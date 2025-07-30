https://sarabic.ae/20250730/ماكرون-ينتقد-اتفاقية-التجارة-بين-الاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-1103205328.html

ماكرون ينتقد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

ماكرون ينتقد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات للاتفاقية الإطارية التجارية التي أُبرمت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأحد الماضي، معتبرا إياها دليلا على... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T19:34+0000

2025-07-30T19:34+0000

2025-07-30T19:34+0000

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ونقلت مصادر فرنسية عن ماكرون قوله خلال اجتماع مع الوزراء اليوم الأربعاء: "لكي تكون حرا، يجب أن تكون مرهوبا، ونحن لم نكن كذلك بما يكفي"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأشار ماكرون إلى أن الاتفاقية، رغم توفيرها بعض الوضوح للشركات الفرنسية، لا تمثل سوى خطوة أولية، مؤكداً استمرار المفاوضات حولها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأحد الماضي، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15%، في خطوة تنهي شهورا من التوتر والغموض حول العلاقات التجارية مع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. ويمثل هذا المعدل الجمركي تراجعا عن التهديدات السابقة لترامب، التي تضمنت فرض رسوم بنسبة 30% في 12 يوليو، و20% في 2 أبريل/نيسان، مما يعكس نجاح المفاوضات في التوصل إلى حل وسط، وفقا لوسائل إعلام غربية. من جانبها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، مؤكدة أنه "سيوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ"، وهي عوامل حيوية للشركات على ضفتي المحيط الأطلسي. يأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين، في ظل مخاوف من تصعيد تجاري كان يمكن أن يؤثر على سلاسل التوريد ويزيد الأسعار في قطاعات حيوية مثل الأدوية، السيارات، والمنتجات الزراعية. يذكر أن ترامب كتب في رسائل نشرت على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، مطلع هذا الشهر: "السلع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه تعرفة جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتبارا من 1 أغسطس". وقال ترامب في رسالة إلى فون دير لاين، مطلع هذا الشهر، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية. من جانبها، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، لكنها في الوقت ذاته أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.وأوضحت فون دير لاين، في بيان، أن "فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي". وأردفت قائلة: "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس".

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