الاتحاد الأوروبي يلغي الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250821/الاتحاد-الأوروبي-يلغي-الرسوم-الجمركية-على-جميع-السلع-المصنعة-الواردة-من-الولايات-المتحدة-1103996029.html
الاتحاد الأوروبي يلغي الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من أمريكا
الاتحاد الأوروبي يلغي الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من أمريكا
سبوتنيك عربي
أفاد بيان صادر عن بروكسل وواشنطن بشأن الاتفاقية الإطارية "حول التجارة المتبادلة والعادلة والمتوازنة"، أن الاتحاد الأوروبي سيلغي الرسوم الجمركية على جميع السلع... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T13:17+0000
2025-08-21T14:03+0000
اقتصاد
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103108797_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b4fcdd3ce6565ddc0f77398be3a748c4.jpg
وجاء في البيان: "يعتزم الاتحاد الأوروبي إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من الولايات المتحدة، وتوفير وصول تفضيلي إلى الأسواق لمجموعة واسعة من المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك المكسرات، ومنتجات الألبان، والفواكه والخضراوات الطازجة والمُصنّعة، والأغذية المُصنّعة، والبذور، وزيت فول الصويا، ولحم الخنزير، ولحوم البيسون".تلزم الاتفاقية الاتحاد الأوروبي أيضا بما يلي:من جانبها، وافقت الولايات المتحدة على تطبيق تعريفات "الدولة الأكثر رعاية" على سلع محددة من الاتحاد الأوروبي، وينطبق هذا على الموارد الطبيعية غير المتجددة، والطائرات وقطع غيارها، والأدوية الجنيسة ومكوناتها، والسلائف الكيميائية.وفي الوقت نفسه، حذر من أنه إذا أراد الاتحاد زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية ردًا على ذلك، فستضيف الولايات المتحدة "هذا الرقم" إلى رسومها الجمركية.ونتيجة لذلك، توصل الطرفان إلى اتفاق تجاري، واتفقا على معدل تعريفة جمركية واحد بنسبة 15%.سيلغى الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من الولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20250820/روسيا-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يحاولون-عرقلة-الحوار-الروسي-الأمريكي-بمزاعم-عدم-الثقة-1103947311.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103108797_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df8655d94e421954c2c2eb659ff5dc5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يلغي الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من أمريكا

13:17 GMT 21.08.2025 (تم التحديث: 14:03 GMT 21.08.2025)
© AP Photo / Jacquelyn Martinترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري
ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
أفاد بيان صادر عن بروكسل وواشنطن بشأن الاتفاقية الإطارية "حول التجارة المتبادلة والعادلة والمتوازنة"، أن الاتحاد الأوروبي سيلغي الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من الولايات المتحدة.
وجاء في البيان: "يعتزم الاتحاد الأوروبي إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من الولايات المتحدة، وتوفير وصول تفضيلي إلى الأسواق لمجموعة واسعة من المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك المكسرات، ومنتجات الألبان، والفواكه والخضراوات الطازجة والمُصنّعة، والأغذية المُصنّعة، والبذور، وزيت فول الصويا، ولحم الخنزير، ولحوم البيسون".
تلزم الاتفاقية الاتحاد الأوروبي أيضا بما يلي:
شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية من الولايات المتحدة بقيمة تُقارب 750 مليار دولار بحلول عام 2028.
زيادة مشتريات المعدات العسكرية والدفاعية من الولايات المتحدة بشكل ملحوظ.
شراء رقائق ذكاء اصطناعي أمريكية لمراكز البيانات بقيمة لا تقل عن 40 مليار دولار.
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
روسيا: زعماء الاتحاد الأوروبي يحاولون عرقلة الحوار الروسي الأمريكي بمزاعم "عدم الثقة"
أمس, 10:48 GMT
من جانبها، وافقت الولايات المتحدة على تطبيق تعريفات "الدولة الأكثر رعاية" على سلع محددة من الاتحاد الأوروبي، وينطبق هذا على الموارد الطبيعية غير المتجددة، والطائرات وقطع غيارها، والأدوية الجنيسة ومكوناتها، والسلائف الكيميائية.

في منتصف يوليو/ تموز الفائت، أعلن دونالد ترامب، أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من 1 أغسطس/ آب.

وفي الوقت نفسه، حذر من أنه إذا أراد الاتحاد زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية ردًا على ذلك، فستضيف الولايات المتحدة "هذا الرقم" إلى رسومها الجمركية.
ونتيجة لذلك، توصل الطرفان إلى اتفاق تجاري، واتفقا على معدل تعريفة جمركية واحد بنسبة 15%.
سيلغى الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من الولايات المتحدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала