https://sarabic.ae/20250915/بوتين-ينبغي-على-روسيا-أن-تسعى-جاهدة-للبقاء-في-صدارة-ديناميكيات-الاقتصاد-العالمي-1104875661.html
بوتين: ينبغي على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي
بوتين: ينبغي على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T15:42+0000
2025-09-15T15:42+0000
2025-09-15T15:42+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104389713_0:474:2048:1626_1920x0_80_0_0_2ca5f16f32997e4cb5e76d1359783df4.jpg
وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "يجب ألا نواكب الاقتصاد العالمي فحسب، بل يجب أن نسعى جاهدين للبقاء في صدارة ديناميكياته من خلال إطلاق العنان للإمكانات الخاصة للصناعات والمناطق والأقاليم، وتطوير العلاقات مع الشركاء الأجانب، من خلال إدخال التقنيات المتقدمة على نطاق واسع، وتطوير مجالات واعدة جديدة للاقتصاد الحديث".وذكر الرئيس أعضاء مجلس الوزراء بمهمة منع تباطؤ الاقتصاد الروسي.وفي المنتدى العاشر الذي عقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، أكد الرئيس الروسي، أن البنك المركزي الروسي يواصل جهوده لمكافحة التضخم، مع السعي للعودة إلى هدف 4% كنسبة مستهدفة، مشيرا إلى أن السلطات المالية في روسيا تتصرف بمهنية عالية، مع الالتزام بسياسة اقتصادية كلية مستقرة، واصفا ذلك بالشرط الأساسي لتنمية الاقتصاد الروسي.بوتين: السياسة الاقتصادية المستقرة أساس نمو الاقتصاد الروسي
https://sarabic.ae/20250913/بوتين-يصف-موسكو-بأنها-أفضل-مدينة-على-وجه-الأرض-1104809637.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104389713_0:282:2048:1818_1920x0_80_0_0_fd482cf7b4f3b0296b26002997aead26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, اقتصاد
بوتين: ينبغي على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي.
وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "يجب ألا نواكب الاقتصاد العالمي فحسب، بل يجب أن نسعى جاهدين للبقاء في صدارة ديناميكياته من خلال إطلاق العنان للإمكانات الخاصة للصناعات والمناطق والأقاليم، وتطوير العلاقات مع الشركاء الأجانب، من خلال إدخال التقنيات المتقدمة على نطاق واسع، وتطوير مجالات واعدة جديدة للاقتصاد الحديث".
وذكر الرئيس أعضاء مجلس الوزراء بمهمة منع تباطؤ الاقتصاد الروسي.
وأضاف: "تحدثنا عن ضرورة اتخاذ تدابير لمكافحة التضخم، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي".
وأوضح الرئيس الروسي أن جهود خفض التضخم تحقق نتائج ملموسة.
وفي المنتدى العاشر
الذي عقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، أكد الرئيس الروسي، أن البنك المركزي الروسي يواصل جهوده لمكافحة التضخم، مع السعي للعودة إلى هدف 4% كنسبة مستهدفة، مشيرا إلى أن السلطات المالية في روسيا تتصرف بمهنية عالية، مع الالتزام بسياسة اقتصادية كلية مستقرة، واصفا ذلك بالشرط الأساسي لتنمية الاقتصاد الروسي.