"براءة وخلط ثقافي"... فيديو طريف لامرأة هندية تؤدي طقوسا دينية أمام دمية "لابوبو" الصينية
ويظهر الفيديو المرأة وهي تقدم البراساد (طعام التقديم للآلهة)، وتشعل البخور، وتنحني بخشوع أمام دمية "لابوبو" (لعبة صينية شهيرة) غير مدركة لهويتها الحقيقية.وانتشر المقطع بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي مما أثار موجة من التعليقات المتباينة، حيث وصف مستخدمون الحادثة بأنها "أطرف حالات الخلط الثقافي"، بينما أبدى آخرون إعجابهم بالإخلاص والبراءة التي اتسمت بها المرأة.أولمبياد الروبوت للحركات البهلوانية في الصين... فيديو"خلال سباق مثير".. روبوت يطيح بمشغل منافسه في بكين.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة هندية تؤدي طقوسا دينية تقليدية أمام دمية "لابوبو"، معتقدة أنها تمثل إلها صينيا، في حادثة طريفة أثارت ضجة على الإنترنت.
ويظهر الفيديو المرأة وهي تقدم البراساد (طعام التقديم للآلهة)، وتشعل البخور، وتنحني بخشوع أمام دمية "لابوبو" (لعبة صينية شهيرة) غير مدركة لهويتها الحقيقية.
وانتشر المقطع بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي مما أثار موجة من التعليقات المتباينة، حيث وصف مستخدمون الحادثة بأنها "أطرف حالات الخلط الثقافي"، بينما أبدى آخرون إعجابهم بالإخلاص والبراءة التي اتسمت بها المرأة.