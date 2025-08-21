وزير الخارجية الهندي: مندهش من تصريحات واشنطن التي تزعم أن شراء النفط من روسيا يمول الصراع الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250821/وزير-الخارجية-الهندي-مندهش-من-تصريحات-واشنطن-التي-تزعم-أن-شراء-النفط-من-روسيا-يمول-الصراع-الأوكراني-1104001429.html
وزير الخارجية الهندي: مندهش من تصريحات واشنطن التي تزعم أن شراء النفط من روسيا يمول الصراع الأوكراني
وزير الخارجية الهندي: مندهش من تصريحات واشنطن التي تزعم أن شراء النفط من روسيا يمول الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، عن دهشته من التصريحات الأمريكية التي تزعم أن شراء النفط من روسيا يمول الصراع الأوكراني. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T16:10+0000
2025-08-21T16:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الهند اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100067490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbbfa636263b4c67a6edf5122dadb2f8.jpg
وقال جايشانكار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "نحن دولة يصرّح الأمريكيون عنها منذ سنوات بضرورة بذل كل ما في وسعهم لتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك شراء النفط من روسيا. بالمناسبة، نشتري النفط أيضًا من أمريكا، وهذا الحجم آخذ في الازدياد. لذا، بصراحة، نحن في حيرة شديدة من منطق هذا الادعاء".وأشار جايشانكار أيضًا إلى أن الصين هي أكبر مشترٍ للنفط الروسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي، وفقًا له، يتجاوز الهند في شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار في الكرملين.ووصل جايشانكار إلى موسكو يوم الثلاثاء الماضي، وترأس وزير الخارجية الهندي، أمس الأربعاء، الاجتماع السادس والعشرين للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي مع مانتوروف، وأجرى محادثات، اليوم الخميس، مع لافروف، وعقب الاجتماع مع نظيره الهندي، قال لافروف إن الطرفين ناقشا، من بين أمور أخرى، الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى الهند بحلول نهاية هذا العام.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، صرّح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند قد تضاعف سبعة أضعاف تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الهند تعد من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين خارجيين لروسيا الاتحادية.وفي ما يتعلق بالسياحة بين البلدين، قال مانتوروف إن عدد السياح الهنود الذين يزورون روسيا ارتفع بمقدار الربع في النصف الأول من عام 2025.رئيس الوزراء الهندي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين لبحث نتائج اجتماع ألاسكابوتين يهنئ القيادة الهندية بمناسبة عيد الاستقلال ويشيد بمكانتها العالمية
https://sarabic.ae/20250821/الرئيس-الروسي-يستقبل-وزير-الخارجية-الهندي-في-الكرملين--عاجل-1103997583.html
https://sarabic.ae/20250820/موسكو-حجم-التجارة-بين-روسيا-والهند-ارتفع-بنحو-7-مرات-خلال-5-سنوات--1103962878.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100067490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f7e8771c4d0f9cdb748a6b913b0a18f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الهندي: مندهش من تصريحات واشنطن التي تزعم أن شراء النفط من روسيا يمول الصراع الأوكراني

16:10 GMT 21.08.2025
© AP Photo / Manish Swarupوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار
وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Manish Swarup
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، عن دهشته من التصريحات الأمريكية التي تزعم أن شراء النفط من روسيا يمول الصراع الأوكراني.
وقال جايشانكار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "نحن دولة يصرّح الأمريكيون عنها منذ سنوات بضرورة بذل كل ما في وسعهم لتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك شراء النفط من روسيا. بالمناسبة، نشتري النفط أيضًا من أمريكا، وهذا الحجم آخذ في الازدياد. لذا، بصراحة، نحن في حيرة شديدة من منطق هذا الادعاء".
وأشار جايشانكار أيضًا إلى أن الصين هي أكبر مشترٍ للنفط الروسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي، وفقًا له، يتجاوز الهند في شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وأضاف الوزير الهندي: "لسنا الدولة التي ستحقق أكبر نمو في التجارة مع روسيا بعد عام 2022".

التقى الرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
الرئيس الروسي يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين
13:49 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار في الكرملين.
وحضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ورئيس الجانب الروسي في اللجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون، دينيس مانتوروف، والسفير الهندي لدى روسيا فيناي كومار، وفقا لما نقله الكرملين.
ووصل جايشانكار إلى موسكو يوم الثلاثاء الماضي، وترأس وزير الخارجية الهندي، أمس الأربعاء، الاجتماع السادس والعشرين للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي مع مانتوروف، وأجرى محادثات، اليوم الخميس، مع لافروف، وعقب الاجتماع مع نظيره الهندي، قال لافروف إن الطرفين ناقشا، من بين أمور أخرى، الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى الهند بحلول نهاية هذا العام.
العلم الهندي و الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
موسكو: حجم التجارة بين روسيا والهند ارتفع بنحو 7 مرات خلال 5 سنوات
أمس, 15:00 GMT
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، صرّح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند قد تضاعف سبعة أضعاف تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الهند تعد من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين خارجيين لروسيا الاتحادية.
وفي ما يتعلق بالسياحة بين البلدين، قال مانتوروف إن عدد السياح الهنود الذين يزورون روسيا ارتفع بمقدار الربع في النصف الأول من عام 2025.
رئيس الوزراء الهندي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين لبحث نتائج اجتماع ألاسكا
بوتين يهنئ القيادة الهندية بمناسبة عيد الاستقلال ويشيد بمكانتها العالمية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала