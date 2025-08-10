https://sarabic.ae/20250810/إعلام-أمريكي-الهند-تتمسك-بعلاقاتها-الاقتصادية-والسياسية-مع-روسيا-رغم-ضغوط-واشنطن-1103576042.html
إعلام أمريكي: الهند تتمسك بعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع روسيا رغم ضغوط واشنطن
إعلام أمريكي: الهند تتمسك بعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع روسيا رغم ضغوط واشنطن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الهند متمسكة بعلاقتها مع روسيا رغم الضغوط الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه العلاقات جلبت لنيودلهي فوائد اقتصادية وجيوسياسية كبيرة. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T15:41+0000
2025-08-10T15:41+0000
2025-08-10T15:41+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الهند اليوم
مجموعة بريكس
فلاديمير بوتين
نارندرا مودي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/02/1074211671_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_2a495fbbf2a220260beef80b580de469.jpg
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يرفض الانصياع لضغوط واشنطن، رغم التعريفات الجمركية التي قد تضر بالاقتصاد الهندي، وهو ما يعكس مدى أهمية العلاقات مع روسيا بالنسبة للهند.وأكدت الصحيفة أن هذا الاستيراد مكن نيودلهي من بيع البنزين في السوق المحلي بأسعار أرخص وإعادة تصدير منتجات النفط بهوامش ربح أعلى.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، بمستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي أجيت دوفال، في الكرملين.وشارك سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في الاجتماع.وأعلن شويغو، أن روسيا ملتزمة بمواصلة التعاون النشط مع الهند من أجل خلق نظام عالمي أكثر عدالة وضمان سيادة القانون الدولي.يأتي ذلك عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه أبلغ بأن الهند تعتزم رفض شراء النفط من روسيا. في الوقت ذاته، أفادت صحيفة "مينت" الهندية، نقلا عن مصادر أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.مودي يؤكد التزامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهيالتجارة الهندية: نيودلهي وموسكو توسعان التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة
https://sarabic.ae/20250807/بوتين-يستقبل-مستشار-رئيس-الوزراء-الهندي-للأمن-القومي-في-الكرملين-1103488331.html
https://sarabic.ae/20250807/التجارة-الهندية-نيودلهي-وموسكو-توسعان-التعاون-في-إنتاج-الألمنيوم-والأسمدة-1103457976.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/02/1074211671_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_b158390d7ae6d33ce3b482bb017c630c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, مجموعة بريكس, فلاديمير بوتين, نارندرا مودي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, مجموعة بريكس, فلاديمير بوتين, نارندرا مودي
إعلام أمريكي: الهند تتمسك بعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع روسيا رغم ضغوط واشنطن
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الهند متمسكة بعلاقتها مع روسيا رغم الضغوط الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه العلاقات جلبت لنيودلهي فوائد اقتصادية وجيوسياسية كبيرة.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يرفض الانصياع لضغوط واشنطن، رغم التعريفات الجمركية التي قد تضر بالاقتصاد الهندي، وهو ما يعكس مدى أهمية العلاقات مع روسيا بالنسبة للهند.
وأشارت الصحيفة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بشكل حاد خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 69 مليار دولار، مدفوعا بشراء الهند النفط الروسي.
وأكدت الصحيفة أن هذا الاستيراد مكن نيودلهي من بيع البنزين في السوق المحلي بأسعار أرخص وإعادة تصدير منتجات النفط بهوامش ربح أعلى.
وذكر التقرير أن الممثل الدائم السابق للهند لدى الأمم المتحدة، سايد أكبر الدين، أعلن أن الهند لن تغلق صنبور النفط الروسي في المستقبل القريب، مضيفا أن ذلك "غير ممكن نظرا للفارق في التكلفة، مقارنة بالموردين الآخرين وتأثيره على الميزانية".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، بمستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي أجيت دوفال، في الكرملين.
وشارك سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في الاجتماع.
وأعلن شويغو، أن روسيا ملتزمة بمواصلة التعاون النشط مع الهند من أجل خلق نظام عالمي أكثر عدالة وضمان سيادة القانون الدولي.
وصرح شويغو خلال اجتماع عمل، مع مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي، أجيت دوفال: "نحن ملتزمون بمزيد من التعاون النشط من أجل تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدالة واستدامة، وضمان سيادة القانون الدولي، ومكافحة التحديات والتهديدات الحديثة بشكل مشترك".
يأتي ذلك عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
في وقت سابق، بأنه أبلغ بأن الهند تعتزم رفض شراء النفط من روسيا. في الوقت ذاته، أفادت صحيفة "مينت" الهندية، نقلا عن مصادر أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي
ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.