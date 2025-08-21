https://sarabic.ae/20250821/دولة-أوروبية-تبدي-استعدادها-لاستضافة-قمة-روسية-أمريكية-أوكرانية-1103978907.html
دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة روسية أمريكية أوكرانية
دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة روسية أمريكية أوكرانية
أعرب وزير خارجية إحدى الدول الأوروبية، عن استعداد بلاده لاستضافة قمة روسية أميركية أوكرانية وضمان أمن جميع المشاركين بها.
وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عن استعداد بلاده لاستضافة قمة روسية أميركية أوكرانية مع ضمان أمن جميع المشاركين في هذه القمة.وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر. وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".وبحسب ما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد اتفق ترامب وبوتين على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع بحث رفع مستوى تمثيل المفاوضين.يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا في 15 أغسطس/آب قمة في ألاسكا خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.
دولة أوروبية تبدي استعدادها لاستضافة قمة روسية أمريكية أوكرانية
07:21 GMT 21.08.2025 (تم التحديث: 07:47 GMT 21.08.2025)
أعرب وزير خارجية إحدى الدول الأوروبية، عن استعداد بلاده لاستضافة قمة روسية أميركية أوكرانية وضمان أمن جميع المشاركين بها.
وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عن استعداد بلاده لاستضافة قمة روسية أميركية أوكرانية مع ضمان أمن جميع المشاركين في هذه القمة.
وقال سيارتو خلال لقاء إعلامي: "إذا دعت الضرورة فنجن جاهزون، وسنوفر ظروفا مناسبة وعادلة وآمنة في أي وقت، وسنكون سعداء باستضافة هذه المحادثات إذا أمكننا أن نساهم في إنجاح جهود السلام، وإذا ما طُلب منا ذلك".
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".
وكان ترامب قد التقى، يوم الإثنين، فلاديمير زيلينسكي وعددا من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، قبل أن يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا.
وبحسب ما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد اتفق ترامب وبوتين على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع بحث رفع مستوى تمثيل المفاوضين.
يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا في 15 أغسطس/آب قمة في ألاسكا
خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.