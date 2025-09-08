زيلينسكي يعتبر عدم سيطرة روسيا الكاملة على أوكرانيا نصرا لكييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250908/زيلينسكي-يعتبر-عدم-سيطرة-روسيا-الكاملة-على-أوكرانيا-نصرا-لكييف-1104605861.html
زيلينسكي يعتبر عدم سيطرة روسيا الكاملة على أوكرانيا نصرا لكييف
زيلينسكي يعتبر عدم سيطرة روسيا الكاملة على أوكرانيا نصرا لكييف
سبوتنيك عربي
قال فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه سيعد الأمر نصرا إذا لم تخضع أراضي أوكرانيا بالكامل للسيطرة الروسية. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T00:23+0000
2025-09-08T00:23+0000
زيلينسكي
روسيا
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
موسكو-سبوتنيك. وخلال الفترة الأخيرة، أصبحت تصريحات زيلينسكي بشأن قضية الأراضي أكثر مرونة، إذ بدأ يقول إن أوكرانيا "لا تعترف قانونيا" بضم الأراضي غير الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الأوكرانية إلى روسيا، بعدما كان يؤكد سابقا رفضا مطلقا لأي اعتراف فعلي بالأمر الواقع.وقال زيلينسكي في المقابلة إن روسيا "تسعى لاحتلالنا بشكل كامل"، معتبرا أن هذا سيكون بمثابة نصر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف: "بالنسبة له، هذا هو النصر. وحتى يتمكن من تحقيق ذلك، فإن النصر سيكون في صفنا".وفي يونيو الماضي، أكد بوتين خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا لم تشكك أبدا في حق الشعب الأوكراني بالاستقلال والسيادة.كما شدد في وقت سابق من الشهر الجاري، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، على أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو ونشر قوات أجنبية على أراضيها أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، وأنه يجب تطوير ضمانات أمنية ليس فقط لكييف بل لروسيا أيضا.وبالإضافة إلى أراضي المقاطعات الجديدة، تسيطر روسيا أيضا على أجزاء في مقاطعات خاركوف وسومي ودنيبرو، وتواصل تحرير مزيد من البلدات.وكان بوتين قد أشار في منتدى بطرسبورغ في يونيو إلى قاعدة قديمة مفادها: "حيثما تطأ قدم الجندي الروسي، تصبح الأرض لنا".
https://sarabic.ae/20250905/الكرملين-بوتين-دعا-زيلينسكي-إلى-موسكو-للحوار-لا-الاستسلام-1104522140.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زيلينسكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين
زيلينسكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين

زيلينسكي يعتبر عدم سيطرة روسيا الكاملة على أوكرانيا نصرا لكييف

00:23 GMT 08.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
قال فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه سيعد الأمر نصرا إذا لم تخضع أراضي أوكرانيا بالكامل للسيطرة الروسية.
موسكو-سبوتنيك. وخلال الفترة الأخيرة، أصبحت تصريحات زيلينسكي بشأن قضية الأراضي أكثر مرونة، إذ بدأ يقول إن أوكرانيا "لا تعترف قانونيا" بضم الأراضي غير الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الأوكرانية إلى روسيا، بعدما كان يؤكد سابقا رفضا مطلقا لأي اعتراف فعلي بالأمر الواقع.
والآن، أطلق زيلينسكي تصريحات يفتح المجال أمام تفسيرات أوسع لاحتمالات التعامل مع خسائر كييف الإقليمية.
وقال زيلينسكي في المقابلة إن روسيا "تسعى لاحتلالنا بشكل كامل"، معتبرا أن هذا سيكون بمثابة نصر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف: "بالنسبة له، هذا هو النصر. وحتى يتمكن من تحقيق ذلك، فإن النصر سيكون في صفنا".
وفي يونيو الماضي، أكد بوتين خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا لم تشكك أبدا في حق الشعب الأوكراني بالاستقلال والسيادة.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
الكرملين: بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو للحوار لا الاستسلام
5 سبتمبر, 04:13 GMT
كما شدد في وقت سابق من الشهر الجاري، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، على أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو ونشر قوات أجنبية على أراضيها أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، وأنه يجب تطوير ضمانات أمنية ليس فقط لكييف بل لروسيا أيضا.
وبالإضافة إلى أراضي المقاطعات الجديدة، تسيطر روسيا أيضا على أجزاء في مقاطعات خاركوف وسومي ودنيبرو، وتواصل تحرير مزيد من البلدات.
وكان بوتين قد أشار في منتدى بطرسبورغ في يونيو إلى قاعدة قديمة مفادها: "حيثما تطأ قدم الجندي الروسي، تصبح الأرض لنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала