"جيدة لأمريكا سيئة لأوروبا"... سيارتو يعلق على اتفاقية التجارة مع واشنطن

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
"جيدة لأمريكا سيئة لأوروبا"... سيارتو يعلق على اتفاقية التجارة مع واشنطن
"جيدة لأمريكا سيئة لأوروبا"... سيارتو يعلق على اتفاقية التجارة مع واشنطن
"جيدة لأمريكا سيئة لأوروبا"... سيارتو يعلق على اتفاقية التجارة مع واشنطن

20:43 GMT 21.08.2025
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن اتفاقية التجارة الجديدة بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا تعدّ صفقة جيدة لأمريكا واتفاقية سيئة للغاية لأوروبا.
وكتب سيارتو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: "اتفاقية التعريفات الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جيدة للولايات المتحدة وسيئة لأوروبا. لقد أثبت قادة المفوضية الأوروبية مرارًا وتكرارًا عجزهم التام في المفاوضات: لقد حقق دونالد ترامب والحكومة الأمريكية فوزًا ساحقًا، حيث تفوقا على وفد بروكسل في المفاوضات".
وأشار سيارتو إلى أن السلع الأوروبية كانت تخضع سابقًا لرسوم جمركية بنسبة 2-3%، وستخضع الآن لرسوم جمركية بنسبة 15%، بينما كانت السلع الأمريكية لا تزال تدفع هامش ربح بنسبة 10%، والآن أصبحت التعريفة صفرًا، مؤكدًا أن هذه "صفقة جيدة للأمريكيين وسيئة للغاية لأوروبا"، وأن المفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لاين "وجهتا ضربة أخرى للاقتصاد الأوروبي".
وأضاف سيارتو: "نحاول حماية الاقتصاد المجري قدر الإمكان من عواقب عجز المفوضية الأوروبية، لذلك نواصل التشاور مع الشركات الشريكة الاستراتيجية بشأن تدابير لحماية الصناعة والحفاظ على الوظائف".
ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
الاتحاد الأوروبي يلغي الرسوم الجمركية على جميع السلع المصنعة الواردة من أمريكا
13:17 GMT
كما يعتزم الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية من الولايات المتحدة بقيمة تقارب 750 مليار دولار بحلول عام 2028، ورقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية لمراكز الحوسبة التابعة له بقيمة لا تقل عن 40 مليار دولار. كما يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة مشترياته من المعدات العسكرية والدفاعية من الولايات المتحدة بشكل كبير.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن توصلهما إلى اتفاقية إطارية بشأن التجارة. تنص هذه الاتفاقية على أن يلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية من الولايات المتحدة، بينما تبقي الولايات المتحدة على رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.
الصين وأمريكا تتفقان على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما إضافيا
أوروبا لا تستطيع دعم كييف عسكريا بلا واشنطن... خبير: القارة العجوز تفتقر للخبرة
