https://sarabic.ae/20250818/قيمتها-25-مليون-دولار-شرطة-دبي-تحبط-سرقة-ماسة-وردية-شديدة-الندرة-فيديو-1103884843.html
قيمتها 25 مليون دولار.. شرطة دبي تحبط سرقة ماسة وردية شديدة الندرة.. فيديو
قيمتها 25 مليون دولار.. شرطة دبي تحبط سرقة ماسة وردية شديدة الندرة.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكّنت القيادة العامة لشرطة دبي من إحباط عملية سرقة فريدة لماسة وردية نادرة تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون دولار أمريكي، وذلك خلال عملية أمنية نوعية أُطلِق عليها...
2025-08-18T12:46+0000
2025-08-18T12:46+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103883258_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_456dc26d5ef29f8446161155b932b599.jpg
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الشرطة ألقت القبض على عصابة مكوّنة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية، خططت للجريمة على مدار أكثر من عام باستخدام أساليب احترافية معقدة.وكشفت التحقيقات أن العصابة راقبت تاجر ألماس في دبي، بعد أن جلب الماسة النادرة من أوروبا لعرضها للبيع. واستخدم المجرمون هويات مزيفة ووسائل احتيالية متقنة، حيث استأجروا سيارات فاخرة وأقاموا لقاءات في فنادق راقية لإيهام التاجر بأنهم وسطاء لرجل ثري يرغب في شراء الماسة.ولإكمال خدعتهم، استقدموا "خبير ألماس شهير" لفحص الماسة وإقناع التاجر بمصداقيتهم، ما دفع الأخير إلى إحضار الحجر الكريم إلى فيلا بحجة إتمام الصفقة، وهناك استولت العصابة على الماسة وهربت بها.وبعد تلقي بلاغ السرقة، شكّلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي، فريق عمل استخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكن خلال 8 ساعات فقط من تتبع العصابة وضبط أفرادها الثلاثة، كما كُشف عن مخططهم لتهريب الماسة إلى دولة آسيوية عن طريق إخفائها داخل ثلاجة صغيرة وشحنها عبر خدمات البضائع.من جانبه، أعرب مالك الماسة، وهو تاجر ألماس يعمل في دبي منذ العام 2005، عن دهشته من السرعة التي تحركت بها شرطة دبي، قائلاً: "اتصلت بالطوارئ، وحضرت الدوريات خلال دقائق. وفي صباح اليوم التالي، أبلغوني بالقبض على العصابة واستعادة الماسة".
https://sarabic.ae/20241112/دولة-عربية-بالمرتبة-الثالثة-عالميا-في-تجارة-الماس-1094705170.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103883258_156:0:2843:2015_1920x0_80_0_0_add76872a1656ab17c87419947a991d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

قيمتها 25 مليون دولار.. شرطة دبي تحبط سرقة ماسة وردية شديدة الندرة.. فيديو

12:46 GMT 18.08.2025
© AP Photo / Vincent Yuماسة وردية
ماسة وردية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Vincent Yu
تابعنا عبر
تمكّنت القيادة العامة لشرطة دبي من إحباط عملية سرقة فريدة لماسة وردية نادرة تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون دولار أمريكي، وذلك خلال عملية أمنية نوعية أُطلِق عليها اسم "بينك دايموند".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الشرطة ألقت القبض على عصابة مكوّنة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية، خططت للجريمة على مدار أكثر من عام باستخدام أساليب احترافية معقدة.
وكشفت التحقيقات أن العصابة راقبت تاجر ألماس في دبي، بعد أن جلب الماسة النادرة من أوروبا لعرضها للبيع. واستخدم المجرمون هويات مزيفة ووسائل احتيالية متقنة، حيث استأجروا سيارات فاخرة وأقاموا لقاءات في فنادق راقية لإيهام التاجر بأنهم وسطاء لرجل ثري يرغب في شراء الماسة.
ولإكمال خدعتهم، استقدموا "خبير ألماس شهير" لفحص الماسة وإقناع التاجر بمصداقيتهم، ما دفع الأخير إلى إحضار الحجر الكريم إلى فيلا بحجة إتمام الصفقة، وهناك استولت العصابة على الماسة وهربت بها.
وبعد تلقي بلاغ السرقة، شكّلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي، فريق عمل استخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكن خلال 8 ساعات فقط من تتبع العصابة وضبط أفرادها الثلاثة، كما كُشف عن مخططهم لتهريب الماسة إلى دولة آسيوية عن طريق إخفائها داخل ثلاجة صغيرة وشحنها عبر خدمات البضائع.
الماس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
دولة عربية بالمرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماس
12 نوفمبر 2024, 07:44 GMT

وفق الشهادة المعتمدة، تنتمي الماسة إلى فئة "فانسي إنتنس"، وتزن 21.25 قيراطا، وتتمتع بدرجة نقاوة استثنائية وتناسق مثالي في الأبعاد، ما يجعل احتمال العثور على حجر مشابه لا يتجاوز 0.01%.

من جانبه، أعرب مالك الماسة، وهو تاجر ألماس يعمل في دبي منذ العام 2005، عن دهشته من السرعة التي تحركت بها شرطة دبي، قائلاً: "اتصلت بالطوارئ، وحضرت الدوريات خلال دقائق. وفي صباح اليوم التالي، أبلغوني بالقبض على العصابة واستعادة الماسة".
