البيت الأبيض: فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات اليابانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/البيت-الأبيض-فرض-رسوم-جمركية-بنسبة-15-بالمئة-على-الواردات-اليابانية-1104520410.html
البيت الأبيض: فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات اليابانية
البيت الأبيض: فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات اليابانية
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم السلع المستوردة من اليابان، في إطار اتفاق تجاري جديد بين البلدين. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T23:53+0000
2025-09-04T23:53+0000
أخبار اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
الرسوم الجمركية
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
وجاء في بيان البيت الأبيض: "بموجب الاتفاق، ستطبق الولايات المتحدة رسومًا أساسية بنسبة 15 بالمئة على جميع السلع اليابانية تقريبًا المستوردة إلى السوق الأمريكية، مع ترتيبات خاصة لقطاعات السيارات وقطع الغيار، ومنتجات الطيران، والأدوية المكافئة، والموارد الطبيعية غير المستخرجة أو المنتجة محليًا".وأوضح البيان أن الهدف من الاتفاق هو تحقيق توازن في الميزان التجاري وتهيئة بيئة "يمكن التنبؤ بها" للتجارة بين البلدين. وفي المقابل، ستفتح اليابان أسواقها أمام السلع الأمريكية، بما في ذلك زيادة كبيرة في واردات المنتجات الزراعية مثل الأرز والذرة وفول الصويا، إلى جانب الطاقة والتكنولوجيا الفضائية، فضلاً عن رفع القيود المفروضة على السيارات الأمريكية.كما نص الاتفاق على أن تستثمر اليابان نحو 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع طوكيو بأنه "اتفاق ضخم، ربما الأكبر على الإطلاق".وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تجلب للاقتصاد الأمريكي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويًا.من جانبهم، قدر علماء من جامعة "ييل" الأمريكية أن الرسوم الجمركية قد تُكلّف الأسر الأمريكية 2400 دولار سنويًا، مشيرين إلى أنه حتى لو قرر المستهلكون استهلاك منتجات أرخص، فإن الخسائر ستظل تُقدَّر بنحو ألفي دولار.ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على 69 دولة، فيما سيدخل القرار حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/آب. وستتراوح النسب بين 10 بالمئة و41 بالمئة، بحسب البلد.
https://sarabic.ae/20250830/محكمة-استئناف-أمريكية-تعتبر-الرسوم-الجمركية-العالمية-لترامب-غير-قانونية-1104304013.html
أخبار اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_11e922720dfb54ed2725f74fee6ede27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, ترامب
أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, ترامب

البيت الأبيض: فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات اليابانية

23:53 GMT 04.09.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم السلع المستوردة من اليابان، في إطار اتفاق تجاري جديد بين البلدين.
وجاء في بيان البيت الأبيض: "بموجب الاتفاق، ستطبق الولايات المتحدة رسومًا أساسية بنسبة 15 بالمئة على جميع السلع اليابانية تقريبًا المستوردة إلى السوق الأمريكية، مع ترتيبات خاصة لقطاعات السيارات وقطع الغيار، ومنتجات الطيران، والأدوية المكافئة، والموارد الطبيعية غير المستخرجة أو المنتجة محليًا".
President Donald Trump holds an executive order regarding withdrawing from the United Nationals Human Rights Council in the Oval Office of the White House, Tuesday, Feb. 4, 2025, in Washington. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
محكمة استئناف أمريكية تعتبر الرسوم الجمركية العالمية لترامب "غير قانونية"
30 أغسطس, 01:33 GMT
وأوضح البيان أن الهدف من الاتفاق هو تحقيق توازن في الميزان التجاري وتهيئة بيئة "يمكن التنبؤ بها" للتجارة بين البلدين. وفي المقابل، ستفتح اليابان أسواقها أمام السلع الأمريكية، بما في ذلك زيادة كبيرة في واردات المنتجات الزراعية مثل الأرز والذرة وفول الصويا، إلى جانب الطاقة والتكنولوجيا الفضائية، فضلاً عن رفع القيود المفروضة على السيارات الأمريكية.
كما نص الاتفاق على أن تستثمر اليابان نحو 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع طوكيو بأنه "اتفاق ضخم، ربما الأكبر على الإطلاق".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تجلب للاقتصاد الأمريكي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويًا.
من جانبهم، قدر علماء من جامعة "ييل" الأمريكية أن الرسوم الجمركية قد تُكلّف الأسر الأمريكية 2400 دولار سنويًا، مشيرين إلى أنه حتى لو قرر المستهلكون استهلاك منتجات أرخص، فإن الخسائر ستظل تُقدَّر بنحو ألفي دولار.
ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على 69 دولة، فيما سيدخل القرار حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/آب. وستتراوح النسب بين 10 بالمئة و41 بالمئة، بحسب البلد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала