اجتماع محتمل بين ترامب وشي جين بينغ قد يكون منخفض المستوى بسبب تعثر المفاوضات

وبحسب التقرير، فإن الخلافات الرئيسية ما زالت قائمة بشأن ملفات التجارة ومكافحة تهريب مادة الفنتانيل، حيث تبدي واشنطن استياءً من فشل بكين في كبح صادرات المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع هذا المخدر.مصادر مطلعة على المحادثات أوضحت أن الصين تبدي استعدادًا لاستضافة الرئيس الأمريكي في بكين من دون شروط، لكن بعض دوائر الإدارة الأمريكية تصر على أن تُطبق بكين حزمة إجراءات ضد الفنتانيل قبل أي زيارة، وهو ما تعتبره عائقًا أمام عقد القمة.كما أشارت الصحيفة إلى أن زيارة تمهيدية محتملة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى بكين ما زالت قيد النقاش، لكن أي خطوة مفاجئة ضد الصين قد تؤدي إلى إلغاء القمة.في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن ترامب أبدى انفتاحًا على لقاء شي، غير أنه لم يتم الإعلان عن موعد رسمي بعد.وكانت اتصالات رفيعة المستوى جرت هذا الأسبوع بين وزيري خارجية ودفاع البلدين، ما اعتبره محللون إشارة إلى أن لقاء ترامب وشي قد يُعقد في أكتوبر خلال قمة أبيك في كوريا.

