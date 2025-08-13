عربي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في قمة آسيان في جاكارتا، إندونيسيا 12 يوليو 2023
لافروف يجري محادثات مع نظيره الهندي الأسبوع المقبل في موسكو
أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي فادييف، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، الذي سيزور روسيا، في 21 أغسطس/آب الجاري.
وقال فادييف في إحاطة إعلامية: "في 21 أغسطس، سيجري الوزير محادثات مع نظيره الهندي جايشانكار، الذي سيتواجد في موسكو في زيارة رسمية للمشاركة في الدورة السادسة والعشرين للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي".

وأوضح فادييف أن الوزيرين سيبحثان الأجندة الثنائية والتفاعل في الصيغ الدولية.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، بمستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي أجيت دوفال، في الكرملين. وشارك سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في الاجتماع.
وأعلن شويغو، أن روسيا ملتزمة بمواصلة التعاون النشط مع الهند من أجل خلق نظام عالمي أكثر عدالة وضمان سيادة القانون الدولي.
وصرح شويغو خلال اجتماع عمل، مع مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي، أجيت دوفال: "نحن ملتزمون بمزيد من التعاون النشط من أجل تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدالة واستدامة، وضمان سيادة القانون الدولي، ومكافحة التحديات والتهديدات الحديثة بشكل مشترك".
يأتي ذلك عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه أبلغ بأن الهند تعتزم رفض شراء النفط من روسيا. في الوقت ذاته، أفادت صحيفة "مينت" الهندية، نقلا عن مصادر أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرا في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.
