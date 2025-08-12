الصين وأمريكا تتفقان على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما إضافيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250812/الصين-وأمريكا-تتفقان-على-تمديد-مهلة-تعليق-الرسوم-الجمركية-المتبادلة-لمدة-90-يوما-إضافيا-1103623202.html
الصين وأمريكا تتفقان على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما إضافيا
الصين وأمريكا تتفقان على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما إضافيا
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في بيان مشترك، الاتفاق في ستوكهولم، على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما إضافيا. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T05:22+0000
2025-08-12T05:22+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102580056_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e95b5c01328dfa289bd9559e4e01c04.jpg
وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن "بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعليق الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية الأخرى".من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، أنه وقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على السلع الصينية حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.يشار إلى أن المرسوم الأمريكي، تم توقيعه من قبل ترامب، قبل ساعات قليلة من منتصف الليل، إذ كان من المقرر أن تنتهي فترة تأجيل فرض التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.وفي وقت سابق، قال ترامب إن إدارته "تدرس إمكانية فرض رسوم جمركية على الصين، على غرار تلك التي فرضتها على الهند، بسبب شرائها النفط الروسي".وأوضح ترامب للصحفيين، الأربعاء الماضي، ردًا على سؤال حول خططه لفرض رسوم أعلى على الصين: "قد يحدث، الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور".
https://sarabic.ae/20250812/ترامب-لن-نفرض-رسوما-جمركية-على-واردات-الذهب-1103621126.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102580056_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_50bdbf64eaaec776bc043fbea8dbcd65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب

الصين وأمريكا تتفقان على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما إضافيا

05:22 GMT 12.08.2025
© Photo / unsplash/Andy Liالصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع إفريقيا
الصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع إفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© Photo / unsplash/Andy Li
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في بيان مشترك، الاتفاق في ستوكهولم، على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما إضافيا.
وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن "بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعليق الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية الأخرى".
من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، أنه وقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على السلع الصينية حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
ترامب: لن نفرض رسوما جمركية على واردات الذهب
00:05 GMT
يشار إلى أن المرسوم الأمريكي، تم توقيعه من قبل ترامب، قبل ساعات قليلة من منتصف الليل، إذ كان من المقرر أن تنتهي فترة تأجيل فرض التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن وبكين كانتا على وفاق تام في مفاوضات الرسوم الجمركية.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن إدارته "تدرس إمكانية فرض رسوم جمركية على الصين، على غرار تلك التي فرضتها على الهند، بسبب شرائها النفط الروسي".
وأوضح ترامب للصحفيين، الأربعاء الماضي، ردًا على سؤال حول خططه لفرض رسوم أعلى على الصين: "قد يحدث، الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала