الاتحاد الأوروبي يلغي الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من أمريكا
الاتحاد الأوروبي يلغي الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من أمريكا
أفاد بيان صادر عن بروكسل وواشنطن بشأن الاتفاقية الإطارية "حول التجارة المتبادلة والعادلة والمتوازنة"، أن الاتحاد الأوروبي سيلغي الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من الولايات المتحدة.
وجاء في البيان: "يعتزم الاتحاد الأوروبي إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من الولايات المتحدة، وتوفير وصول تفضيلي إلى الأسواق لمجموعة واسعة من المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك المكسرات، ومنتجات الألبان، والفواكه والخضراوات الطازجة والمُصنّعة، والأغذية المُصنّعة، والبذور، وزيت فول الصويا، ولحم الخنزير، ولحوم البيسون".

تلزم الاتفاقية الاتحاد الأوروبي أيضا بما يلي:

شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية من الولايات المتحدة بقيمة تُقارب 750 مليار دولار بحلول عام 2028.

زيادة مشتريات المعدات العسكرية والدفاعية من الولايات المتحدة بشكل ملحوظ.

شراء رقائق ذكاء اصطناعي أمريكية لمراكز البيانات بقيمة لا تقل عن 40 مليار دولار.

من جانبها، وافقت الولايات المتحدة على تطبيق تعريفات "الدولة الأكثر رعاية" على سلع محددة من الاتحاد الأوروبي، وينطبق هذا على الموارد الطبيعية غير المتجددة، والطائرات وقطع غيارها، والأدوية الجنيسة ومكوناتها، والسلائف الكيميائية.

في منتصف يوليو/ تموز الفائت، أعلن دونالد ترامب، أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من 1 أغسطس/ آب.

وفي الوقت نفسه، حذر من أنه إذا أراد الاتحاد زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية ردًا على ذلك، فستضيف الولايات المتحدة "هذا الرقم" إلى رسومها الجمركية.

ونتيجة لذلك، توصل الطرفان إلى اتفاق تجاري، واتفقا على معدل تعريفة جمركية واحد بنسبة 15%.
أفاد بيان صادر عن بروكسل وواشنطن بشأن الاتفاقية الإطارية "حول التجارة المتبادلة والعادلة والمتوازنة"، أن الاتحاد الأوروبي سيلغي الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من الولايات المتحدة.
وجاء في البيان: "يعتزم الاتحاد الأوروبي إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من الولايات المتحدة، وتوفير وصول تفضيلي إلى الأسواق لمجموعة واسعة من المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك المكسرات، ومنتجات الألبان، والفواكه والخضراوات الطازجة والمُصنّعة، والأغذية المُصنّعة، والبذور، وزيت فول الصويا، ولحم الخنزير، ولحوم البيسون".
تلزم الاتفاقية الاتحاد الأوروبي أيضا بما يلي:
شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية من الولايات المتحدة بقيمة تُقارب 750 مليار دولار بحلول عام 2028.
زيادة مشتريات المعدات العسكرية والدفاعية من الولايات المتحدة بشكل ملحوظ.
شراء رقائق ذكاء اصطناعي أمريكية لمراكز البيانات بقيمة لا تقل عن 40 مليار دولار.
من جانبها، وافقت الولايات المتحدة على تطبيق تعريفات "الدولة الأكثر رعاية" على سلع محددة من الاتحاد الأوروبي، وينطبق هذا على الموارد الطبيعية غير المتجددة، والطائرات وقطع غيارها، والأدوية الجنيسة ومكوناتها، والسلائف الكيميائية.
في منتصف يوليو/ تموز الفائت، أعلن دونالد ترامب، أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من 1 أغسطس/ آب.
وفي الوقت نفسه، حذر من أنه إذا أراد الاتحاد زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية ردًا على ذلك، فستضيف الولايات المتحدة "هذا الرقم" إلى رسومها الجمركية.
ونتيجة لذلك، توصل الطرفان إلى اتفاق تجاري، واتفقا على معدل تعريفة جمركية واحد بنسبة 15%.