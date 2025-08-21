https://sarabic.ae/20250821/الرئيس-الروسي-يستقبل-وزير-الخارجية-الهندي-في-الكرملين--عاجل-1103997583.html
الرئيس الروسي يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين
الرئيس الروسي يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار في الكرملين. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T13:49+0000
2025-08-21T13:49+0000
2025-08-21T14:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الهند اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103997777_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_d92b8a30d56b4a71b7e8e6033e708d4a.jpg
وقال المكتب الصحفي للكرملين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل وزير خارجية الهند، سوبرامانيام جيشانكار، في الكرملين".وحضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ورئيس الجانب الروسي في اللجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون، دينيس مانتوروف، والسفير الهندي لدى روسيا فيناي كومار، وفقا لما نقله الكرملين.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، صرّح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند قد تضاعف سبعة أضعاف تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الهند تعد من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين خارجيين لروسيا الاتحادية.وفي ما يتعلق بالسياحة بين البلدين، قال مانتوروف إن عدد السياح الهنود الذين يزورون روسيا ارتفع بمقدار الربع في النصف الأول من عام 2025.رئيس الوزراء الهندي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين لبحث نتائج اجتماع ألاسكابوتين يهنئ القيادة الهندية بمناسبة عيد الاستقلال ويشيد بمكانتها العالمية
https://sarabic.ae/20250820/موسكو-حجم-التجارة-بين-روسيا-والهند-ارتفع-بنحو-7-مرات-خلال-5-سنوات--1103962878.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103997777_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_955af83bfce5e72b4f5825c9afe498cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الروسي يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين
13:49 GMT 21.08.2025 (تم التحديث: 14:10 GMT 21.08.2025)
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار في الكرملين.
وقال المكتب الصحفي للكرملين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل وزير خارجية الهند، سوبرامانيام جيشانكار، في الكرملين".
وحضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ورئيس الجانب الروسي في اللجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون، دينيس مانتوروف، والسفير الهندي لدى روسيا فيناي كومار، وفقا لما نقله الكرملين.
ووصل جايشانكار إلى موسكو يوم الثلاثاء الماضي، وترأس وزير الخارجية الهندي، أمس الأربعاء، الاجتماع السادس والعشرين للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي مع مانتوروف، وأجرى محادثات، اليوم الخميس، مع لافروف، وعقب الاجتماع مع نظيره الهندي، قال لافروف إن الطرفين ناقشا، من بين أمور أخرى، الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى الهند بحلول نهاية هذا العام.
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، صرّح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند قد تضاعف سبعة أضعاف تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الهند تعد من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين خارجيين لروسيا الاتحادية.
وفي ما يتعلق بالسياحة بين البلدين،
قال مانتوروف إن عدد السياح الهنود الذين يزورون روسيا ارتفع بمقدار الربع في النصف الأول من عام 2025.