وزير التجارة الهندي: لن ننحني أمام الرسوم الأمريكية وسنبحث عن أسواق بديلة

صرح وزير التجارة الهندي بيوش غويال، بأن بلاده لن "تنحني" أمام الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مؤكدًا أن الهند ستركز على فتح أسواق بديلة وتعزيز صادراتها. 30.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-30T05:20+0000

2025-08-30T05:20+0000

2025-08-30T05:20+0000

ودخلت الرسوم الأمريكية بنسبة 50% على العديد من السلع الهندية المصدّرة إلى أمريكا، حيّز التنفيذ الأسبوع المنصرم، في خطوة اعتبرتها واشنطن "عقابًا" على مشتريات نيودلهي الكبيرة من النفط الروسي للضغط على موسكو.وأشار غويال خلال فعالية في نيودلهي، أمس الجمعة، إلى أن بلاده مستعدة لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع أي طرف، لكنه شدد على أن الهند "لن تظهر بمظهر الضعيف"، مؤكدًا أن الحكومة ستعلن قريبا عن إجراءات لدعم القطاعات المتضررة، وفقا لصحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".تأتي هذه التطورات وسط توتر متصاعد في العلاقات التجارية بين البلدين (أمريكا والهند)، بعدما وصفت نيودلهي الرسوم بأنها "غير عادلة وغير مبررة"، في ظل تعثر المحادثات بشأن الزراعة ومنتجات الألبان.وفي الأسبوع الماضي، قدم وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، دفاعا قويا عن علاقة بلاده بروسيا في مجال الطاقة، مؤكدًا أن "شراء النفط الروسي يخدم المصالح الوطنية كما يسهم في استقرار الأسواق الدولية".وأكد جايشانكار، خلال مشاركته في منتدى "القيادة العالمية"، أن "الهند تحافظ على استقلالية قراراتها"، مشيرًا إلى أن بلاده "في نهاية المطاف، نتخذ قرارات تخدم المصلحة الوطنية".وفي ما يخص "الانتقادات" الموجهة للهند بسبب شرائها للنفط الروسي الخام، قال الوزير الهندي: "إذا لم يعجبك، فلا تشترِه. لكن أوروبا تشتري، وأمريكا تشتري. وإذا لم يعجبك، فلا تشترِ منا"، مذكّرًا بأن عام 2022، شهد قلقا عالميًا واسعًا بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأن مشتريات الهند ساهمت حينها في تهدئة الأسواق الدولية.

