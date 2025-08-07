عربي
https://sarabic.ae/20250807/التجارة-الهندية-نيودلهي-وموسكو-توسعان-التعاون-في-إنتاج-الألمنيوم-والأسمدة-1103457976.html
التجارة الهندية: نيودلهي وموسكو توسعان التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة
التجارة الهندية: نيودلهي وموسكو توسعان التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة
أخبار الهند اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم

التجارة الهندية: نيودلهي وموسكو توسعان التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة

01:40 GMT 07.08.2025
© press office of presidential of the russian federation / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© press office of presidential of the russian federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الهندية أن الهند وروسيا وسعتا تعاونهما في مجال إنتاج الألمنيوم والأسمدة، وذلك عقب انعقاد الجلسة الحادية عشرة لفريق العمل الهندي-الروسي المعني بالتحديث والتعاون الصناعي.
وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين رحّبا بتوسيع التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة والنقل بالسكك الحديدية، إضافة إلى بناء القدرات ونقل التكنولوجيا في مجال معدات التعدين، والاستكشاف، وإدارة النفايات الصناعية والمنزلية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية على الهند بنسبة 25% بسبب روسيا
أمس, 14:09 GMT
وأشار البيان إلى أن مجالات التعاون الرئيسية شملت العلوم والتكنولوجيا الفضائية، بما في ذلك إنتاج محركات المكبس للطائرات الصغيرة، فضلاً عن تطويرات مشتركة في تقنية ألياف الكربون، والتصنيع الإضافي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
كما بحث الطرفان فرص التعاون في مجال تعدين المعادن الأرضية النادرة والمعادن الإستراتيجية، وتغويز الفحم تحت الأرض، وإنشاء بنية تحتية صناعية حديثة.
وأكد البيان أن روسيا والهند جدّدتا التزامهما بتعميق التعاون الصناعي والاقتصادي بعد الاجتماع.
يأتي ذلك عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه أبلغ بأن الهند تعتزم رفض شراء النفط من روسيا. في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "مينت" الهندية، نقلاً عن مصادر أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.
