البيت الأبيض: فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات اليابانية
البيت الأبيض: فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات اليابانية
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم السلع المستوردة من اليابان، في إطار اتفاق تجاري جديد بين البلدين. 04.09.2025
وجاء في بيان البيت الأبيض: "بموجب الاتفاق، ستطبق الولايات المتحدة رسومًا أساسية بنسبة 15 بالمئة على جميع السلع اليابانية تقريبًا المستوردة إلى السوق الأمريكية، مع ترتيبات خاصة لقطاعات السيارات وقطع الغيار، ومنتجات الطيران، والأدوية المكافئة، والموارد الطبيعية غير المستخرجة أو المنتجة محليًا".وأوضح البيان أن الهدف من الاتفاق هو تحقيق توازن في الميزان التجاري وتهيئة بيئة "يمكن التنبؤ بها" للتجارة بين البلدين. وفي المقابل، ستفتح اليابان أسواقها أمام السلع الأمريكية، بما في ذلك زيادة كبيرة في واردات المنتجات الزراعية مثل الأرز والذرة وفول الصويا، إلى جانب الطاقة والتكنولوجيا الفضائية، فضلاً عن رفع القيود المفروضة على السيارات الأمريكية.كما نص الاتفاق على أن تستثمر اليابان نحو 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع طوكيو بأنه "اتفاق ضخم، ربما الأكبر على الإطلاق".وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تجلب للاقتصاد الأمريكي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويًا.من جانبهم، قدر علماء من جامعة "ييل" الأمريكية أن الرسوم الجمركية قد تُكلّف الأسر الأمريكية 2400 دولار سنويًا، مشيرين إلى أنه حتى لو قرر المستهلكون استهلاك منتجات أرخص، فإن الخسائر ستظل تُقدَّر بنحو ألفي دولار.ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على 69 دولة، فيما سيدخل القرار حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/آب. وستتراوح النسب بين 10 بالمئة و41 بالمئة، بحسب البلد.
البيت الأبيض: فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات اليابانية
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم السلع المستوردة من اليابان، في إطار اتفاق تجاري جديد بين البلدين.
وجاء في بيان البيت الأبيض: "بموجب الاتفاق، ستطبق الولايات المتحدة رسومًا أساسية بنسبة 15 بالمئة على جميع السلع اليابانية تقريبًا المستوردة إلى السوق الأمريكية، مع ترتيبات خاصة لقطاعات السيارات وقطع الغيار، ومنتجات الطيران، والأدوية المكافئة، والموارد الطبيعية غير المستخرجة أو المنتجة محليًا".
وأوضح البيان أن الهدف من الاتفاق هو تحقيق توازن في الميزان التجاري وتهيئة بيئة "يمكن التنبؤ بها" للتجارة بين البلدين. وفي المقابل، ستفتح اليابان أسواقها أمام السلع الأمريكية، بما في ذلك زيادة كبيرة في واردات المنتجات الزراعية مثل الأرز والذرة وفول الصويا، إلى جانب الطاقة والتكنولوجيا الفضائية، فضلاً عن رفع القيود المفروضة على السيارات الأمريكية.
كما نص الاتفاق على أن تستثمر اليابان نحو 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع طوكيو بأنه "اتفاق ضخم، ربما الأكبر على الإطلاق".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تجلب للاقتصاد الأمريكي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويًا.
من جانبهم، قدر علماء من جامعة "ييل" الأمريكية أن الرسوم الجمركية قد تُكلّف الأسر الأمريكية 2400 دولار سنويًا، مشيرين إلى أنه حتى لو قرر المستهلكون استهلاك منتجات أرخص، فإن الخسائر ستظل تُقدَّر بنحو ألفي دولار.
ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية
على 69 دولة، فيما سيدخل القرار حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/آب. وستتراوح النسب بين 10 بالمئة و41 بالمئة، بحسب البلد.