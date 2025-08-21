عربي
نائب الرئيس الأمريكي: بوتين يتسم بالعقلانية والحرص على مصالح روسيا
نائب الرئيس الأمريكي: بوتين يتسم بالعقلانية والحرص على مصالح روسيا
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسم بالعقلانية والحرص على مصالح بلاده، ويتحدث بلهجة أكثر هدوءا مما قد يتوقعه البعض. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسم بالعقلانية والحرص على مصالح بلاده، ويتحدث بلهجة أكثر هدوءا مما قد يتوقعه البعض.
وقال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "تحدثت معه عدة مرات عبر الهاتف. من المثير للاهتمام أنه يتحدث بنبرة أهدأ مما كان متوقعا".
وأضاف": "إنه شخص عقلاني وحذر للغاية. وبشكل عام أعتقد أنه رجل يهتم بمصالح روسيا كما يراها"، لافتا إلى أن بوتين يظهر احتراما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".
وكان ترامب قد التقى، يوم الاثنين، فلاديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، قبل أن يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا.
وبحسب ما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد اتفق ترامب وبوتين على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع بحث رفع مستوى تمثيل المفاوضين.
يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا في 15 أغسطس/آب قمة في ألاسكا خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.
