إعلام أمريكي: الهند تتمسك بعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع روسيا رغم ضغوط واشنطن

إعلام أمريكي: الهند تتمسك بعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع روسيا رغم ضغوط واشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الهند متمسكة بعلاقتها مع روسيا رغم الضغوط الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه العلاقات جلبت لنيودلهي فوائد اقتصادية وجيوسياسية كبيرة. 10.08.2025, سبوتنيك عربي

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يرفض الانصياع لضغوط واشنطن، رغم التعريفات الجمركية التي قد تضر بالاقتصاد الهندي، وهو ما يعكس مدى أهمية العلاقات مع روسيا بالنسبة للهند.وأكدت الصحيفة أن هذا الاستيراد مكن نيودلهي من بيع البنزين في السوق المحلي بأسعار أرخص وإعادة تصدير منتجات النفط بهوامش ربح أعلى.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، بمستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي أجيت دوفال، في الكرملين.وشارك سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في الاجتماع.وأعلن شويغو، أن روسيا ملتزمة بمواصلة التعاون النشط مع الهند من أجل خلق نظام عالمي أكثر عدالة وضمان سيادة القانون الدولي.يأتي ذلك عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه أبلغ بأن الهند تعتزم رفض شراء النفط من روسيا. في الوقت ذاته، أفادت صحيفة "مينت" الهندية، نقلا عن مصادر أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.مودي يؤكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهيالتجارة الهندية: نيودلهي وموسكو توسعان التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة

