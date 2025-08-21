https://sarabic.ae/20250821/وزير-الخارجية-الهندي-مندهش-من-تصريحات-واشنطن-التي-تزعم-أن-شراء-النفط-من-روسيا-يمول-الصراع-الأوكراني-1104001429.html

وزير الخارجية الهندي: مندهش من تصريحات واشنطن التي تزعم أن شراء النفط من روسيا يمول الصراع الأوكراني

أعرب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، عن دهشته من التصريحات الأمريكية التي تزعم أن شراء النفط من روسيا يمول الصراع الأوكراني. 21.08.2025

وقال جايشانكار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "نحن دولة يصرّح الأمريكيون عنها منذ سنوات بضرورة بذل كل ما في وسعهم لتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك شراء النفط من روسيا. بالمناسبة، نشتري النفط أيضًا من أمريكا، وهذا الحجم آخذ في الازدياد. لذا، بصراحة، نحن في حيرة شديدة من منطق هذا الادعاء".وأشار جايشانكار أيضًا إلى أن الصين هي أكبر مشترٍ للنفط الروسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي، وفقًا له، يتجاوز الهند في شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار في الكرملين.ووصل جايشانكار إلى موسكو يوم الثلاثاء الماضي، وترأس وزير الخارجية الهندي، أمس الأربعاء، الاجتماع السادس والعشرين للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي مع مانتوروف، وأجرى محادثات، اليوم الخميس، مع لافروف، وعقب الاجتماع مع نظيره الهندي، قال لافروف إن الطرفين ناقشا، من بين أمور أخرى، الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى الهند بحلول نهاية هذا العام.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، صرّح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند قد تضاعف سبعة أضعاف تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الهند تعد من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين خارجيين لروسيا الاتحادية.وفي ما يتعلق بالسياحة بين البلدين، قال مانتوروف إن عدد السياح الهنود الذين يزورون روسيا ارتفع بمقدار الربع في النصف الأول من عام 2025.رئيس الوزراء الهندي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين لبحث نتائج اجتماع ألاسكابوتين يهنئ القيادة الهندية بمناسبة عيد الاستقلال ويشيد بمكانتها العالمية

