عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة روسية أمريكية أوكرانية
وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عن استعداد بلاده لاستضافة قمة روسية أميركية أوكرانية مع ضمان أمن جميع المشاركين في هذه القمة.وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر. وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".وبحسب ما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد اتفق ترامب وبوتين على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع بحث رفع مستوى تمثيل المفاوضين.يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا في 15 أغسطس/آب قمة في ألاسكا خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.البيت الأبيض: واشنطن تواصل العمل مع موسكو وكييف لتنظيم اجتماع ثنائي
دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة روسية أمريكية أوكرانية

07:21 GMT 21.08.2025 (تم التحديث: 07:47 GMT 21.08.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب وزير خارجية إحدى الدول الأوروبية، عن استعداد بلاده لاستضافة قمة روسية أميركية أوكرانية وضمان أمن جميع المشاركين بها.
وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عن استعداد بلاده لاستضافة قمة روسية أميركية أوكرانية مع ضمان أمن جميع المشاركين في هذه القمة.

وقال سيارتو خلال لقاء إعلامي: "إذا دعت الضرورة فنجن جاهزون، وسنوفر ظروفا مناسبة وعادلة وآمنة في أي وقت، وسنكون سعداء باستضافة هذه المحادثات إذا أمكننا أن نساهم في إنجاح جهود السلام، وإذا ما طُلب منا ذلك".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
نائب الرئيس الأمريكي: بوتين يتسم بالعقلانية والحرص على مصالح روسيا
01:31 GMT
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".

وكان ترامب قد التقى، يوم الإثنين، فلاديمير زيلينسكي وعددا من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، قبل أن يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا.

وبحسب ما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد اتفق ترامب وبوتين على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع بحث رفع مستوى تمثيل المفاوضين.
يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا في 15 أغسطس/آب قمة في ألاسكا خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.
البيت الأبيض: واشنطن تواصل العمل مع موسكو وكييف لتنظيم اجتماع ثنائي
