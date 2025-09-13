عربي
بوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرض
بوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرض
بوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرض
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، موسكو واحدة من أفضل المدن الكبرى في العالم.
وفي حديثه مع صحيفة "زارياديه"، أشار إلى أنه لا يهنئ سكان موسكو فقط بيوم المدينة (ذكرى تأسيس موسكو)، بل يهنئ أيضًا كل من يحب العاصمة ويعتبرها واحدة من أفضل مدن العالم.وأضاف الرئيس الروسي، أنه "يجب بذل كل ما في وسعنا لتبقى روسيا من بين الدول الرائدة في مجال تطوير الفضاء".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "العاصمة تحتل المرتبة الثانية في العالم بين أكبر الاقتصادات الحضرية على هذا الكوكب".وأكد بوتين أن "قطاع تكنولوجيا المعلومات في موسكو نما خلال السنوات الست الماضية بأكثر من أربع مرات وهذا "مؤشر ممتاز".وقال بوتين خلال خطابه بمناسبة الاحتفال بيوم مدينة موسكو: "أنا على ثقة بأن موسكو تمتلك جميع الإمكانيات اللازمة للوصول إلى مستويات جديدة نوعيًا، لضمان تنمية واثقة ومتسقة وطويلة الأمد. أنا على ثقة بأن هذا ما سيحدث".وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمساهمة سكان موسكو في نجاح العملية العسكرية الخاصة.تحتفل العاصمة بيوم المدينة يومي 13 و14 سبتمبر/ أيلول، حيث تكمل موسكو عامها الـ 878. وستُقام ما يقرب من مائة وخمسين فعالية بمناسبة هذه المناسبة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمسابقات والمنافسات الرياضية والمهرجانات وورش العمل الفنية وغيرها من الأنشطة.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، موسكو واحدة من أفضل المدن الكبرى في العالم.
وفي حديثه مع صحيفة "زارياديه"، أشار إلى أنه لا يهنئ سكان موسكو فقط بيوم المدينة (ذكرى تأسيس موسكو)، بل يهنئ أيضًا كل من يحب العاصمة ويعتبرها واحدة من أفضل مدن العالم.
وقال الرئيس الروسي: "أتفق تمامًا مع هذا التقييم - هكذا هي الأمور".
وأضاف الرئيس الروسي، أنه "يجب بذل كل ما في وسعنا لتبقى روسيا من بين الدول الرائدة في مجال تطوير الفضاء".
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "العاصمة تحتل المرتبة الثانية في العالم بين أكبر الاقتصادات الحضرية على هذا الكوكب".
وأكد بوتين أن "قطاع تكنولوجيا المعلومات في موسكو نما خلال السنوات الست الماضية بأكثر من أربع مرات وهذا "مؤشر ممتاز".
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى سانت بطرسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
بوتين: التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمن
أمس, 17:46 GMT
وقال بوتين خلال خطابه بمناسبة الاحتفال بيوم مدينة موسكو: "أنا على ثقة بأن موسكو تمتلك جميع الإمكانيات اللازمة للوصول إلى مستويات جديدة نوعيًا، لضمان تنمية واثقة ومتسقة وطويلة الأمد. أنا على ثقة بأن هذا ما سيحدث".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "يجب أن نفعل كل ما يلزم لكي تبقى روسيا في صفوف الدول المتقدمة في استكشاف ودراسة الفضاء".
وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمساهمة سكان موسكو في نجاح العملية العسكرية الخاصة.
تحتفل العاصمة بيوم المدينة يومي 13 و14 سبتمبر/ أيلول، حيث تكمل موسكو عامها الـ 878. وستُقام ما يقرب من مائة وخمسين فعالية بمناسبة هذه المناسبة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمسابقات والمنافسات الرياضية والمهرجانات وورش العمل الفنية وغيرها من الأنشطة.
