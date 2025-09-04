https://sarabic.ae/20250904/الخارجية-الروسية-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-لن-تؤثر-على-التجارة-بين-روسيا-والهند-1104507457.html

الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر على التجارة بين روسيا والهند

صرح دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، بأنه من غير المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السلع من الهند على... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيريشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025": "في الواقع، تريد واشنطن من الهند رفض النفط الروسي وشراء النفط الأمريكي، الذي يخسر في المنافسة العادلة من حيث السعر والجودة". وأضاف: "إن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات سيؤثر سلبا حتما على التجارة الهندية الأمريكية، ولكن من غير المرجح أن يكون له تأثير سلبي ملحوظ على تجارتنا مع الهند". وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا بأنه لن يخفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 50% على واردات الهند، والتي فرضها، من بين جملة أمور، بسبب شراء النفط الروسي. ينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، والموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي لهذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار". ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي

