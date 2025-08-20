https://sarabic.ae/20250820/موسكو-حجم-التجارة-بين-روسيا-والهند-ارتفع-بنحو-7-مرات-خلال-5-سنوات--1103962878.html

موسكو: حجم التجارة بين روسيا والهند ارتفع بنحو 7 مرات خلال 5 سنوات

صرّح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الأربعاء، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند قد تضاعف سبعة أضعاف تقريبًا خلال السنوات الخمس... 20.08.2025

وقال مانتوروف: "بفضل القرارات المتخذة سابقًا، تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند سبعة أضعاف تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية. والهند تعد من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين خارجيين لنا. والأهم من ذلك، أنه إلى جانب زيادة حجم التجارة، يتسع نطاقها أيضًا".ووفقاً له، بالإضافة إلى الإمدادات التقليدية والمستقرة من موارد الطاقة إلى الهند، تشمل الصادرات الروسية الأسمدة المعدنية، ومنتجات المعادن، والماس، ومعدات الطاقة، والأغذية.وأشار مانتوروف إلى أن روسيا والهند حوّلتا أكثر من 90% من المدفوعات بينهما إلى العملات الوطنية، وأن من المهم ضمان استمرارية التسويات المتبادلة.وقال مانتوروف إن روسيا تواصل شحن الوقود إلى الهند، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية والطاقة وفحم الكوك، وترى إمكانية تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي.وأوضح: "في سياق بعض المجالات الصناعية، أولا وقبل كل شيء، أود أن أذكر تعاوننا في قطاع الطاقة. نواصل شحن الوقود، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية والطاقة وفحم الكوك. نرى إمكانية تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي".وأشار إلى أن روسيا تتوقع توسيع نطاق التعاون الشامل مع الهند في مجال الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك على أساس التجربة الناجحة لمشروع بناء محطة "كودانكولام" للطاقة النووية.وفي ما يتعلق بالسياحة بين البلدين، قال مانتوروف إن عدد السياح الهنود الذين يزورون روسيا ارتفع بمقدار الربع في النصف الأول من عام 2025.واستضافت موسكو، اليوم الأربعاء، الاجتماع السادس والعشرون للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي في موسكو، اليوم الأربعاء، برئاسة مانتوروف ووزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار.رئيس الوزراء الهندي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين لبحث نتائج اجتماع ألاسكابوتين يهنئ القيادة الهندية بمناسبة عيد الاستقلال ويشيد بمكانتها العالمية

