سيارتو: الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

سيارتو: الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا، فهو ليس منظمة عسكرية، وأن عضوية كييف في الاتحاد لا تعني أي... 21.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال سيارتو: "يعتقد العديد من العقول الغربية أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسيعني ذلك أيضا ضمانات أمنية. لم يتم تصميم الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض، فهو ليس تحالفا عسكريا".وأضاف سيارتو على الهواء في برنامج "ساعة القتال"، أن الضغط على أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعني خطرا على مستقبل المجتمع بأكمله، لأنه "من وجهة نظر الأمن والسياسة والاقتصاد والمالية والزراعة، فإن هذا يعني بالنسبة للاتحاد الأوروبي عبئا لا يطاق تقريبا وعواقب على الاتحاد الأوروبي لا يمكن التنبؤ بها" والتي من شأنها "أن تضعفها في النهاية".في وقت سابق، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اجتماعٍ حول أوكرانيا في واشنطن، بأنّ مسألة من سيشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وإلى أي مدى، ينبغي مناقشتها مع الشركاء الأوروبيين والحكومة الأمريكية. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، قد وصفتها سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.الخارجية الروسية: لافروف يناقش هاتفيا مع سيارتو الأزمة الأوكرانية على ضوء قمة بوتين وترامب"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي

