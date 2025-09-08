https://sarabic.ae/20250908/زيلينسكي-يعتبر-عدم-سيطرة-روسيا-الكاملة-على-أوكرانيا-نصرا-لكييف-1104605861.html
قال فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه سيعد الأمر نصرا إذا لم تخضع أراضي أوكرانيا بالكامل للسيطرة الروسية.
موسكو-سبوتنيك. وخلال الفترة الأخيرة، أصبحت تصريحات زيلينسكي بشأن قضية الأراضي أكثر مرونة، إذ بدأ يقول إن أوكرانيا "لا تعترف قانونيا" بضم الأراضي غير الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الأوكرانية إلى روسيا، بعدما كان يؤكد سابقا رفضا مطلقا لأي اعتراف فعلي بالأمر الواقع.
والآن، أطلق زيلينسكي تصريحات يفتح المجال أمام تفسيرات أوسع لاحتمالات التعامل مع خسائر كييف الإقليمية.
وقال زيلينسكي في المقابلة إن روسيا "تسعى لاحتلالنا بشكل كامل
"، معتبرا أن هذا سيكون بمثابة نصر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف: "بالنسبة له، هذا هو النصر. وحتى يتمكن من تحقيق ذلك، فإن النصر سيكون في صفنا".
وفي يونيو الماضي، أكد بوتين خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا لم تشكك أبدا في حق الشعب الأوكراني بالاستقلال والسيادة.
كما شدد في وقت سابق من الشهر الجاري، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، على أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو ونشر قوات أجنبية على أراضيها أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، وأنه يجب تطوير ضمانات أمنية ليس فقط لكييف بل لروسيا أيضا.
وبالإضافة إلى أراضي المقاطعات الجديدة، تسيطر روسيا أيضا على أجزاء في مقاطعات خاركوف وسومي ودنيبرو، وتواصل تحرير مزيد من البلدات.
وكان بوتين قد أشار في منتدى بطرسبورغ في يونيو إلى قاعدة قديمة مفادها: "حيثما تطأ قدم الجندي الروسي، تصبح الأرض لنا".