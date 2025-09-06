https://sarabic.ae/20250906/انخفاض-حركة-البريد-المتجه-إلى-أمريكا-بنسبة-80-بسبب-رسوم-ترامب--1104573600.html

انخفاض حركة البريد المتجه إلى أمريكا بنسبة 80% بسبب رسوم ترامب

انخفاض حركة البريد المتجه إلى أمريكا بنسبة 80% بسبب رسوم ترامب

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد البريدي العالمي، اليوم السبت، أن حركة البريد المتجه إلى الولايات المتحدة قد شهدت انخفاضا حادا بنسبة تزيد عن 80%، بعد قرار واشنطن فرض رسوم جمركية... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T14:09+0000

2025-09-06T14:09+0000

2025-09-06T14:09+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_850ab15c11458692345b2abecf91b8c6.jpg

وأدت هذه الرسوم إلى تعليق 88 مشغلا بريديا عالميا خدماتهم بشكل كامل أو جزئي، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأكد الاتحاد البريدي العالمي، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة معنية بالتعاون البريدي، أنه يعكف على تطوير حل تقني جديد بشكل عاجل لاستعادة تدفق البريد إلى الولايات المتحدة.وكانت محكمة استئناف أمريكية قد قضت، الجمعة قبل الماضية، بأن العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأحدثت اضطرابا في التجارة العالمية، "غير قانونية"، لكنها سمحت ببقائها مؤقتا حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يمنح ترامب فرصة لنقل المعركة إلى المحكمة العليا.وجاء في الحكم أن "القانون يمنح الرئيس سلطات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات في حال إعلان الطوارئ الوطنية، لكن أيًّا من هذه الإجراءات لا يشمل صراحة فرض الرسوم أو الضرائب".ويمثّل القرار ضربة لترامب، الذي جعل من الرسوم الجمركية أداة رئيسية في سياساته الاقتصادية، وقد يلقي بظلال من الشك على الاتفاقات التي عقدها مع شركاء تجاريين كبار مثل الاتحاد الأوروبي، كما يثير تساؤلات حول مصير مليارات الدولارات التي جمعتها الولايات المتحدة، منذ بدء العمل بهذه الرسوم، إذا لم تؤيد المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، موقفه.ومنذ عودته إلى الرئاسة في يناير/ كانون الثاني الماضي، استند ترامب إلى "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" لفرض رسوم "متبادلة" على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحد أدنى 10% ورسوم أعلى على عشرات الاقتصادات.

https://sarabic.ae/20250904/البيت-الأبيض-فرض-رسوم-جمركية-بنسبة-15-بالمئة-على-الواردات-اليابانية-1104520410.html

https://sarabic.ae/20250821/الاتحاد-الأوروبي-يلغي-الرسوم-الجمركية-على-جميع-السلع-المصنعة-الواردة-من-الولايات-المتحدة-1103996029.html

https://sarabic.ae/20250812/جنوب-أفريقيا-تقترح-اتفاقا-تجاريا-معدلا-مع-واشنطن-ردا-على-رسوم-ترامب-الجمركية-1103652239.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن