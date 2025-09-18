عربي
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/بوتين-الحفاظ-على-الاستقرار-الاقتصادي-الكلي-من-أولويات-روسيا-عاجل-1104987196.html
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد من أولويات البلاد. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T12:52+0000
2025-09-18T13:17+0000
روسيا
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104987805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_098cb8335411a63684ade92c66fc6b05.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "من أولوياتنا، والتي نحرص عليها باستمرار، الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. لأن هذا سيحدد أيضا القضايا التي توليونها الأولوية دائما، وهي الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها والتزاماتها الاجتماعية".وأعرب بوتين عن ثقته بأن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة سيقدمون مساهمة إيجابية في عمل الأحزاب السياسية والهيئات الحكومية.وأضاف: "لقد كررت على هذا مرارا، وأعلم أنكم تدعمون هذا النهج. يجب علينا البحث عن الأشخاص الذين لا يهابون شيئا في خدمة وطنهم، والمستعدين للمخاطرة بصحتهم وحياتهم، وإيجادهم، وتشجيعهم. ويجب ترقية هؤلاء الأشخاص إلى مناصب قيادية".وأشار بوتين إلى أن إبطاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إجراء مستهدف لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.وقال: "فيما يتعلق بالتراجع عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد عن أربعة في المائة، فهذا ليس تراجعا، بل هو إجراء مستهدف، أي خفض معدلات النمو مقابل كبح التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".وأوضح بوتين أن معدل البطالة في روسيا لا يزال عند أدنى مستوى تاريخي، وقال: "لا يزال لدينا مستوى تاريخي منخفض في البطالة، يزيد قليلا عن 2 %".وأشار بوتين إلى أن إن الشباب الروسي يظهر وطنيته واستعداده للدفاع عن الوطن، وقال: "لقد ثبت أن مستوى هذه الحماية الأسرية والعامة والحكومية في مجتمعنا مرتفع، ويظهر شبابنا عموما وطنيتهم ​​واستعدادهم للدفاع عن الوطن، وعند الضرورة، الدفاع عن قيمنا التقليدية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي.وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "يجب ألا نواكب الاقتصاد العالمي فحسب، بل يجب أن نسعى جاهدين للبقاء في صدارة ديناميكياته من خلال إطلاق العنان للإمكانات الخاصة للصناعات والمناطق والأقاليم، وتطوير العلاقات مع الشركاء الأجانب، من خلال إدخال التقنيات المتقدمة على نطاق واسع، وتطوير مجالات واعدة جديدة للاقتصاد الحديث".
https://sarabic.ae/20250915/بوتين-ينبغي-على-روسيا-أن-تسعى-جاهدة-للبقاء-في-صدارة-ديناميكيات-الاقتصاد-العالمي-1104875661.html
https://sarabic.ae/20250913/بوتين-يصف-موسكو-بأنها-أفضل-مدينة-على-وجه-الأرض-1104809637.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104987805_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_9368c9473cfd159e41ceb983e26f8c71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا

12:52 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 13:17 GMT 18.09.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورعقد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما
عقد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد من أولويات البلاد.
وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "من أولوياتنا، والتي نحرص عليها باستمرار، الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. لأن هذا سيحدد أيضا القضايا التي توليونها الأولوية دائما، وهي الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها والتزاماتها الاجتماعية".

وأكد بوتين أن ثقة الناخبين بالأحزاب البرلمانية تضمن الاستقرار السياسي، وقال: "أكدت جميع الأحزاب البرلمانية مكانتها الرفيعة، وأظهرت تمتعها بثقة ناخبيها. وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه يضمن الاستقرار السياسي، وهو أمر ذو أهمية دائمة في ظل الظروف الراهنة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
بوتين: ينبغي على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي
15 سبتمبر, 15:42 GMT
وأعرب بوتين عن ثقته بأن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة سيقدمون مساهمة إيجابية في عمل الأحزاب السياسية والهيئات الحكومية.

"أعلم أن قدامى المحاربين ينضمون إلى صفوفكم. وأنا واثق من أنهم سيقدمون مساهمة إيجابية في عمل الأحزاب السياسية، على المستويين المحلي والمركزي، في مجلس الدوما، وفي الهيئات الحكومية الاتحادية.

زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى سانت بطرسبرغ - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "لقد كررت على هذا مرارا، وأعلم أنكم تدعمون هذا النهج. يجب علينا البحث عن الأشخاص الذين لا يهابون شيئا في خدمة وطنهم، والمستعدين للمخاطرة بصحتهم وحياتهم، وإيجادهم، وتشجيعهم. ويجب ترقية هؤلاء الأشخاص إلى مناصب قيادية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
بوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرض
13 سبتمبر, 12:06 GMT
وأشار بوتين إلى أن إبطاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إجراء مستهدف لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وقال: "فيما يتعلق بالتراجع عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد عن أربعة في المائة، فهذا ليس تراجعا، بل هو إجراء مستهدف، أي خفض معدلات النمو مقابل كبح التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".
وأوضح بوتين أن معدل البطالة في روسيا لا يزال عند أدنى مستوى تاريخي، وقال: "لا يزال لدينا مستوى تاريخي منخفض في البطالة، يزيد قليلا عن 2 %".
وأشار بوتين إلى أن إن الشباب الروسي يظهر وطنيته واستعداده للدفاع عن الوطن، وقال: "لقد ثبت أن مستوى هذه الحماية الأسرية والعامة والحكومية في مجتمعنا مرتفع، ويظهر شبابنا عموما وطنيتهم ​​واستعدادهم للدفاع عن الوطن، وعند الضرورة، الدفاع عن قيمنا التقليدية".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي.
وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "يجب ألا نواكب الاقتصاد العالمي فحسب، بل يجب أن نسعى جاهدين للبقاء في صدارة ديناميكياته من خلال إطلاق العنان للإمكانات الخاصة للصناعات والمناطق والأقاليم، وتطوير العلاقات مع الشركاء الأجانب، من خلال إدخال التقنيات المتقدمة على نطاق واسع، وتطوير مجالات واعدة جديدة للاقتصاد الحديث".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала