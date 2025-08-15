بوتين يهنئ القيادة الهندية بمناسبة عيد الاستقلال ويشيد بمكانتها العالمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/بوتين-يهنئ-القيادة-الهندية-بمناسبة-عيد-الاستقلال-ويشيد-بمكانتها-العالمية-1103748783.html
بوتين يهنئ القيادة الهندية بمناسبة عيد الاستقلال ويشيد بمكانتها العالمية
بوتين يهنئ القيادة الهندية بمناسبة عيد الاستقلال ويشيد بمكانتها العالمية
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيرته الهندية دروبادي مورما، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي بمناسبة يوم استقلال البلاد، مشيرًا إلى مكانة الهند... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T08:09+0000
2025-08-15T08:09+0000
أخبار الهند اليوم
روسيا
فلاديمير بوتين
مودي
نيودلهي
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090622732_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_09fd565909cc80e040de719527e5ce34.jpg
وجاء في نص التهنئة المنشور على الموقع الرسمي للكرملين: "السيدة الرئيسة العزيزة، السيد رئيس الوزراء المحترم، أرجو منكم قبول أحر التهاني بمناسبة العيد الوطني، يوم الاستقلال".وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده تقدر علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الهند. وأعرب بوتين عن ثقته بأن البلدين سيواصلان تعزيز التعاون الثنائي البنّاء في مختلف المجالات. وأكد بوتين أن هذا يلبي تماما مصالح شعبي روسيا والهند الصديقين، ويتماشى مع تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.وتحتفل الهند يوم الجمعة بالذكرى الـ79 لاستقلالها، إذ رفع جاواهارلال نهرو، أول رئيس وزراء للبلاد، العلم الوطني فوق قلعة ريد فورت في العاصمة في 15 أغسطس 1947، في حدث رمز إلى رحيل المستعمرين البريطانيين.مودي يؤكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهيالتجارة الهندية: نيودلهي وموسكو توسعان التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة
https://sarabic.ae/20250807/بوتين-يستقبل-مستشار-رئيس-الوزراء-الهندي-للأمن-القومي-في-الكرملين-1103488331.html
نيودلهي
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090622732_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_5feed8d02f725c385788633af7e1b9f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, مودي, نيودلهي, موسكو
أخبار الهند اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, مودي, نيودلهي, موسكو

بوتين يهنئ القيادة الهندية بمناسبة عيد الاستقلال ويشيد بمكانتها العالمية

08:09 GMT 15.08.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
الرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيرته الهندية دروبادي مورما، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي بمناسبة يوم استقلال البلاد، مشيرًا إلى مكانة الهند على الساحة العالمية ونجاحاتها الاقتصادية والعلمية.
وجاء في نص التهنئة المنشور على الموقع الرسمي للكرملين: "السيدة الرئيسة العزيزة، السيد رئيس الوزراء المحترم، أرجو منكم قبول أحر التهاني بمناسبة العيد الوطني، يوم الاستقلال".

وأضاف: "لقد حققت الهند نجاحا باهرا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية وغيرها. ويتمتع بلدكم بمكانة مرموقة على الساحة الدولية، ويشارك بفعالية في حل أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي".

بوتين يلتقي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
بوتين يلتقي مع مستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي في الكرملين... فيديو
7 أغسطس, 15:50 GMT
وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده تقدر علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الهند. وأعرب بوتين عن ثقته بأن البلدين سيواصلان تعزيز التعاون الثنائي البنّاء في مختلف المجالات.
وأكد بوتين أن هذا يلبي تماما مصالح شعبي روسيا والهند الصديقين، ويتماشى مع تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتحتفل الهند يوم الجمعة بالذكرى الـ79 لاستقلالها، إذ رفع جاواهارلال نهرو، أول رئيس وزراء للبلاد، العلم الوطني فوق قلعة ريد فورت في العاصمة في 15 أغسطس 1947، في حدث رمز إلى رحيل المستعمرين البريطانيين.
مودي يؤكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي
التجارة الهندية: نيودلهي وموسكو توسعان التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала