سيارتو: الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
الخارجية الروسية: لافروف يناقش هاتفيا مع سيارتو الأزمة الأوكرانية على ضوء قمة بوتين وترامب"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا، فهو ليس منظمة عسكرية، وأن عضوية كييف في الاتحاد لا تعني أي ضمانات أيضًا، بل تُعرض مستقبل الاتحاد نفسه للخطر.
وقال سيارتو: "يعتقد العديد من العقول الغربية أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسيعني ذلك أيضا ضمانات أمنية. لم يتم تصميم الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض، فهو ليس تحالفا عسكريا".
وتابع: "لا توفر عضوية الاتحاد الأوروبي أي ضمانات أمنية، لأن الاتحاد الأوروبي ليس منظمة أمنية، الاتحاد الأوروبي ليس منظمة عسكرية".
وأضاف سيارتو على الهواء في برنامج "ساعة القتال"، أن الضغط على أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعني خطرا على مستقبل المجتمع بأكمله، لأنه "من وجهة نظر الأمن والسياسة والاقتصاد والمالية والزراعة، فإن هذا يعني بالنسبة للاتحاد الأوروبي عبئا لا يطاق تقريبا وعواقب على الاتحاد الأوروبي لا يمكن التنبؤ بها" والتي من شأنها "أن تضعفها في النهاية".
وأشار إلى أن "تجربة السنوات الثلاث والنصف الماضية تظهر أنه عندما كنا على وشك التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، أحبطه سياسيون أوروبيون مؤيدون للحرب... وإذا كانت عملية إسطنبول قد تعرضت بالفعل للتخريب من قبل سياسيين أوروبيين مؤيدين للحرب، فأعتقد أن الخوف من أن يفعلوا الشيء نفسه في حالة عملية السلام في ألاسكا مبرر" .
في وقت سابق، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اجتماعٍ حول أوكرانيا في واشنطن، بأنّ مسألة من سيشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وإلى أي مدى، ينبغي مناقشتها مع الشركاء الأوروبيين والحكومة الأمريكية.
كما أعلن ميرتس عن نيته مناقشة هذا الأمر مع شركائه في الائتلاف الحاكم في برلين، "بما في ذلك مسألة ما إذا كان من الضروري اعتماد قراراتٍ تتطلب تفويضًا، والتي يصدرها البوندستاغ الألماني". وفي الوقت نفسه، أكّد أنّه من السابق لأوانه إعطاء إجابةٍ نهائيةٍ على هذا السؤال.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، قد وصفتها سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.