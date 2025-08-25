https://sarabic.ae/20250825/أمريكا-تدرس-فرض-عقوبات-على-مسؤولين-أوروبيين-بسبب-قانون-الخدمات-الرقمية-1104126249.html

25.08.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن "مثل هذا الإجراء، في حال تنفيذه، سيكون غير مسبوق"، مشيرة إلى أنه "من المرجح أن تتخذ هذه العقوبات شكل قيود على التأشيرات. إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن فرضها". كما أضافت أنه "في أوائل أغسطس/ آب الجاري أصدرت إدارة الرئيس ترامب تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين في أوروبا بإطلاق حملة ضغط لخلق معارضة لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15%، في خطوة تنهي شهورا من التوتر والغموض حول العلاقات التجارية مع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.ويمثل هذا المعدل الجمركي تراجعا عن التهديدات السابقة لترامب، التي تضمنت فرض رسوم بنسبة 30% في 12 يوليو، و20% في 2 أبريل/نيسان، مما يعكس نجاح المفاوضات في التوصل إلى حل وسط، وفقا لوسائل إعلام غربية.و أكد ترامب، خلال إعلانه عن الاتفاقية، أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق "مرضٍ لكلا الطرفين"، مما يعزز التعاون الاقتصادي عبر الأطلسي. من جانبها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، مؤكدة أنه "سيوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ"، وهي عوامل حيوية للشركات على ضفتي المحيط الأطلسي. يأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين، في ظل مخاوف من تصعيد تجاري كان يمكن أن يؤثر على سلاسل التوريد ويزيد الأسعار في قطاعات حيوية مثل الأدوية، السيارات، والمنتجات الزراعية.

