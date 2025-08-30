عربي
وزير التجارة الهندي: لن ننحني أمام الرسوم الأمريكية وسنبحث عن أسواق بديلة
وزير التجارة الهندي: لن ننحني أمام الرسوم الأمريكية وسنبحث عن أسواق بديلة
سبوتنيك عربي
صرح وزير التجارة الهندي بيوش غويال، بأن بلاده لن "تنحني" أمام الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مؤكدًا أن الهند ستركز على فتح أسواق بديلة وتعزيز صادراتها. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T05:20+0000
2025-08-30T05:20+0000
أخبار الهند اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101378/06/1013780665_0:186:2978:1861_1920x0_80_0_0_c4606afe5a0e278c35a72d19cd05ab94.jpg
ودخلت الرسوم الأمريكية بنسبة 50% على العديد من السلع الهندية المصدّرة إلى أمريكا، حيّز التنفيذ الأسبوع المنصرم، في خطوة اعتبرتها واشنطن "عقابًا" على مشتريات نيودلهي الكبيرة من النفط الروسي للضغط على موسكو.وأشار غويال خلال فعالية في نيودلهي، أمس الجمعة، إلى أن بلاده مستعدة لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع أي طرف، لكنه شدد على أن الهند "لن تظهر بمظهر الضعيف"، مؤكدًا أن الحكومة ستعلن قريبا عن إجراءات لدعم القطاعات المتضررة، وفقا لصحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".تأتي هذه التطورات وسط توتر متصاعد في العلاقات التجارية بين البلدين (أمريكا والهند)، بعدما وصفت نيودلهي الرسوم بأنها "غير عادلة وغير مبررة"، في ظل تعثر المحادثات بشأن الزراعة ومنتجات الألبان.وفي الأسبوع الماضي، قدم وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، دفاعا قويا عن علاقة بلاده بروسيا في مجال الطاقة، مؤكدًا أن "شراء النفط الروسي يخدم المصالح الوطنية كما يسهم في استقرار الأسواق الدولية".وأكد جايشانكار، خلال مشاركته في منتدى "القيادة العالمية"، أن "الهند تحافظ على استقلالية قراراتها"، مشيرًا إلى أن بلاده "في نهاية المطاف، نتخذ قرارات تخدم المصلحة الوطنية".وفي ما يخص "الانتقادات" الموجهة للهند بسبب شرائها للنفط الروسي الخام، قال الوزير الهندي: "إذا لم يعجبك، فلا تشترِه. لكن أوروبا تشتري، وأمريكا تشتري. وإذا لم يعجبك، فلا تشترِ منا"، مذكّرًا بأن عام 2022، شهد قلقا عالميًا واسعًا بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأن مشتريات الهند ساهمت حينها في تهدئة الأسواق الدولية.
صرح وزير التجارة الهندي بيوش غويال، بأن بلاده لن "تنحني" أمام الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مؤكدًا أن الهند ستركز على فتح أسواق بديلة وتعزيز صادراتها.
ودخلت الرسوم الأمريكية بنسبة 50% على العديد من السلع الهندية المصدّرة إلى أمريكا، حيّز التنفيذ الأسبوع المنصرم، في خطوة اعتبرتها واشنطن "عقابًا" على مشتريات نيودلهي الكبيرة من النفط الروسي للضغط على موسكو.
وأشار غويال خلال فعالية في نيودلهي، أمس الجمعة، إلى أن بلاده مستعدة لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع أي طرف، لكنه شدد على أن الهند "لن تظهر بمظهر الضعيف"، مؤكدًا أن الحكومة ستعلن قريبا عن إجراءات لدعم القطاعات المتضررة، وفقا لصحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".
وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
وزير الخارجية الهندي: مندهش من تصريحات واشنطن التي تزعم أن شراء النفط من روسيا يمول الصراع الأوكراني
21 أغسطس, 16:10 GMT
تأتي هذه التطورات وسط توتر متصاعد في العلاقات التجارية بين البلدين (أمريكا والهند)، بعدما وصفت نيودلهي الرسوم بأنها "غير عادلة وغير مبررة"، في ظل تعثر المحادثات بشأن الزراعة ومنتجات الألبان.

ويحذر محللون من أن الرسوم الجديدة تعادل "حظرًا تجاريًا" قد يضر بالشركات الصغيرة، إذ سجلت صادرات المنسوجات والمأكولات البحرية والمجوهرات، بالفعل، خسائر بسبب إلغاء طلبيات أمريكية لصالح منافسين مثل بنغلاديش وفيتنام.

وفي الأسبوع الماضي، قدم وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، دفاعا قويا عن علاقة بلاده بروسيا في مجال الطاقة، مؤكدًا أن "شراء النفط الروسي يخدم المصالح الوطنية كما يسهم في استقرار الأسواق الدولية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي
5 أغسطس, 13:12 GMT
وأكد جايشانكار، خلال مشاركته في منتدى "القيادة العالمية"، أن "الهند تحافظ على استقلالية قراراتها"، مشيرًا إلى أن بلاده "في نهاية المطاف، نتخذ قرارات تخدم المصلحة الوطنية".
وفي ما يخص "الانتقادات" الموجهة للهند بسبب شرائها للنفط الروسي الخام، قال الوزير الهندي: "إذا لم يعجبك، فلا تشترِه. لكن أوروبا تشتري، وأمريكا تشتري. وإذا لم يعجبك، فلا تشترِ منا"، مذكّرًا بأن عام 2022، شهد قلقا عالميًا واسعًا بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأن مشتريات الهند ساهمت حينها في تهدئة الأسواق الدولية.
