الخارجية الروسية تعلق على "عطل نظام تحديد المواقع العالمي" على متن طائرة فون دير لاين

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية تعلق على "عطل نظام تحديد المواقع العالمي" على متن طائرة فون دير لاين
الخارجية الروسية تعلق على "عطل نظام تحديد المواقع العالمي" على متن طائرة فون دير لاين
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية تعلق على "عطل نظام تحديد المواقع العالمي" على متن طائرة فون دير لاين

05:04 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 05:15 GMT 04.09.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعربت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، عن رغبتها في رؤية الخرائط الورقية المستخدمة لهبوط طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بلغاريا، بسبب عطل مزعوم في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
قالت زاخاروفا خلال إحاطة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي الأوروبي: "لا أعرف نوع طائرة رش المحاصيل التي تستخدمها فون دير لاين في الهبوط باستخدام خرائط ورقية، لكنني أرغب بشدة في الاطلاع على هذه الخرائط الورقية، هل يمكنهم نشرها؟ أود فقط أن أرى كيف وُضعت علامة بلغاريا على الخرائط الورقية التي تهبط عليها طائرة أورسولا فون دير لاين ، وما لونها".

وأشارت زاخاروفا، إلى أن الوضع المتعلق بالتدخل الروسي المزعوم في هبوط طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية هو "كذبة يومية" للصحافة الغربية، ما يخيف الأوروبيين بالتهديد الروسي المزعوم.

وأضافت: أن "هذا ليس مجرد جنون العظمة، بل هو حساب ساخر، لصرف انتباه شعبهم عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور باستمرار في الاتحاد الأوروبي، والمتسبب الحقيقي في الأزمة الأوروبية، هم النخب السياسية اللصوصية غير المسؤولة في الاتحاد الأوروبي".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
أمريكا تدرس فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين بسبب قانون الخدمات الرقمية
25 أغسطس, 20:03 GMT
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى عدم تقديم أي حقائق حقيقية بشأن التدخل الروسي.

وقالت: "أستطيع أن أتخيل شخصًا جالسًا في الكرملين، يُحرك عصا التحكم، ويقول: "إفصلوا أورسولا فون دير لاين عن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ودعهم يهبطون باستخدام خرائط ورقية". لا أعرف لماذا لم نسرق الخرائط آنذاك؟ ربما كان الأمر أسهل".

صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا كايسا إيتكونين، في إحاطة صحفية يوم الاثنين، أن الطائرة التي كانت تقل فون دير لاين إلى مدينة بلوفديف البلغارية عانت، على ما يبدو، من عطل في نظام الملاحة الإلكتروني أثناء اقترابها من المطار.
وأضافت إيتكونين أن المفوضية تلقت معلومات من السلطات البلغارية تفيد بأن العطل ناجم، على ما يبدو، عن "تدخل روسي".
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
"جيدة لأمريكا سيئة لأوروبا"... سيارتو يعلق على اتفاقية التجارة مع واشنطن
21 أغسطس, 20:43 GMT
وصف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الادعاءات حول تورط روسيا المزعوم في الحادث بأنها غير صحيحة.

وقال رئيس الوزراء البلغاري روزن جيليازكوف في وقت سابق إن سلطات البلاد لن تجري تحقيقا في حقيقة انقطاع إشارة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) على طائرة فون دير لاين.

وفي وقت سابق، أفاد موقع Flightradar24 أنه على الرغم من مزاعم المفوضية الأوروبية بحدوث أعطال، فإن أنظمة الطائرة سجلت إشارة GPS مستقرة طوال الرحلة، وأن الرحلة استمرت تسع دقائق فقط أطول من المخطط لها.
تقارير: انتهاء اجتماع ترامب مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي
ترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانية
