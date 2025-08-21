سيارتو: الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250821/سيارتو-الاتحاد-الأوروبي-ليس-تحالفا-عسكريا-لتقديم-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا-1103981789.html
سيارتو: الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
سيارتو: الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا، فهو ليس منظمة عسكرية، وأن عضوية كييف في الاتحاد لا تعني أي... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T09:27+0000
2025-08-21T09:27+0000
المجر
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093724536_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_85bd24585b7fae553db18a38834739ef.jpg
وقال سيارتو: "يعتقد العديد من العقول الغربية أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسيعني ذلك أيضا ضمانات أمنية. لم يتم تصميم الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض، فهو ليس تحالفا عسكريا".وأضاف سيارتو على الهواء في برنامج "ساعة القتال"، أن الضغط على أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعني خطرا على مستقبل المجتمع بأكمله، لأنه "من وجهة نظر الأمن والسياسة والاقتصاد والمالية والزراعة، فإن هذا يعني بالنسبة للاتحاد الأوروبي عبئا لا يطاق تقريبا وعواقب على الاتحاد الأوروبي لا يمكن التنبؤ بها" والتي من شأنها "أن تضعفها في النهاية".في وقت سابق، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اجتماعٍ حول أوكرانيا في واشنطن، بأنّ مسألة من سيشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وإلى أي مدى، ينبغي مناقشتها مع الشركاء الأوروبيين والحكومة الأمريكية. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، قد وصفتها سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.الخارجية الروسية: لافروف يناقش هاتفيا مع سيارتو الأزمة الأوكرانية على ضوء قمة بوتين وترامب"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي
https://sarabic.ae/20250821/دولة-أوروبية-تبدي-استعدادها-لاستضافة-قمة-روسية-أمريكية-أوكرانية-1103978907.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093724536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0861e83d968d9343c0f0a5657244c12b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
المجر, روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

سيارتو: الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

09:27 GMT 21.08.2025
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا، فهو ليس منظمة عسكرية، وأن عضوية كييف في الاتحاد لا تعني أي ضمانات أيضًا، بل تُعرض مستقبل الاتحاد نفسه للخطر.
وقال سيارتو: "يعتقد العديد من العقول الغربية أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسيعني ذلك أيضا ضمانات أمنية. لم يتم تصميم الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض، فهو ليس تحالفا عسكريا".

وتابع: "لا توفر عضوية الاتحاد الأوروبي أي ضمانات أمنية، لأن الاتحاد الأوروبي ليس منظمة أمنية، الاتحاد الأوروبي ليس منظمة عسكرية".

وأضاف سيارتو على الهواء في برنامج "ساعة القتال"، أن الضغط على أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعني خطرا على مستقبل المجتمع بأكمله، لأنه "من وجهة نظر الأمن والسياسة والاقتصاد والمالية والزراعة، فإن هذا يعني بالنسبة للاتحاد الأوروبي عبئا لا يطاق تقريبا وعواقب على الاتحاد الأوروبي لا يمكن التنبؤ بها" والتي من شأنها "أن تضعفها في النهاية".

وأشار إلى أن "تجربة السنوات الثلاث والنصف الماضية تظهر أنه عندما كنا على وشك التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، أحبطه سياسيون أوروبيون مؤيدون للحرب... وإذا كانت عملية إسطنبول قد تعرضت بالفعل للتخريب من قبل سياسيين أوروبيين مؤيدين للحرب، فأعتقد أن الخوف من أن يفعلوا الشيء نفسه في حالة عملية السلام في ألاسكا مبرر" .

اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة روسية أمريكية أوكرانية
07:21 GMT
في وقت سابق، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اجتماعٍ حول أوكرانيا في واشنطن، بأنّ مسألة من سيشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وإلى أي مدى، ينبغي مناقشتها مع الشركاء الأوروبيين والحكومة الأمريكية.

كما أعلن ميرتس عن نيته مناقشة هذا الأمر مع شركائه في الائتلاف الحاكم في برلين، "بما في ذلك مسألة ما إذا كان من الضروري اعتماد قراراتٍ تتطلب تفويضًا، والتي يصدرها البوندستاغ الألماني". وفي الوقت نفسه، أكّد أنّه من السابق لأوانه إعطاء إجابةٍ نهائيةٍ على هذا السؤال.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، قد وصفتها سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.
الخارجية الروسية: لافروف يناقش هاتفيا مع سيارتو الأزمة الأوكرانية على ضوء قمة بوتين وترامب
"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала