موسكو: تهديدات زيلينسكي تثبت تورطه بهجمات إرهابية في روسيا

عربي
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/موسكو-تهديدات-زيلينسكي-تثبت-تورطه-بهجمات-إرهابية-في-روسيا--عاجل-1104984873.html
موسكو: تهديدات زيلينسكي تثبت تورطه بهجمات إرهابية في روسيا
موسكو: تهديدات زيلينسكي تثبت تورطه بهجمات إرهابية في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس،أن فلاديمير زيلينسكي يعترف بالمشاركة في التخطيط لهجمات إرهابية في روسيا، من خلال تهديده بشن هجمات جديدة على ميناء... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T11:51+0000
2025-09-18T12:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "أعلن زيلينسكي عن خطط لشن ضربات جديدة على ميناء أوست-لوغا في مقاطعة لينينغراد وغيرها من "النقاط اللوجستية الأخرى للوصول إلى السوق العالمية" حسب كلامه، وهذا ليس سوى اعتراف من زعيم المجلس العسكري في كييف بتورطه الشخصي والمباشر في التخطيط وإصدار الأوامر للمسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا".وقالت: "دعوني أذكركم بأن الضمان الحقيقي لأمن أوكرانيا هو عودتها إلى الوثائق الأساسية التي أرست دعائم استقلالها وسيادتها ودولتها. تنص هذه الوثائق على وضع أوكرانيا كدولة غير نووية ومحايدة وغير منحازة".وقال بوتين، خلال قمة رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون": "بالطبع، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي ذكرتها للتو والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني".بوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجلالمفوضية الأوروبية: أمريكا ستقدم الدعم في حالة نشر محتمل لقوات عسكرية بأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250908/زيلينسكي-يعتبر-عدم-سيطرة-روسيا-الكاملة-على-أوكرانيا-نصرا-لكييف-1104605861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

موسكو: تهديدات زيلينسكي تثبت تورطه بهجمات إرهابية في روسيا

11:51 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 12:21 GMT 18.09.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس،أن فلاديمير زيلينسكي يعترف بالمشاركة في التخطيط لهجمات إرهابية في روسيا، من خلال تهديده بشن هجمات جديدة على ميناء أوست لوغا في مقاطعة لينينغراد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "أعلن زيلينسكي عن خطط لشن ضربات جديدة على ميناء أوست-لوغا في مقاطعة لينينغراد وغيرها من "النقاط اللوجستية الأخرى للوصول إلى السوق العالمية" حسب كلامه، وهذا ليس سوى اعتراف من زعيم المجلس العسكري في كييف بتورطه الشخصي والمباشر في التخطيط وإصدار الأوامر للمسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا".

وأوضحت أن وضع أوكرانيا كدولة غير نووية وغير منحازة هو ضمان حقيقي لأمنها.

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
زيلينسكي يعتبر عدم سيطرة روسيا الكاملة على أوكرانيا نصرا لكييف
8 سبتمبر, 00:23 GMT
وقالت: "دعوني أذكركم بأن الضمان الحقيقي لأمن أوكرانيا هو عودتها إلى الوثائق الأساسية التي أرست دعائم استقلالها وسيادتها ودولتها. تنص هذه الوثائق على وضع أوكرانيا كدولة غير نووية ومحايدة وغير منحازة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تنفيذه على حساب أمن روسيا.

وقال بوتين، خلال قمة رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون": "بالطبع، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي ذكرتها للتو والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني".
بوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجل
المفوضية الأوروبية: أمريكا ستقدم الدعم في حالة نشر محتمل لقوات عسكرية بأوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала