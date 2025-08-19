https://sarabic.ae/20250819/يوم-الهند-2025-في-روسيا-10-سنوات-من-الألوان-والثقافة-والصداقة---1103925957.html

يوم الهند 2025 في روسيا.. 10 سنوات من الألوان والثقافة والصداقة

يوم الهند 2025 في روسيا.. 10 سنوات من الألوان والثقافة والصداقة

انطلق المهرجان الثقافي السنوي التقليدي العاشر "يوم الهند" في روسيا، في الفترة من 14 إلى 17 آب/ أغسطس 2025، في حديقة "أوستروفا ميتشتي" في العاصمة موسكو،

يعدّ مهرجان الذكرى السنوية العاشر للثقافة الهندية أحد أكثر الأعياد العرقية شعبية في موسكو، وهو ليس مجرد حدث ثقافي، بل هو احتفال بعشر سنوات من الثقة والوحدة الثقافية والصداقة الوطيدة بين الهند وروسيا.وعلى مدار الأيام الأربعة، تحول المسرح الرئيسي إلى أروع مكان موسيقي في المهرجان. وقدم للجمهور 413 عرضًا إبداعيًا، 399 عرضًا راقصًا، و28 عرضًا صوتيًا مخصصًا للثقافة الهندية التقليدية. وتنوع المشاركون جغرافيًا، حيث ضم ضيوفًا من 81 مدينة في روسيا والعالم، وأعضاءً في فرق فنية محترفة وهواة.وفي ختام هذا الحدث الهام، في 17 آب/ أغسطس، أقيم برنامج حفلات موسيقية احتفالية، ويشارك فيه سنويًا، إلى جانب فنانين آخرين، الفريق الإبداعي "فرقة بهارات" للرقص الشعبي الهندي بقيادة مارينا برينوفا.قيمتها 25 مليون دولار.. شرطة دبي تحبط سرقة ماسة وردية شديدة الندرة.. فيديو

