روسيا: موسكو وواشنطن على اتصال عبر قنوات مختلفة والحوار مستمر
روسيا: موسكو وواشنطن على اتصال عبر قنوات مختلفة والحوار مستمر
سبوتنيك عربي
أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، على اتصال عبر قنوات مختلفة، والحوار مستمر. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T07:27+0000
2025-09-17T07:29+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048699023_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_45634921ca3c8b27ff48783d6c7ac715.jpg
وأفاد ريابكوف في تصريحات للصحفيين: "نحن على تواصل تام معهم، والحوار مستمر عبر قنوات مختلفة، علينا أن نضمن تحويل الزخم القوي الذي ولّده القادة (بوتين وترامب) عقب اجتماعهم في إنكوريدج إلى اتفاقات ملموسة".وأوضح ريابكوف أن "موضوع التكتل الاقتصادي لم يلغى من جدول الأعمال، ويعمل الممثل الخاص للرئيس (بوتين)، كيريل دميترييف، على جميع هذه المواضيع من خلال اتصالاته وتنسيقاته، التي تعتبر في الواقع، إن صح التعبير، ركيزةً أساسيةً للعمل على أعلى مستوى".وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "نحن مستعدون لتعميق المناقشات ومنفتحون على التعاون العملي".وأشار ريابكوف إلى أن "روسيا تشعر بخيبة أمل إزاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية، تشديد المتطلبات للحصول على التأشيرة لغير المهاجرين بالنسبة للمواطنين الروس، وتأمل أن تعيد واشنطن النظر في هذا القرار".وأردف ريابكوف: "بداية، افترضنا نحن وهذه الإدارة أن ما يسمى بالعوامل المزعجة ومسألة التأشيرات تدخل في هذا الإطار (تحسين العلاقات الثنائية) وسيتم معالجتها بشكل موسع، وعلى أساس كل حالة على حدة، دون أي ارتباط بقضايا أخرى، وخاصة قضايا ذات نطاق وحجم وطبيعة مشابهة للأزمة الأوكرانية، الآن، وخلافًا لكل هذه التفاهمات، اتخذت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة المخيبة للآمال للغاية، نأمل أن يعاد النظر في هذا القرار".وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، عقدت قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، بمدينة إنكوريدج في ألاسكا، إذ بحث الزعيمان خلالها وعلى مدى ثلاث ساعات تقريبًا، عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.موسكو: لا يوجد سبب للحديث عن استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا
روسيا: موسكو وواشنطن على اتصال عبر قنوات مختلفة والحوار مستمر

07:27 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 07:29 GMT 17.09.2025)
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، على اتصال عبر قنوات مختلفة، والحوار مستمر.
وأفاد ريابكوف في تصريحات للصحفيين: "نحن على تواصل تام معهم، والحوار مستمر عبر قنوات مختلفة، علينا أن نضمن تحويل الزخم القوي الذي ولّده القادة (بوتين وترامب) عقب اجتماعهم في إنكوريدج إلى اتفاقات ملموسة".
وأوضح ريابكوف أن "موضوع التكتل الاقتصادي لم يلغى من جدول الأعمال، ويعمل الممثل الخاص للرئيس (بوتين)، كيريل دميترييف، على جميع هذه المواضيع من خلال اتصالاته وتنسيقاته، التي تعتبر في الواقع، إن صح التعبير، ركيزةً أساسيةً للعمل على أعلى مستوى".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "نحن مستعدون لتعميق المناقشات ومنفتحون على التعاون العملي".
وأشار ريابكوف إلى أن "روسيا تشعر بخيبة أمل إزاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية، تشديد المتطلبات للحصول على التأشيرة لغير المهاجرين بالنسبة للمواطنين الروس، وتأمل أن تعيد واشنطن النظر في هذا القرار".
وقال ريابكوف: "هذا مخيب للآمال ومثير للمشاكل في علاقاتنا، بالطبع سنناقش هذه المسألة مع الأمريكيين على مختلف المستويات، هذه الأفعال تتعارض تماما مع المنطق الذي حدده الرئيسان، كما أنها لا تنسجم مع إطار تحسين العلاقات الثنائية الذي برز في الأشهر الأخيرة".

وأردف ريابكوف: "بداية، افترضنا نحن وهذه الإدارة أن ما يسمى بالعوامل المزعجة ومسألة التأشيرات تدخل في هذا الإطار (تحسين العلاقات الثنائية) وسيتم معالجتها بشكل موسع، وعلى أساس كل حالة على حدة، دون أي ارتباط بقضايا أخرى، وخاصة قضايا ذات نطاق وحجم وطبيعة مشابهة للأزمة الأوكرانية، الآن، وخلافًا لكل هذه التفاهمات، اتخذت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة المخيبة للآمال للغاية، نأمل أن يعاد النظر في هذا القرار".
وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، عقدت قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، بمدينة إنكوريدج في ألاسكا، إذ بحث الزعيمان خلالها وعلى مدى ثلاث ساعات تقريبًا، عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
موسكو: لا يوجد سبب للحديث عن استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا
