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_87c2323a034202181b210d7c7a216623.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, روسيا
الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, روسيا
لافروف: الغرب يريد احتلال الجزء الخاضع لسيطرة نظام كييف بعد التسوية- عاجل
12:39 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 13:01 GMT 18.09.2025)
يتبع
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الغرب ليس لديه نية لاستبدال نظام زيلينسكي، بل يريد احتلال الجزء من أوكرانيا الذي سيكون تحت سيطرة كييف بعد التسوية.
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "بولشايا إيغرا"، على القناة الأولى الروسية: "هذا الجزء من أوكرانيا الذي لا يزال تحت سيطرة النظام الحالي، وليس لديهم أي نية لتغييره، بل يريدون احتلاله، ومواصلة دعم هذا الكيان النازي الذي يقوده الآن زيلينسكي".
وأضاف لافروف: "الاتحاد الأوروبي لا يرغب بتسوية الأزمة الأوكرانية بل يريد إحياء الآلة العسكرية الأوروبية ومواصلة التهديدات ضد روسيا".
وأشار لافروف، إلى أن روسيا مستعدة للبحث عن حلول وسط بشأن التسوية الأوكرانية شريطة ضمان مصالحها الأمنية المشروعة.
لقد أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا أن التوصل إلى اتفاق مستدام في نهاية المطاف هو تسوية، نحن مستعدون للبحث عن حلول وسط شريطة ضمان مصالحنا الأمنية المشروعة ومصالح المواطنين الروس في أوكرانيا، كما والمصالح المشروعة للأطراف الأخرى المشاركة في مثل هذا الاتفاق.
وأكد لافروف، أن "مناقشة أوروبا للضمانات الأمنية لأوكرانيا دون مشاركة روسيا يعني رغبتها في صياغة ضمانات تدعم استمرار الحرب".