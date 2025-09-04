https://sarabic.ae/20250904/الخارجية-الروسية-تعلق-على-عطل-نظام-تحديد-المواقع-العالمي-على-متن-طائرة-فون-دير-لاين-1104482577.html
الخارجية الروسية تعلق على "عطل نظام تحديد المواقع العالمي" على متن طائرة فون دير لاين
قالت زاخاروفا خلال إحاطة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي الأوروبي: "لا أعرف نوع طائرة رش المحاصيل التي تستخدمها فون دير لاين في الهبوط باستخدام خرائط ورقية، لكنني أرغب بشدة في الاطلاع على هذه الخرائط الورقية، هل يمكنهم نشرها؟ أود فقط أن أرى كيف وُضعت علامة بلغاريا على الخرائط الورقية التي تهبط عليها طائرة أورسولا فون دير لاين ، وما لونها".وأضافت: أن "هذا ليس مجرد جنون العظمة، بل هو حساب ساخر، لصرف انتباه شعبهم عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور باستمرار في الاتحاد الأوروبي، والمتسبب الحقيقي في الأزمة الأوروبية، هم النخب السياسية اللصوصية غير المسؤولة في الاتحاد الأوروبي".وفي الوقت نفسه، أشارت إلى عدم تقديم أي حقائق حقيقية بشأن التدخل الروسي.صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا كايسا إيتكونين، في إحاطة صحفية يوم الاثنين، أن الطائرة التي كانت تقل فون دير لاين إلى مدينة بلوفديف البلغارية عانت، على ما يبدو، من عطل في نظام الملاحة الإلكتروني أثناء اقترابها من المطار.وأضافت إيتكونين أن المفوضية تلقت معلومات من السلطات البلغارية تفيد بأن العطل ناجم، على ما يبدو، عن "تدخل روسي".وصف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الادعاءات حول تورط روسيا المزعوم في الحادث بأنها غير صحيحة.وفي وقت سابق، أفاد موقع Flightradar24 أنه على الرغم من مزاعم المفوضية الأوروبية بحدوث أعطال، فإن أنظمة الطائرة سجلت إشارة GPS مستقرة طوال الرحلة، وأن الرحلة استمرت تسع دقائق فقط أطول من المخطط لها.تقارير: انتهاء اجتماع ترامب مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكيترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانية
أعربت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، عن رغبتها في رؤية الخرائط الورقية المستخدمة لهبوط طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بلغاريا، بسبب عطل مزعوم في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
قالت زاخاروفا خلال إحاطة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي الأوروبي: "لا أعرف نوع طائرة رش المحاصيل التي تستخدمها فون دير لاين في الهبوط باستخدام خرائط ورقية، لكنني أرغب بشدة في الاطلاع على هذه الخرائط الورقية، هل يمكنهم نشرها؟ أود فقط أن أرى كيف وُضعت علامة بلغاريا على الخرائط الورقية التي تهبط عليها طائرة أورسولا فون دير لاين ، وما لونها".
وأشارت زاخاروفا، إلى أن الوضع المتعلق بالتدخل الروسي المزعوم في هبوط طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية هو "كذبة يومية" للصحافة الغربية، ما يخيف الأوروبيين بالتهديد الروسي المزعوم.
وأضافت: أن "هذا ليس مجرد جنون العظمة، بل هو حساب ساخر، لصرف انتباه شعبهم عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور باستمرار في الاتحاد الأوروبي، والمتسبب الحقيقي في الأزمة الأوروبية، هم النخب السياسية اللصوصية غير المسؤولة في الاتحاد الأوروبي".
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى عدم تقديم أي حقائق حقيقية بشأن التدخل الروسي.
وقالت: "أستطيع أن أتخيل شخصًا جالسًا في الكرملين، يُحرك عصا التحكم، ويقول: "إفصلوا أورسولا فون دير لاين عن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ودعهم يهبطون باستخدام خرائط ورقية". لا أعرف لماذا لم نسرق الخرائط آنذاك؟ ربما كان الأمر أسهل".
صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا كايسا إيتكونين، في إحاطة صحفية يوم الاثنين، أن الطائرة التي كانت تقل فون دير لاين إلى مدينة بلوفديف البلغارية عانت، على ما يبدو، من عطل في نظام الملاحة الإلكتروني أثناء اقترابها من المطار.
وأضافت إيتكونين أن المفوضية تلقت معلومات من السلطات البلغارية تفيد بأن العطل ناجم، على ما يبدو، عن "تدخل روسي".
وصف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الادعاءات حول تورط روسيا المزعوم في الحادث بأنها غير صحيحة.
وقال رئيس الوزراء البلغاري روزن جيليازكوف في وقت سابق إن سلطات البلاد لن تجري تحقيقا في حقيقة انقطاع إشارة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) على طائرة فون دير لاين.
وفي وقت سابق، أفاد موقع Flightradar24 أنه على الرغم من مزاعم المفوضية الأوروبية بحدوث أعطال، فإن أنظمة الطائرة سجلت إشارة GPS مستقرة طوال الرحلة، وأن الرحلة استمرت تسع دقائق فقط أطول من المخطط لها.