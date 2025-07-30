ماكرون ينتقد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250730/ماكرون-ينتقد-اتفاقية-التجارة-بين-الاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-1103205328.html
ماكرون ينتقد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
ماكرون ينتقد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات للاتفاقية الإطارية التجارية التي أُبرمت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأحد الماضي، معتبرا إياها دليلا على... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T19:34+0000
2025-07-30T19:34+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c4922b78639e31dde1151dec24c9a73.jpg
ونقلت مصادر فرنسية عن ماكرون قوله خلال اجتماع مع الوزراء اليوم الأربعاء: "لكي تكون حرا، يجب أن تكون مرهوبا، ونحن لم نكن كذلك بما يكفي"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأشار ماكرون إلى أن الاتفاقية، رغم توفيرها بعض الوضوح للشركات الفرنسية، لا تمثل سوى خطوة أولية، مؤكداً استمرار المفاوضات حولها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأحد الماضي، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15%، في خطوة تنهي شهورا من التوتر والغموض حول العلاقات التجارية مع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. ويمثل هذا المعدل الجمركي تراجعا عن التهديدات السابقة لترامب، التي تضمنت فرض رسوم بنسبة 30% في 12 يوليو، و20% في 2 أبريل/نيسان، مما يعكس نجاح المفاوضات في التوصل إلى حل وسط، وفقا لوسائل إعلام غربية. من جانبها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، مؤكدة أنه "سيوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ"، وهي عوامل حيوية للشركات على ضفتي المحيط الأطلسي. يأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين، في ظل مخاوف من تصعيد تجاري كان يمكن أن يؤثر على سلاسل التوريد ويزيد الأسعار في قطاعات حيوية مثل الأدوية، السيارات، والمنتجات الزراعية. يذكر أن ترامب كتب في رسائل نشرت على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، مطلع هذا الشهر: "السلع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه تعرفة جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتبارا من 1 أغسطس". وقال ترامب في رسالة إلى فون دير لاين، مطلع هذا الشهر، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية. من جانبها، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، لكنها في الوقت ذاته أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.وأوضحت فون دير لاين، في بيان، أن "فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي". وأردفت قائلة: "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس".
https://sarabic.ae/20250730/الخارجية-الروسية-تعلق-على-اتفاقية-التجارة-بين-الاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-1103184733.html
https://sarabic.ae/20250729/البيت-الأبيض-الاتحاد-الأوروبي-خضع-أمام-سياسات-ترامب-1103173568.html
https://sarabic.ae/20250729/إعلام-إسباني-اتفاق-التجارة-مع-واشنطن-يكشف-الضعف-الجيوسياسي-للاتحاد-الأوروبي-1103148203.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_99504eb5b2afc2fbb53c5f517e58d06e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية

ماكرون ينتقد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

19:34 GMT 30.07.2025
© AP Photoالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات للاتفاقية الإطارية التجارية التي أُبرمت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأحد الماضي، معتبرا إياها دليلا على عدم قدرة التكتل الأوروبي على فرض هيبته أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت مصادر فرنسية عن ماكرون قوله خلال اجتماع مع الوزراء اليوم الأربعاء: "لكي تكون حرا، يجب أن تكون مرهوبا، ونحن لم نكن كذلك بما يكفي"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأشار ماكرون إلى أن الاتفاقية، رغم توفيرها بعض الوضوح للشركات الفرنسية، لا تمثل سوى خطوة أولية، مؤكداً استمرار المفاوضات حولها.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
الخارجية الروسية تعلق على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
08:16 GMT
وشدد على ضرورة "تسريع الأجندة الأوروبية لتعزيز السيادة والتنافسية" في ظل التحديات الراهنة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأحد الماضي، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15%، في خطوة تنهي شهورا من التوتر والغموض حول العلاقات التجارية مع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.
ويمثل هذا المعدل الجمركي تراجعا عن التهديدات السابقة لترامب، التي تضمنت فرض رسوم بنسبة 30% في 12 يوليو، و20% في 2 أبريل/نيسان، مما يعكس نجاح المفاوضات في التوصل إلى حل وسط، وفقا لوسائل إعلام غربية.
و أكد ترامب، خلال إعلانه عن الاتفاقية، أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق "مرضٍ لكلا الطرفين"، مما يعزز التعاون الاقتصادي عبر الأطلسي.
من جانبها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، مؤكدة أنه "سيوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ"، وهي عوامل حيوية للشركات على ضفتي المحيط الأطلسي.
يأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين، في ظل مخاوف من تصعيد تجاري كان يمكن أن يؤثر على سلاسل التوريد ويزيد الأسعار في قطاعات حيوية مثل الأدوية، السيارات، والمنتجات الزراعية.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
البيت الأبيض: الاتحاد الأوروبي "خضع" أمام سياسات ترامب
أمس, 19:32 GMT
يذكر أن ترامب كتب في رسائل نشرت على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، مطلع هذا الشهر: "السلع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه تعرفة جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتبارا من 1 أغسطس".
وقال ترامب في رسالة إلى فون دير لاين، مطلع هذا الشهر، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية.
وكتب: "إنه لشرف عظيم لي أن أرسل إليك هذه الرسالة، فهي تظهر قوة والتزام علاقتنا التجارية، وحقيقة أن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود أحد أكبر العجز التجاري معكم، ومع ذلك، قررنا المضي قدما، ولكن فقط من خلال تجارة أكثر توازنا وعدلا".
من جانبها، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، لكنها في الوقت ذاته أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
إعلام إسباني: اتفاق التجارة مع واشنطن يكشف الضعف الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي
أمس, 08:50 GMT
وأوضحت فون دير لاين، في بيان، أن "فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي".
وأردفت قائلة: "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала