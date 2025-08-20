https://sarabic.ae/20250820/البيت-الأبيض-واشنطن-تواصل-العمل-مع-موسكو-وكييف-لتنظيم-اجتماع-ثنائي-1103974879.html
البيت الأبيض: واشنطن تواصل العمل مع موسكو وكييف لتنظيم اجتماع ثنائي
وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين للتحضير لاجتماع ثنائي يهدف إلى وقف القتال وإنهاء الصراع".وكان ترامب قد التقى، يوم الاثنين، فلاديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، قبل أن يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا.وبحسب ما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد اتفق ترامب وبوتين على ضرورة استمرار المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع بحث رفع مستوى تمثيل المفاوضين.يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا في 15 أغسطس/آب قمة في ألاسكا خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.
22:28 GMT 20.08.2025
