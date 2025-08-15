https://sarabic.ae/20250815/بوتين-يهنئ-القيادة-الهندية-بمناسبة-عيد-الاستقلال-ويشيد-بمكانتها-العالمية-1103748783.html
بوتين يهنئ القيادة الهندية بمناسبة عيد الاستقلال ويشيد بمكانتها العالمية
أخبار الهند اليوم
روسيا
فلاديمير بوتين
مودي
نيودلهي
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090622732_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_09fd565909cc80e040de719527e5ce34.jpg
وجاء في نص التهنئة المنشور على الموقع الرسمي للكرملين: "السيدة الرئيسة العزيزة، السيد رئيس الوزراء المحترم، أرجو منكم قبول أحر التهاني بمناسبة العيد الوطني، يوم الاستقلال".وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده تقدر علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الهند. وأعرب بوتين عن ثقته بأن البلدين سيواصلان تعزيز التعاون الثنائي البنّاء في مختلف المجالات. وأكد بوتين أن هذا يلبي تماما مصالح شعبي روسيا والهند الصديقين، ويتماشى مع تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.وتحتفل الهند يوم الجمعة بالذكرى الـ79 لاستقلالها، إذ رفع جاواهارلال نهرو، أول رئيس وزراء للبلاد، العلم الوطني فوق قلعة ريد فورت في العاصمة في 15 أغسطس 1947، في حدث رمز إلى رحيل المستعمرين البريطانيين.مودي يؤكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهيالتجارة الهندية: نيودلهي وموسكو توسعان التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيرته الهندية دروبادي مورما، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي بمناسبة يوم استقلال البلاد، مشيرًا إلى مكانة الهند على الساحة العالمية ونجاحاتها الاقتصادية والعلمية.
وجاء في نص التهنئة المنشور على الموقع الرسمي للكرملين: "السيدة الرئيسة العزيزة، السيد رئيس الوزراء المحترم، أرجو منكم قبول أحر التهاني بمناسبة العيد الوطني، يوم الاستقلال".
وأضاف: "لقد حققت الهند نجاحا باهرا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية وغيرها. ويتمتع بلدكم بمكانة مرموقة على الساحة الدولية، ويشارك بفعالية في حل أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده تقدر علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الهند. وأعرب بوتين عن ثقته بأن البلدين سيواصلان تعزيز التعاون الثنائي البنّاء في مختلف المجالات.
وأكد بوتين أن هذا يلبي تماما مصالح شعبي روسيا والهند الصديقين، ويتماشى مع تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتحتفل الهند يوم الجمعة بالذكرى الـ79 لاستقلالها، إذ رفع جاواهارلال نهرو، أول رئيس وزراء للبلاد، العلم الوطني فوق قلعة ريد فورت في العاصمة في 15 أغسطس 1947، في حدث رمز إلى رحيل المستعمرين البريطانيين.