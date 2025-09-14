https://sarabic.ae/20250914/اجتماع-محتمل-بين-ترامب-وشي-جين-بينغ-قد-يكون-منخفض-المستوى-بسبب-تعثر-المفاوضات-1104819652.html
اجتماع محتمل بين ترامب وشي جين بينغ قد يكون منخفض المستوى بسبب تعثر المفاوضات
اجتماع محتمل بين ترامب وشي جين بينغ قد يكون منخفض المستوى بسبب تعثر المفاوضات
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن لقاءً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يُعقد على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T01:20+0000
2025-09-14T01:20+0000
2025-09-14T01:48+0000
ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101254830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a0a581141af2cfae27229727109d580.jpg
وبحسب التقرير، فإن الخلافات الرئيسية ما زالت قائمة بشأن ملفات التجارة ومكافحة تهريب مادة الفنتانيل، حيث تبدي واشنطن استياءً من فشل بكين في كبح صادرات المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع هذا المخدر.مصادر مطلعة على المحادثات أوضحت أن الصين تبدي استعدادًا لاستضافة الرئيس الأمريكي في بكين من دون شروط، لكن بعض دوائر الإدارة الأمريكية تصر على أن تُطبق بكين حزمة إجراءات ضد الفنتانيل قبل أي زيارة، وهو ما تعتبره عائقًا أمام عقد القمة.كما أشارت الصحيفة إلى أن زيارة تمهيدية محتملة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى بكين ما زالت قيد النقاش، لكن أي خطوة مفاجئة ضد الصين قد تؤدي إلى إلغاء القمة.في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن ترامب أبدى انفتاحًا على لقاء شي، غير أنه لم يتم الإعلان عن موعد رسمي بعد.وكانت اتصالات رفيعة المستوى جرت هذا الأسبوع بين وزيري خارجية ودفاع البلدين، ما اعتبره محللون إشارة إلى أن لقاء ترامب وشي قد يُعقد في أكتوبر خلال قمة أبيك في كوريا.
https://sarabic.ae/20250913/ترامب-يدعو-دول-الناتو-لفرض-تعريفات-جمركية-تصل-إلى-100-ضد-الصين-لوقف-الصراع-الأوكراني-1104809381.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101254830_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_7aa939e2693900e24d9a08d8344267bd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
اجتماع محتمل بين ترامب وشي جين بينغ قد يكون منخفض المستوى بسبب تعثر المفاوضات
01:20 GMT 14.09.2025 (تم التحديث: 01:48 GMT 14.09.2025)
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن لقاءً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يُعقد على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، لكن بصيغة غير رسمية أو أقل علنية، نتيجة عدم إحراز تقدم كافٍ في المفاوضات بين البلدين.
وبحسب التقرير، فإن الخلافات الرئيسية ما زالت قائمة بشأن ملفات التجارة ومكافحة تهريب مادة الفنتانيل، حيث تبدي واشنطن استياءً من فشل بكين في كبح صادرات المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع هذا المخدر.
مصادر مطلعة على المحادثات أوضحت أن الصين تبدي استعدادًا لاستضافة الرئيس الأمريكي
في بكين من دون شروط، لكن بعض دوائر الإدارة الأمريكية تصر على أن تُطبق بكين حزمة إجراءات ضد الفنتانيل قبل أي زيارة، وهو ما تعتبره عائقًا أمام عقد القمة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن زيارة تمهيدية محتملة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى بكين ما زالت قيد النقاش، لكن أي خطوة مفاجئة ضد الصين قد تؤدي إلى إلغاء القمة.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن ترامب أبدى انفتاحًا على لقاء شي، غير أنه لم يتم الإعلان عن موعد رسمي بعد.
وكانت اتصالات رفيعة المستوى جرت هذا الأسبوع بين وزيري خارجية ودفاع البلدين، ما اعتبره محللون إشارة إلى أن لقاء ترامب وشي قد يُعقد في أكتوبر خلال قمة أبيك في كوريا.