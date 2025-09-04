https://sarabic.ae/20250904/الخارجية-الروسية-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-لن-تؤثر-على-التجارة-بين-روسيا-والهند-1104507457.html
الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر على التجارة بين روسيا والهند
الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر على التجارة بين روسيا والهند
سبوتنيك عربي
صرح دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، بأنه من غير المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السلع من الهند على... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T14:33+0000
2025-09-04T14:33+0000
2025-09-04T14:33+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102047/48/1020474829_0:0:3453:1942_1920x0_80_0_0_82b34f055918fa1228dc351e47e1e12f.jpg
وقال بيريشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025": "في الواقع، تريد واشنطن من الهند رفض النفط الروسي وشراء النفط الأمريكي، الذي يخسر في المنافسة العادلة من حيث السعر والجودة". وأضاف: "إن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات سيؤثر سلبا حتما على التجارة الهندية الأمريكية، ولكن من غير المرجح أن يكون له تأثير سلبي ملحوظ على تجارتنا مع الهند". وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا بأنه لن يخفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 50% على واردات الهند، والتي فرضها، من بين جملة أمور، بسبب شراء النفط الروسي. ينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، والموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي لهذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار". ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي
https://sarabic.ae/20250830/وزير-التجارة-الهندي-لن-ننحني-أمام-الرسوم-الأمريكية-وسنبحث-عن-أسواق-بديلة-1104306276.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102047/48/1020474829_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_929dd6a80334660545dd5d8a2e8cd8c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار الهند اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
العالم, أخبار الهند اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر على التجارة بين روسيا والهند
صرح دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، بأنه من غير المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السلع من الهند على التجارة بين موسكو ونيودلهي.
وقال بيريشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025": "في الواقع، تريد واشنطن من الهند رفض النفط الروسي وشراء النفط الأمريكي، الذي يخسر في المنافسة العادلة من حيث السعر والجودة".
وأضاف: "إن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات سيؤثر سلبا حتما على التجارة الهندية الأمريكية، ولكن من غير المرجح أن يكون له تأثير سلبي ملحوظ على تجارتنا مع الهند".
وأكد بيريشيفسكي: "المفاوضات جارية أيضا لإبرام اتفاقية بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. تحظى السلع الهندية بشعبية كبيرة في العالم، وستجد بسهولة مشترين جددا".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا بأنه لن يخفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 50% على واردات الهند، والتي فرضها، من بين جملة أمور، بسبب شراء النفط الروسي.
وقد أعربت روسيا عن تقديرها لتمسك الهند بموقفها ازاء الضغوط الأمريكية والتزامها بمبادئ التجارة الحرة، وفق ما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع صحيفة "كومباس" الإندونيسية.
ينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، والموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي لهذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".