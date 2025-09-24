https://sarabic.ae/20250924/إعلام-بريطاني-أوكرانيا-تواجه-نقصا-في-الجنود-وأزمات-اقتصادية-وسط-استمرار-الصراع-1105228067.html

إعلام بريطاني: أوكرانيا تواجه نقصا في الجنود وأزمات اقتصادية وسط استمرار الصراع

إعلام بريطاني: أوكرانيا تواجه نقصا في الجنود وأزمات اقتصادية وسط استمرار الصراع

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، أن الصراع المستمر في أوكرانيا خلق وضعاً داخلياً صعباً يتمثل في نقص الأفراد العسكريين وتدهور الاقتصاد، وهو ما يسهم في تآكل... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

ترامب

وفي ضوء دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لأوكرانيا للاستمرار في القتال ضد روسيا، أشارت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، إلى وجود شكوك حول قدرة كييف على تحقيق النصر، لافتة إلى أن البلاد التي يؤكد الرئيس الأمريكي أنها قادرة على الانتصار تواجه نقصاً في الجنود واقتصاداً متعثراً بسبب مشكلات القوى العاملة.وأضافت المجلة البريطانية أن الديمقراطية الأوكرانية أيضاً باتت تحت الضغط، إذ أصبح نظام فلاديمير زيلينسكي أقل تسامحاً مع المعارضة، حيث يستهدف وسائل الإعلام المنتقدة، ويستخدم الإجراءات القانونية ضد خصومه السياسيين.وتابعت المجلة أن اعتقاد ترامب بإمكانية استعادة أوكرانيا خمس أراضيها الخاضعة حالياً لسيطرة روسيا هو "وهم"، حتى مع دعم الأوروبيين.كما رأت "الإيكونوميست" أن تصريحات ترامب الأخيرة على منصة "تروث سوشيال" تعكس محاولة للتنصل من الصراع وإلقاء مسؤولية استمراره على عاتق أوروبا.وكان ترامب قد قال، الثلاثاء، في منشور على "تروث سوشيال"، إن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع الأراضي التي خسرتها في الصراع مع روسيا، لكنه شدد على أن كييف بحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لتحقيق ذلك، مضيفاً أن إدارته ستواصل بيع الأسلحة إلى "الناتو".من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق الأربعاء، إن مزاعم ترامب بشأن قدرة أوكرانيا على "استعادة شيء ما" غير صحيحة، مؤكداً أن الوضع على خط المواجهة يتحدث عن نفسه، مضيفاً أن روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها.

أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, ترامب