عربي
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الروسي يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين
الرئيس الروسي يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار في الكرملين. 21.08.2025
وقال المكتب الصحفي للكرملين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل وزير خارجية الهند، سوبرامانيام جيشانكار، في الكرملين".وحضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ورئيس الجانب الروسي في اللجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون، دينيس مانتوروف، والسفير الهندي لدى روسيا فيناي كومار، وفقا لما نقله الكرملين.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، صرّح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند قد تضاعف سبعة أضعاف تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الهند تعد من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين خارجيين لروسيا الاتحادية.وفي ما يتعلق بالسياحة بين البلدين، قال مانتوروف إن عدد السياح الهنود الذين يزورون روسيا ارتفع بمقدار الربع في النصف الأول من عام 2025.رئيس الوزراء الهندي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين لبحث نتائج اجتماع ألاسكابوتين يهنئ القيادة الهندية بمناسبة عيد الاستقلال ويشيد بمكانتها العالمية
الرئيس الروسي يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار في الكرملين.
وقال المكتب الصحفي للكرملين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل وزير خارجية الهند، سوبرامانيام جيشانكار، في الكرملين".
وحضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ورئيس الجانب الروسي في اللجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون، دينيس مانتوروف، والسفير الهندي لدى روسيا فيناي كومار، وفقا لما نقله الكرملين.

ووصل جايشانكار إلى موسكو يوم الثلاثاء الماضي، وترأس وزير الخارجية الهندي، أمس الأربعاء، الاجتماع السادس والعشرين للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي مع مانتوروف، وأجرى محادثات، اليوم الخميس، مع لافروف، وعقب الاجتماع مع نظيره الهندي، قال لافروف إن الطرفين ناقشا، من بين أمور أخرى، الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى الهند بحلول نهاية هذا العام.

العلم الهندي و الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
موسكو: حجم التجارة بين روسيا والهند ارتفع بنحو 7 مرات خلال 5 سنوات
أمس, 15:00 GMT
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، صرّح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند قد تضاعف سبعة أضعاف تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الهند تعد من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين خارجيين لروسيا الاتحادية.
وفي ما يتعلق بالسياحة بين البلدين، قال مانتوروف إن عدد السياح الهنود الذين يزورون روسيا ارتفع بمقدار الربع في النصف الأول من عام 2025.
رئيس الوزراء الهندي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين لبحث نتائج اجتماع ألاسكا
بوتين يهنئ القيادة الهندية بمناسبة عيد الاستقلال ويشيد بمكانتها العالمية
