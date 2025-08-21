https://sarabic.ae/20250821/جيدة-لأمريكا-سيئة-لأوروبا-سيارتو-يعلق-على-اتفاقية-التجارة-مع-واشنطن--1104011723.html
21.08.2025
وكتب سيارتو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: "اتفاقية التعريفات الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جيدة للولايات المتحدة وسيئة لأوروبا. لقد أثبت قادة المفوضية الأوروبية مرارًا وتكرارًا عجزهم التام في المفاوضات: لقد حقق دونالد ترامب والحكومة الأمريكية فوزًا ساحقًا، حيث تفوقا على وفد بروكسل في المفاوضات".وأشار سيارتو إلى أن السلع الأوروبية كانت تخضع سابقًا لرسوم جمركية بنسبة 2-3%، وستخضع الآن لرسوم جمركية بنسبة 15%، بينما كانت السلع الأمريكية لا تزال تدفع هامش ربح بنسبة 10%، والآن أصبحت التعريفة صفرًا، مؤكدًا أن هذه "صفقة جيدة للأمريكيين وسيئة للغاية لأوروبا"، وأن المفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لاين "وجهتا ضربة أخرى للاقتصاد الأوروبي".كما يعتزم الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية من الولايات المتحدة بقيمة تقارب 750 مليار دولار بحلول عام 2028، ورقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية لمراكز الحوسبة التابعة له بقيمة لا تقل عن 40 مليار دولار. كما يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة مشترياته من المعدات العسكرية والدفاعية من الولايات المتحدة بشكل كبير.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن توصلهما إلى اتفاقية إطارية بشأن التجارة. تنص هذه الاتفاقية على أن يلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية من الولايات المتحدة، بينما تبقي الولايات المتحدة على رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.
"جيدة لأمريكا سيئة لأوروبا"... سيارتو يعلق على اتفاقية التجارة مع واشنطن
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن اتفاقية التجارة الجديدة بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا تعدّ صفقة جيدة لأمريكا واتفاقية سيئة للغاية لأوروبا.
وكتب سيارتو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: "اتفاقية التعريفات الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جيدة للولايات المتحدة وسيئة لأوروبا. لقد أثبت قادة المفوضية الأوروبية مرارًا وتكرارًا عجزهم التام في المفاوضات: لقد حقق دونالد ترامب والحكومة الأمريكية فوزًا ساحقًا، حيث تفوقا على وفد بروكسل في المفاوضات".
وأشار سيارتو إلى أن السلع الأوروبية كانت تخضع سابقًا لرسوم جمركية بنسبة 2-3%، وستخضع الآن لرسوم جمركية بنسبة 15%، بينما كانت السلع الأمريكية لا تزال تدفع هامش ربح بنسبة 10%، والآن أصبحت التعريفة صفرًا، مؤكدًا أن هذه "صفقة جيدة للأمريكيين وسيئة للغاية لأوروبا"، وأن المفوضية الأوروبية
ورئيستها أورسولا فون دير لاين "وجهتا ضربة أخرى للاقتصاد الأوروبي".
وأضاف سيارتو: "نحاول حماية الاقتصاد المجري قدر الإمكان من عواقب عجز المفوضية الأوروبية، لذلك نواصل التشاور مع الشركات الشريكة الاستراتيجية بشأن تدابير لحماية الصناعة والحفاظ على الوظائف".
كما يعتزم الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية من الولايات المتحدة بقيمة تقارب 750 مليار دولار بحلول عام 2028، ورقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية لمراكز الحوسبة التابعة له بقيمة لا تقل عن 40 مليار دولار. كما يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة مشترياته من المعدات العسكرية والدفاعية من الولايات المتحدة بشكل كبير.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
عن توصلهما إلى اتفاقية إطارية بشأن التجارة. تنص هذه الاتفاقية على أن يلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية من الولايات المتحدة، بينما تبقي الولايات المتحدة على رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.