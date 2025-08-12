https://sarabic.ae/20250812/الصين-وأمريكا-تتفقان-على-تمديد-مهلة-تعليق-الرسوم-الجمركية-المتبادلة-لمدة-90-يوما-إضافيا-1103623202.html
الصين وأمريكا تتفقان على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما إضافيا
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في بيان مشترك، الاتفاق في ستوكهولم، على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما إضافيا.
وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن "بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعليق الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية الأخرى".من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، أنه وقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على السلع الصينية حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.يشار إلى أن المرسوم الأمريكي، تم توقيعه من قبل ترامب، قبل ساعات قليلة من منتصف الليل، إذ كان من المقرر أن تنتهي فترة تأجيل فرض التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.وفي وقت سابق، قال ترامب إن إدارته "تدرس إمكانية فرض رسوم جمركية على الصين، على غرار تلك التي فرضتها على الهند، بسبب شرائها النفط الروسي".وأوضح ترامب للصحفيين، الأربعاء الماضي، ردًا على سؤال حول خططه لفرض رسوم أعلى على الصين: "قد يحدث، الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور".
الصين وأمريكا تتفقان على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما إضافيا
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في بيان مشترك، الاتفاق في ستوكهولم، على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما إضافيا.
وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن "بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعليق الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية الأخرى".
من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، أنه وقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على السلع الصينية حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
يشار إلى أن المرسوم الأمريكي، تم توقيعه من قبل ترامب، قبل ساعات قليلة من منتصف الليل، إذ كان من المقرر أن تنتهي فترة تأجيل فرض التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن وبكين كانتا على وفاق تام في مفاوضات الرسوم الجمركية.
وفي وقت سابق، قال ترامب إن إدارته "تدرس إمكانية فرض رسوم جمركية على الصين
، على غرار تلك التي فرضتها على الهند، بسبب شرائها النفط الروسي".
وأوضح ترامب للصحفيين، الأربعاء الماضي، ردًا على سؤال حول خططه لفرض رسوم أعلى على الصين: "قد يحدث، الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور".