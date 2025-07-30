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الخارجية الروسية تعلق على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
الخارجية الروسية تعلق على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتفاق التجاري والاقتصادي الصعب مع الولايات المتحدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والضربة التي تعرض... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T08:16+0000
2025-07-30T08:16+0000
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وقالت زاخاروفا لراديو "سبوتنيك": "هذا الوضع مستمر منذ زمن طويل. لو كانوا يتلقون الغاز الروسي أو أي غاز آخر، ولكن بشكل مستقر، وكان لدينا خط أنابيب كامل مشيّد لهذا الغرض".في رأيها، كان هذا الوضع نتيجة لسنوات عديدة من العمل المنهجي الذي قام به الأنجلوساكسون والبيروقراطيون في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذين أوصلهم الأنجلوساكسون إلى السلطة والذين عملوا معهم ضد مصالح سكان أوروبا.توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق في 27 يوليو/تموز، والذي بموجبه سيتم الآن تطبيق رسوم بنسبة 15 % على جميع الصادرات تقريبا من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء إمدادات طاقة بقيمة 750 مليار دولار من الولايات المتحدة - 250 مليار دولار سنويا حتى نهاية رئاسة ترامب.وكانت إدارة ترامب قد أعلنت، سابقًا، عن نيتها فرض رسوم تجارية جديدة على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 30%. ووصف ترامب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي بأنها "الأكبر" في التاريخ.رئيسة وزراء إيطاليا: الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا جنبتنا عواقب "مدمرة"لافروف: الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا
https://sarabic.ae/20250729/إعلام-إسباني-اتفاق-التجارة-مع-واشنطن-يكشف-الضعف-الجيوسياسي-للاتحاد-الأوروبي-1103148203.html
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العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية تعلق على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

08:16 GMT 30.07.2025
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Sputnik . Alexei Maishev
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتفاق التجاري والاقتصادي الصعب مع الولايات المتحدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والضربة التي تعرض لها الاقتصاد الأوروبي كان من الممكن تجنبها لو حصل الاتحاد الأوروبي على الغاز من روسيا أو من مكان آخر على أساس مستقر.
وقالت زاخاروفا لراديو "سبوتنيك": "هذا الوضع مستمر منذ زمن طويل. لو كانوا يتلقون الغاز الروسي أو أي غاز آخر، ولكن بشكل مستقر، وكان لدينا خط أنابيب كامل مشيّد لهذا الغرض".

وتابع: "لنفترض أنهم بنوا خط أنابيب مع جهة أخرى وتلقوا الغاز عبره، فلماذا يضطرون إلى القيام بكل ما يفعلونه الآن زيادة تكاليف مواطنيهم أضعافًا مضاعفة، وتدمير صناعاتهم، والعودة إلى الوراء عقودًا؟".

في رأيها، كان هذا الوضع نتيجة لسنوات عديدة من العمل المنهجي الذي قام به الأنجلوساكسون والبيروقراطيون في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذين أوصلهم الأنجلوساكسون إلى السلطة والذين عملوا معهم ضد مصالح سكان أوروبا.
ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
إعلام إسباني: اتفاق التجارة مع واشنطن يكشف الضعف الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي
أمس, 08:50 GMT
توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق في 27 يوليو/تموز، والذي بموجبه سيتم الآن تطبيق رسوم بنسبة 15 % على جميع الصادرات تقريبا من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء إمدادات طاقة بقيمة 750 مليار دولار من الولايات المتحدة - 250 مليار دولار سنويا حتى نهاية رئاسة ترامب.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت، سابقًا، عن نيتها فرض رسوم تجارية جديدة على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 30%. ووصف ترامب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي بأنها "الأكبر" في التاريخ.
رئيسة وزراء إيطاليا: الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا جنبتنا عواقب "مدمرة"
لافروف: الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا
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