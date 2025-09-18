https://sarabic.ae/20250918/بوتين-الحفاظ-على-الاستقرار-الاقتصادي-الكلي-من-أولويات-روسيا-عاجل-1104987196.html
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد من أولويات البلاد. 18.09.2025
وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "من أولوياتنا، والتي نحرص عليها باستمرار، الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. لأن هذا سيحدد أيضا القضايا التي توليونها الأولوية دائما، وهي الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها والتزاماتها الاجتماعية".وأعرب بوتين عن ثقته بأن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة سيقدمون مساهمة إيجابية في عمل الأحزاب السياسية والهيئات الحكومية.وأضاف: "لقد كررت على هذا مرارا، وأعلم أنكم تدعمون هذا النهج. يجب علينا البحث عن الأشخاص الذين لا يهابون شيئا في خدمة وطنهم، والمستعدين للمخاطرة بصحتهم وحياتهم، وإيجادهم، وتشجيعهم. ويجب ترقية هؤلاء الأشخاص إلى مناصب قيادية".وأشار بوتين إلى أن إبطاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إجراء مستهدف لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.وقال: "فيما يتعلق بالتراجع عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد عن أربعة في المائة، فهذا ليس تراجعا، بل هو إجراء مستهدف، أي خفض معدلات النمو مقابل كبح التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".وأوضح بوتين أن معدل البطالة في روسيا لا يزال عند أدنى مستوى تاريخي، وقال: "لا يزال لدينا مستوى تاريخي منخفض في البطالة، يزيد قليلا عن 2 %".وأشار بوتين إلى أن إن الشباب الروسي يظهر وطنيته واستعداده للدفاع عن الوطن، وقال: "لقد ثبت أن مستوى هذه الحماية الأسرية والعامة والحكومية في مجتمعنا مرتفع، ويظهر شبابنا عموما وطنيتهم واستعدادهم للدفاع عن الوطن، وعند الضرورة، الدفاع عن قيمنا التقليدية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي.وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "يجب ألا نواكب الاقتصاد العالمي فحسب، بل يجب أن نسعى جاهدين للبقاء في صدارة ديناميكياته من خلال إطلاق العنان للإمكانات الخاصة للصناعات والمناطق والأقاليم، وتطوير العلاقات مع الشركاء الأجانب، من خلال إدخال التقنيات المتقدمة على نطاق واسع، وتطوير مجالات واعدة جديدة للاقتصاد الحديث".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد من أولويات البلاد.
وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "من أولوياتنا، والتي نحرص عليها باستمرار، الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. لأن هذا سيحدد أيضا القضايا التي توليونها الأولوية دائما، وهي الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها والتزاماتها الاجتماعية".
وأكد بوتين أن ثقة الناخبين بالأحزاب البرلمانية تضمن الاستقرار السياسي، وقال: "أكدت جميع الأحزاب البرلمانية مكانتها الرفيعة، وأظهرت تمتعها بثقة ناخبيها. وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه يضمن الاستقرار السياسي، وهو أمر ذو أهمية دائمة في ظل الظروف الراهنة".
وأعرب بوتين عن ثقته بأن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة سيقدمون مساهمة إيجابية في عمل الأحزاب السياسية والهيئات الحكومية.
"أعلم أن قدامى المحاربين ينضمون إلى صفوفكم. وأنا واثق من أنهم سيقدمون مساهمة إيجابية في عمل الأحزاب السياسية، على المستويين المحلي والمركزي، في مجلس الدوما، وفي الهيئات الحكومية الاتحادية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "لقد كررت على هذا مرارا، وأعلم أنكم تدعمون هذا النهج. يجب علينا البحث عن الأشخاص الذين لا يهابون شيئا في خدمة وطنهم، والمستعدين للمخاطرة بصحتهم وحياتهم، وإيجادهم، وتشجيعهم. ويجب ترقية هؤلاء الأشخاص إلى مناصب قيادية".
وأشار بوتين إلى أن إبطاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إجراء مستهدف لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وقال: "فيما يتعلق بالتراجع عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد عن أربعة في المائة، فهذا ليس تراجعا، بل هو إجراء مستهدف، أي خفض معدلات النمو مقابل كبح التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".
وأوضح بوتين أن معدل البطالة في روسيا لا يزال عند أدنى مستوى تاريخي، وقال: "لا يزال لدينا مستوى تاريخي منخفض في البطالة، يزيد قليلا عن 2 %".
وأشار بوتين إلى أن إن الشباب الروسي يظهر وطنيته واستعداده للدفاع عن الوطن، وقال: "لقد ثبت أن مستوى هذه الحماية الأسرية والعامة والحكومية في مجتمعنا مرتفع، ويظهر شبابنا عموما وطنيتهم واستعدادهم للدفاع عن الوطن، وعند الضرورة، الدفاع عن قيمنا التقليدية".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي.
وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "يجب ألا نواكب الاقتصاد العالمي فحسب، بل يجب أن نسعى جاهدين للبقاء في صدارة ديناميكياته من خلال إطلاق العنان للإمكانات الخاصة للصناعات والمناطق والأقاليم، وتطوير العلاقات مع الشركاء الأجانب، من خلال إدخال التقنيات المتقدمة على نطاق واسع، وتطوير مجالات واعدة جديدة للاقتصاد الحديث".