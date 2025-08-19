عربي
يوم الهند 2025 في روسيا.. 10 سنوات من الألوان والثقافة والصداقة
يوم الهند 2025 في روسيا.. 10 سنوات من الألوان والثقافة والصداقة
سبوتنيك عربي
انطلق المهرجان الثقافي السنوي التقليدي العاشر "يوم الهند" في روسيا، في الفترة من 14 إلى 17 آب/ أغسطس 2025، في حديقة "أوستروفا ميتشتي" في العاصمة موسكو،... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
انطلق المهرجان الثقافي السنوي التقليدي العاشر "يوم الهند" في روسيا، في الفترة من 14 إلى 17 آب/ أغسطس 2025، في حديقة "أوستروفا ميتشتي" في العاصمة موسكو، والمهرجان مكرّس للمسار المشرق للتراث الهندي في قلب روسيا، وللذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).
يعدّ مهرجان الذكرى السنوية العاشر للثقافة الهندية أحد أكثر الأعياد العرقية شعبية في موسكو، وهو ليس مجرد حدث ثقافي، بل هو احتفال بعشر سنوات من الثقة والوحدة الثقافية والصداقة الوطيدة بين الهند وروسيا.
وعلى مدار الأيام الأربعة، تحول المسرح الرئيسي إلى أروع مكان موسيقي في المهرجان. وقدم للجمهور 413 عرضًا إبداعيًا، 399 عرضًا راقصًا، و28 عرضًا صوتيًا مخصصًا للثقافة الهندية التقليدية.
امرأة هندية تعبد دمية لابوبو كإله صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
مجتمع
"براءة وخلط ثقافي"... فيديو طريف لامرأة هندية تؤدي طقوسا دينية أمام دمية "لابوبو" الصينية
أمس, 15:25 GMT
وتنوع المشاركون جغرافيًا، حيث ضم ضيوفًا من 81 مدينة في روسيا والعالم، وأعضاءً في فرق فنية محترفة وهواة.
وفي ختام هذا الحدث الهام، في 17 آب/ أغسطس، أقيم برنامج حفلات موسيقية احتفالية، ويشارك فيه سنويًا، إلى جانب فنانين آخرين، الفريق الإبداعي "فرقة بهارات" للرقص الشعبي الهندي بقيادة مارينا برينوفا.
