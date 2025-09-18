https://sarabic.ae/20250918/موسكو-تهديدات-زيلينسكي-تثبت-تورطه-بهجمات-إرهابية-في-روسيا--عاجل-1104984873.html
موسكو: تهديدات زيلينسكي تثبت تورطه بهجمات إرهابية في روسيا
موسكو: تهديدات زيلينسكي تثبت تورطه بهجمات إرهابية في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس،أن فلاديمير زيلينسكي يعترف بالمشاركة في التخطيط لهجمات إرهابية في روسيا، من خلال تهديده بشن هجمات جديدة على ميناء... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T11:51+0000
2025-09-18T11:51+0000
2025-09-18T12:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "أعلن زيلينسكي عن خطط لشن ضربات جديدة على ميناء أوست-لوغا في مقاطعة لينينغراد وغيرها من "النقاط اللوجستية الأخرى للوصول إلى السوق العالمية" حسب كلامه، وهذا ليس سوى اعتراف من زعيم المجلس العسكري في كييف بتورطه الشخصي والمباشر في التخطيط وإصدار الأوامر للمسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا".وقالت: "دعوني أذكركم بأن الضمان الحقيقي لأمن أوكرانيا هو عودتها إلى الوثائق الأساسية التي أرست دعائم استقلالها وسيادتها ودولتها. تنص هذه الوثائق على وضع أوكرانيا كدولة غير نووية ومحايدة وغير منحازة".وقال بوتين، خلال قمة رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون": "بالطبع، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي ذكرتها للتو والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني".بوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجلالمفوضية الأوروبية: أمريكا ستقدم الدعم في حالة نشر محتمل لقوات عسكرية بأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250908/زيلينسكي-يعتبر-عدم-سيطرة-روسيا-الكاملة-على-أوكرانيا-نصرا-لكييف-1104605861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو: تهديدات زيلينسكي تثبت تورطه بهجمات إرهابية في روسيا
11:51 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 12:21 GMT 18.09.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس،أن فلاديمير زيلينسكي يعترف بالمشاركة في التخطيط لهجمات إرهابية في روسيا، من خلال تهديده بشن هجمات جديدة على ميناء أوست لوغا في مقاطعة لينينغراد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "أعلن زيلينسكي عن خطط لشن ضربات جديدة على ميناء أوست-لوغا في مقاطعة لينينغراد وغيرها من "النقاط اللوجستية الأخرى للوصول إلى السوق العالمية" حسب كلامه، وهذا ليس سوى اعتراف من زعيم المجلس العسكري في كييف بتورطه الشخصي والمباشر في التخطيط وإصدار الأوامر للمسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا".
وأوضحت أن وضع أوكرانيا كدولة غير نووية وغير منحازة هو ضمان حقيقي لأمنها.
وقالت: "دعوني أذكركم بأن الضمان الحقيقي لأمن أوكرانيا هو عودتها إلى الوثائق الأساسية التي أرست دعائم استقلالها وسيادتها ودولتها. تنص هذه الوثائق على وضع أوكرانيا كدولة غير نووية ومحايدة وغير منحازة".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تنفيذه على حساب أمن روسيا.
وقال بوتين، خلال قمة رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون": "بالطبع، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي ذكرتها للتو والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني".