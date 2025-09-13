https://sarabic.ae/20250913/ترامب-يدعو-دول-الناتو-لفرض-تعريفات-جمركية-تصل-إلى-100-ضد-الصين-لوقف-الصراع-الأوكراني-1104809381.html
ترامب يدعو دول الناتو لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% ضد الصين "لوقف الصراع الأوكراني"
ترامب يدعو دول الناتو لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% ضد الصين "لوقف الصراع الأوكراني"
13.09.2025
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "أعتقد أن فرض الناتو، كمجموعة، رسوما جمركية تتراوح بين 50% و100% على البضائع القادمة من الصين، والتي ستلغى تماما بمجرد انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سيسهم بشكل كبير في إنهاء هذه الحرب المميتة والغبية".كما أبدى ترامب استعداده لفرض عقوبات على روسيا، عندما توافق جميع دول "الناتو" على وقف شراء النفط الروسي.
ترامب يدعو دول الناتو لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% ضد الصين "لوقف الصراع الأوكراني"
11:39 GMT 13.09.2025 (تم التحديث: 11:41 GMT 13.09.2025)
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، دول الناتو لفرض تعريفات جمركية بنسبة 50 إلى 100% ضد الصين، مبررا ذلك بأنه سيلعب دورا رئيسيا بإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "أعتقد أن فرض الناتو، كمجموعة، رسوما جمركية تتراوح بين 50% و100% على البضائع القادمة من الصين، والتي ستلغى تماما بمجرد انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سيسهم بشكل كبير في إنهاء هذه الحرب المميتة والغبية".
كما أبدى ترامب استعداده لفرض عقوبات على روسيا، عندما توافق جميع دول "الناتو" على وقف شراء النفط الروسي.