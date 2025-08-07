بوتين يلتقي مع مستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي في الكرملين... فيديو

https://sarabic.ae/20250807/بوتين-يستقبل-مستشار-رئيس-الوزراء-الهندي-للأمن-القومي-في-الكرملين-1103488331.html
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بمستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي أجيت دوفال، في الكرملين. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
وشارك سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في الاجتماع بين فلاديمير بوتين ومستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي، أجيت دوفال.واستقبل بوتين مستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي في الكرملين، اليوم الخميس.وأعلن شويغو، اليوم الخميس، أن روسيا ملتزمة بمواصلة التعاون النشط مع الهند من أجل خلق نظام عالمي أكثر عدالة وضمان سيادة القانون الدولي.وصرح شويغو خلال اجتماع عمل، مع مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي، أجيت دوفال: "نحن ملتزمون بمزيد من التعاون النشط من أجل تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدالة واستدامة، وضمان سيادة القانون الدولي، ومكافحة التحديات والتهديدات الحديثة بشكل مشترك".وأردف شويغو: "روسيا والهند تجمعهما أواصر الصداقة الراسخة والمتجذرة، ويعتبر التعزيز الشامل للشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الهند، القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والاهتمام المتساوي بمصالح كل طرف، والرغبة في تحقيق أجندة موحدة، أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا".وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين رحبا بتوسيع التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة والنقل بالسكك الحديدية، إضافة إلى بناء القدرات ونقل التكنولوجيا في مجال معدات التعدين، والاستكشاف، وإدارة النفايات والصناعية والمنزلية.
15:50 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 16:35 GMT 07.08.2025)
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بمستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي أجيت دوفال، في الكرملين.
وشارك سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في الاجتماع بين فلاديمير بوتين ومستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي، أجيت دوفال.
واستقبل بوتين مستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي في الكرملين، اليوم الخميس.
في وقت سابق من يوم الخميس، التقى رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي، أجيت دوفال، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو.
وأعلن شويغو، اليوم الخميس، أن روسيا ملتزمة بمواصلة التعاون النشط مع الهند من أجل خلق نظام عالمي أكثر عدالة وضمان سيادة القانون الدولي.
وصرح شويغو خلال اجتماع عمل، مع مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي، أجيت دوفال: "نحن ملتزمون بمزيد من التعاون النشط من أجل تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدالة واستدامة، وضمان سيادة القانون الدولي، ومكافحة التحديات والتهديدات الحديثة بشكل مشترك".
وأردف شويغو: "روسيا والهند تجمعهما أواصر الصداقة الراسخة والمتجذرة، ويعتبر التعزيز الشامل للشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الهند، القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والاهتمام المتساوي بمصالح كل طرف، والرغبة في تحقيق أجندة موحدة، أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا".
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الهندية، أن الهند وروسيا وسعتا تعاونهما في مجال إنتاج الألمنيوم والأسمدة، وذلك عقب انعقاد الجلسة الحادية عشرة لفريق العمل الهندي-الروسي المعني بالتحديث والتعاون الصناعي.
وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين رحبا بتوسيع التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة والنقل بالسكك الحديدية، إضافة إلى بناء القدرات ونقل التكنولوجيا في مجال معدات التعدين، والاستكشاف، وإدارة النفايات والصناعية والمنزلية.